5 rýchlych večerí, ktoré pripravíte do 30 minút

V zimných mesiacoch mnohí hľadajú jednoduché recepty, ktoré sú hotové za krátky čas. Pri bežnej domácej príprave je úplne reálne zvládnuť viacero chutných večerí približne do pol hodiny, najmä ak ide o jedlá z bežne dostupných surovín a s jednoduchým postupom. Nasledujúcich päť receptov je technologicky nenáročných a ich príprava nevyžaduje zdĺhavé varenie ani špeciálne kuchynské vybavenie.
Tieto jedlá je možné pripraviť z ingrediencií, ktoré sa často nachádzajú doma, pričom väčšina krokov pozostáva zo základných kuchynských techník – restovania, varenia cestovín, krátkeho dusenia alebo miešania surovín na panvici.
Ak hľadáte ďalšiu inšpiráciu, existujú aj videorecepty, ktoré sa venujú rýchlym jedlám. Jedným z nich je video na YouTube, v ktorom je predstavených päť jednoduchých receptov pripravených za krátky čas. Video je dostupné tu:
1. Krémové cestoviny s cuketou a parmezánom
Suroviny:
- 250 g cestovín
- 1 menšia cuketa
- 1 strúčik cesnaku
- 2 lyžice olivového oleja
- 50 ml smotany na šľahanie
- 30 g parmezánu
- soľ a čierne korenie
Postup:
Cestoviny uvarte podľa návodu. Na panvici rozohrejte olej a krátko orestujte na menšie kúsky nakrájanú cuketu a nasekaný cesnak. Ak je omáčka príliš hustá, môžete pridať malé množstvo vody z cestovín, čo je bežná kulinárska technika. Následne vlejte smotanu, nechajte krátko prebublať, vmiešajte parmezán a dochuťte. Tento postup je overený a pri normálnom tempe trvá približne 25–30 minút.
2. Kuracie stir-fry s brokolicou
Suroviny:
- 300 g kuracích pŕs
- 1 brokolica
- 1 mrkva
- 2 lyžice sójovej omáčky
- 1 lyžica medu
- šťava z ½ limetky
- 1 lyžica rastlinného oleja
Postup:
Kuracie mäso nakrájajte na pásiky a opečte na rozpálenom oleji. Pridajte ružičky brokolice a nakrájanú mrkvu. Krátke restovanie je pre stir-fry typické, zelenina ostane mierne chrumkavá. Sójová omáčka, med a limetková šťava vytvoria jednoduchú glazúru, ktorá sa pri krátkom prevarení rovnomerne obalí okolo mäsa. Recept je bežne hotový do pol hodiny.
3. Rýchla rybia panvica s cesnakom a citrónom
Suroviny:
- 2 filé bielej ryby (napr. treska)
- 1 strúčik cesnaku
- 1 lyžica olivového oleja
- 1 citrón
- soľ a korenie
Postup:
Na panvici zahrejte olej, pridajte cesnak a krátko ho orestujte, aby uvoľnil arómu. Rybie filé sa pri bežnej hrúbke skutočne dá opiecť za 2–3 minúty z každej strany, pričom zostane šťavnaté. Ochutenie citrónovou šťavou, soľou a korením je tradičný spôsob prípravy. Podávať možno so šalátom alebo varenými zemiakmi, čo sú rýchlo dostupné prílohy.
4. Tortilly plnené fazuľami a zeleninou
Suroviny:
- 4 tortilly
- 150 g fazule (varená alebo sterilizovaná)
- 100 g kukurice
- 50 g šalátu
- 30 g syra
- 2 lyžice kyslej smotany
- šťava z ½ limetky
- soľ, korenie, chilli
Postup:
Fazule a kukuricu stačí krátko ohriať na panvici a dochutiť. Keďže ide o hotové suroviny, čas prípravy je minimálny. Naplňte tortilly zeleninou, syrom a teplou zmesou. Tento typ jedla skutočne patrí medzi najrýchlejšie večere, ktoré sú bežne hotové do 10–15 minút.
5. Tekvicová polievka s krutónmi
Suroviny:
- 500 g tekvice
- 1 cibuľa
- 500 ml zeleninového vývaru
- 2 lyžice smotany
- 2 lyžice olivového oleja
- soľ a korenie
- chlieb na krutóny
Postup:
Tekvica aj cibuľa zmäknú pri varení vo vývare spravidla do 15–20 minút. Po rozmixovaní vznikne prirodzene hustá konzistencia, ktorá sa ešte zjemní smotanou. Krutóny pripravíte opečením chlebových kociek na panvici. Tento technologický postup je bežne používaný a časovo nenáročný.