5 Rastlín, ktoré si v záhradníctve nekupujte: Rozlezú sa po záhrade a zbaviť sa ich bude takmer nemožné

Záhrada bez zelene by nebola úplná, a tak mnoho záhradkárov pravidelne zavíta do záhradníctva, aby získali nové prírastky do svojho kvetinového alebo kríkového záhonu. Avšak výber rastlín si vyžaduje opatrnosť, pretože niektoré druhy sú neuveriteľne invazívne a dokážu sa šíriť rýchlosťou blesku. Po krátkej dobe tak môžu vytvoriť problém, ktorý bude náročné dostať pod kontrolu.