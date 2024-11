5 plemien psov, ktoré by ste nikdy nemali zaobstarať k deťom: Sú malé, ale vedia byť zákerné

Pri rozhodovaní o tom, aké plemeno psa si zadovážiť do rodiny, zohráva zásadnú úlohu vek detí. Hoci malé plemená často vyzerajú ako neškodní spoločníci, ich povaha a správanie môžu byť zložitejšie, než by sa mohlo zdať. Niektoré z nich totiž nie sú vhodné pre život s malými deťmi, pretože ich reakcie na situácie môžu byť nepredvídateľné. V nasledujúcom prehľade vám predstavíme plemená, ktoré by ste k deťom mali vyberať s mimoriadnou opatrnosťou.

Psy a deti: Dokonalí spoločníci, ale len za určitých podmienok

Psy sú často vnímané ako najlepší priatelia človeka, a pre deti sú zároveň zdrojom nekonečnej radosti. Bez ohľadu na ich veľkosť či povahu, deti bývajú zo psíkov nadšené a rýchlo si k nim vytvoria citové puto. Avšak deti, najmä tie menšie, ešte nerozumejú, ako sa správne správať k zvieratám, a ich spontánne činy môžu u psov vyvolať nepredvídané reakcie. Dokonca aj deti, ktoré nemajú úmysel byť hrubé, môžu psíka neúmyselne vyľakať alebo podráždiť.

Zatiaľ čo väčšie plemená majú tendenciu byť pokojné a tolerantné voči detským „nehodám“, menšie plemená bývajú nervóznejšie a menej trpezlivé. Ich reakcie môžu byť rýchle a často nie práve priateľské. Aj keď veľkosť psa hrá určitú rolu, treba vždy brať do úvahy jeho temperament a schopnosť prispôsobiť sa detskému správaniu.

Malé plemená: Neškodní na pohľad, no môžu prekvapiť svojím správaním

Malé psy sú často vnímané ako ideálni spoločníci do menších domácností alebo pre ľudí, ktorí nemajú veľa priestoru. No ich povaha býva často výzvou, najmä ak majú byť v blízkosti detí. Tieto plemená sú známe svojou zvýšenou citlivosťou na podnety, nervóznymi reakciami a niekedy aj sklonmi k agresivite. Navyše, mnohí majitelia malých psov zanedbávajú výcvik, pretože sa domnievajú, že drobný pes nemôže spôsobiť veľké problémy. Opak je však pravdou.

Napriek tomu, že malé psy nemajú silu na vážne zranenia, ich uhryznutie alebo iné prejavy agresie môžu byť pre deti stresujúce a nepríjemné. Ak zvažujete malé plemeno do rodiny, zvážte dôsledne, či má pes dostatok výcviku a či jeho povaha zodpovedá prostrediu, v ktorom bude vyrastať.

Týchto 5 plemien by ste mali k deťom zvažovať len s veľkou opatrnosťou

1. Jazvečík

Jazvečík, známy svojou ikonickou dlhou postavou, je síce roztomilý, no povahovo dokáže byť tvrdohlavý a náladový. Tento pes má silnú osobnosť a často sa správa dominantne. Malé deti môžu neúmyselne prekročiť jeho hranice, čo jazvečík nemusí dobre znášať. Jeho reakcie bývajú nepredvídateľné, čo z neho robí menej vhodného spoločníka pre rodiny s malými deťmi.

2. Čivava

Tento drobný „kabelkový psík“ z Mexika pôsobí ako neškodný doplnok, no v skutočnosti je čivava jedným z najnáročnejších malých plemien na zvládnutie. Čivavy bývajú žiarlivé, teritoriálne a často reagujú agresívne aj na svojich vlastných majiteľov. Akýkoľvek pokus dieťaťa o hru môže čivava vnímať ako ohrozenie, čo vedie k nervóznemu až útočnému správaniu.

3. Jack Russell teriér

Jack Russell je energický a veľmi aktívny pes, ktorý vyžaduje veľa pozornosti a pohybu. Bez dostatočného vybitia energie sa môže stať nervóznym a podráždeným. Jeho temperament nie je vhodný do domácnosti, kde sa nemôže denne aktívne venovať športu alebo hre. Navyše, jeho netrpezlivosť voči deťom môže viesť k konfliktom, najmä ak dieťa nechápe jeho potreby.

4. Yorkšírsky teriér

Hoci yorkšír patrí medzi najmenšie plemená, jeho správanie môže byť prekvapivo agresívne. Často býva rozmaznávaný svojimi majiteľmi, čo môže viesť k nedostatku disciplíny a výcviku. Yorkšírske teriéry majú sklony k uhryznutiu, ak sa cítia ohrozené alebo narušené, čo z nich robí menej vhodnú voľbu pre rodiny s malými deťmi.

5. Pekinéz

Pekinéz je symbolom histórie a aristokracie, no jeho teritoriálna povaha môže byť problémom v rodine s deťmi. Tento pes má sklon strážiť si svoje územie a neprijíma cudzie osoby ani deti s otvorenou náručou. Jeho správanie môže byť nepredvídateľné, čo zvyšuje riziko konfliktov, najmä ak deti nedodržiavajú jeho „osobný priestor“.

Dôležité upozornenie na záver

Každý pes, bez ohľadu na plemeno, si vyžaduje výcvik, trpezlivosť a lásku. Ak plánujete privítať psa do rodiny, kde sú malé deti, nezabúdajte na dôslednú socializáciu a výcvik, ktoré minimalizujú riziko problémového správania. Psy môžu byť skvelými spoločníkmi pre deti, no výber nevhodného plemena môže viesť k zbytočným konfliktom a sklamaniam. Ak hľadáte ideálneho psa do rodiny, radšej sa zamerajte na plemená známe svojou trpezlivosťou a miernosťou.