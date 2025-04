5 najodolnejších psích plemien, ktoré vás prekvapia minimom zdravotných problémov

Zdravie je to najcennejšie, čo máme. Platí to pre ľudí, ale rovnako aj pre našich štvornohých kamarátov. Psy môžu na základe genetických predispozícií trpieť rôznymi chorobami – od srdcových a kĺbových ťažkostí až po alergie či onkologické ochorenia. Niektoré plemená však majú v priemere odolnejší organizmus, čo ich často sprevádza životom o niekoľko rokov dlhšie než bežné psy. U niektorých z nich nie je výnimkou ani životnosť okolo dvoch desaťročí.

Záruka zdravia neexistuje, ale…

Samozrejme, žiadny chovateľ vám nedokáže na 100 % garantovať, že jeho pes nikdy neochorie. Veľkú úlohu tu zohráva genetika, ktorá sa môže prejaviť nečakaným ochorením aj u zdanlivo zdravého plemena. Dôležitú časť však predstavuje aj samotná starostlivosť o psa: vhodná strava, pravidelný pohyb a snaha minimalizovať stres sú faktory, ktoré môžu výrazne prispieť k dlhovekosti a celkovej kondícii.

Mnohé psie plemená sú známe svojou dlhou životnosťou a pri správnej opatrovateľskej rutine, veterinárnych kontrolách či optimálnom kŕmení sa môžu dožiť naozaj úctyhodného veku. Nižšie uvádzame päticu psov, ktorá je v kynologickom svete preslávená tým, že za priaznivých okolností žije dlhý a pomerne bezproblémový život.

1. Čivava

Na prvý pohľad možno drobná a krehká, no v skutočnosti dokáže táto roztomilá gulička energie žiť so svojím majiteľom aj takmer dve desaťročia. Čivavy sú známe silnou imunitou a väčšinou zvládajú väčšinu života bez vážnejších zdravotných komplikácií. Napriek tomu sa občas môžu vyskytnúť očné či srdcové ťažkosti, na ktoré je dobré dávať pozor. Tieto malé psy tiež rady maškrtia, preto majitelia musia strážiť ich hmotnosť, aby neprerástla do obezity. Správne nastavené kŕmenie a dostatok pohybu im zaručia dlhý a veselý život.

2. Austrálsky dobytkársky pes (Australský honácký pes)

Tento silný a inteligentný pracant je doslova stvorený pre aktívny životný štýl. Ak niekto obľubuje dlhé prechádzky, beh alebo turistiku, austrálsky dobytkársky pes sa stane ideálnym partnerom. Často sa dožíva 12 až 16 rokov a voči chorobám má všeobecne dobrú odolnosť. Keďže ide o plemeno s neutíchajúcou energiou a atletickými sklonmi, prípadné zdravotné problémy zvyknú súvisieť najmä s pohybovým aparátom (kĺbmi). Pri správnej prevencii, občasnom oddychu a veterinárnej starostlivosti však zvyčajne ide iba o prechodné ťažkosti.

3. Bígel

Bígla často spoznáte podľa jeho typického húževnatého výrazu a jemného, ale neomylného čuchu. Toto lovecké plemeno nie je vyslovene „gaučový“ pes, hoci nevykazuje takú hyperaktivitu ako austrálsky dobytkársky pes. Bígel dokáže byť pri dostatku pohybu a zdravej strave vitálny a spokojný dlhé roky. Majitelia sa pri starších jedincoch môžu stretnúť s problémami očí a kĺbov, prípadne s nadváhou, keďže bígly majú sklony zjesť takmer všetko, čo im vonia. Pri vhodnej kontrole kŕmenia a pravidelných prechádzkach sa však nie je čoho obávať. Táto rasa neraz prežije až do veku 15 rokov.

4. Pudel

Pudlíky sú známe nielen svojím kučeravým kožuchom, ale aj vysokou inteligenciou. Povahovo sú čulé, vnímavé a neznesú monotónnu nudu v byte – potrebujú pohyb, prechádzky a duševnú stimuláciu. Dobrou správou je, že väčšina pudlov prežije väčšinu svojho života v pomerne dobrom zdraví a neraz sa dožíva aj 18 rokov. Menej sa vie, že kedysi slúžili ako lovecké psy na pomoc pri prinášaní vodného vtáctva. Dnes sú však vnímané skôr ako spoločenské plemeno s ozaj dlhou životnou dráhou.

5. Sibírsky husky

Ak hľadáte vytrvalého bežca, ktorý vás bude sprevádzať na dlhých potulkách prírodou, sibírsky husky môže byť tá správna voľba. Toto plemeno je známe už celé generácie tým, že ťahá sane v náročných arktických podmienkach. Vďaka dlhej šľachtiteľskej tradícii a dôrazu na odstránenie mnohých genetických predispozícií sa husky pýši naozaj pevným zdravím. Má síce sklon k problémom s kĺbmi, avšak ide o oblasť, v ktorej chovatelia urobili v priebehu rokov veľký pokrok. Pri primeranej výžive a starostlivosti sa husky pokojne dožije aj 16 rokov.

Zhrnutie a tipy na záver

Všetky spomenuté plemená vynikajú dlhovekosťou, avšak netreba zabúdať, že vždy ide o kombináciu viacerých faktorov: genetickej výbavy, životného štýlu a starostlivosti. Preto pri výbere psa zohľadnite nielen jeho odolnosť voči chorobám, ale aj svoje možnosti – pohybové, časové a priestorové. Rovnako dôležité je vyberať psa od zodpovedného chovateľa, ktorý dbá na zdravotné testy a nezanedbáva ani včasnú socializáciu šteniat.

Pamätajte, že pes vám môže byť verným spoločníkom desiatky rokov, a je len na vás, či mu vytvoríte také podmienky, aby prežil naplnený, veselý a dlhý život. Ak sa na chov niektorého z uvedených plemien necítite, existuje množstvo iných rás alebo krížencov v útulkoch, ktoré rovnako túžia po bezpečnom domove a láskavom prístupe.

Nech už sa rozhodnete pre akékoľvek plemeno, nezabúdajte, že zodpovedný prístup a pravidelná starostlivosť sú tým pravým kľúčom k tomu, aby vášmu psovi zdravie vydržalo až do zrelého veku.