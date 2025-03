5 málo známych potravín, ktoré môžu psom pomôcť žiť dlhšie a zlepšiť dych

Zdravie našich štvornohých miláčikov je pre mnohých z nás rovnako dôležité ako zdravie členov rodiny. Niet sa čo čudovať: pes je verným spoločníkom, ktorý s nami zdieľa radosť aj starosti, a preto mu chceme dopriať kvalitný a dlhý život. Veľa ľudí už vie, že psy nemôžu jesť všetko a niektoré potraviny sú pre ne dokonca nebezpečné. Existuje však aj skupina surovín, ktoré môžu zlepšiť ich celkové zdravie, podporiť obranyschopnosť a dokonca prispieť k sviežejšiemu dychu. Nasledujúce informácie sú určené všetkým majiteľom psov, ktorí si chcú byť istejší, čo svojmu miláčikovi dopriať a čoho sa radšej vyvarovať.

Prečo je správna strava taká dôležitá

U ľudí aj zvierat platí rovnaká rovnica: kvalita jedla sa odzrkadľuje na zdraví a kondícii, a to nielen telesnej, ale i duševnej. Zloženie psieho jedálnička má vplyv na stav srsti, zubov, pohybový aparát a aj na odolnosť voči chorobám. Ak psíka kŕmite kombináciou granúl a bežných potravín, mali by ste vedieť, čo jeho organizmus nevyhnutne potrebuje: všeobecne je vhodné, aby jeho strava obsahovala približne 50 až 70 % mäsa, 20 až 30 % zeleniny či ovocia a okolo 10 % obilnín alebo zemiakov. A, samozrejme, úplný základ tvorí dostatok čistej vody.

V prípade ľudskej výživy často vyzdvihujeme konkrétne potraviny s pozitívnymi účinkami pre naše telo. Podobne môžeme identifikovať aj tie, ktoré prospievajú psom. Často však záleží na tom, či je váš štvornohý priateľ ochotný vyskúšať ich. Niektoré psy napríklad milujú ovocie a zeleninu, iné ho s nevôľou obchádzajú. Je však dobré aspoň vedieť, čím všetkým môžeme podporiť ich zdravie, pokiaľ to psík prijíma.

Na čo si dať pozor: nebezpečné potraviny

Najčastejšie sa v súvislosti so psami spomína riziko konzumácie jedál, ktoré sú pre ne toxické. Niektoré z nich človeku úplne bežne chutia, no psovi môžu vážne ublížiť. Do tejto skupiny patria najmä:

Čokoláda (obsahuje teobromín, ktorý je pre psov jedovatý)

(obsahuje teobromín, ktorý je pre psov jedovatý) Cibuľa a cesnak (môžu poškodiť červené krvinky psa)

(môžu poškodiť červené krvinky psa) Hrozno a hrozienka (spôsobujú akútne problémy s obličkami)

(spôsobujú akútne problémy s obličkami) Avokádo (obsahuje persín, ktorý je pre psov nebezpečný)

(obsahuje persín, ktorý je pre psov nebezpečný) Umelé sladidlá (napr. xylitol) (môžu vyvolať hypoglykémiu a ohroziť psa na živote)

Menej známe, no prospešné potraviny

Teraz sa zameriame na tie suroviny, ktoré sú pre psov naopak vhodné a môžu im priniesť viac zdravia a vitality. Popri obvyklých zložkách stravy existuje pár potravín, ktoré dokážu prispieť k lepšej imunite, tráveniu a dokonca aj k sviežejšiemu dychu. Tu je päť tipov, ktoré môžete postupne začleňovať do psieho jedálnička.

Jablká

Jablká obsahujú vlákninu a vitamíny, ktoré prispievajú k správnemu tráveniu. Keď pes hryzie jablkovú dužinu, zároveň si prirodzene čistí zuby. Tento proces môže napomôcť eliminovať zápach z papule, ktorý mnohí majitelia psov dôverne poznajú. S ovocím to však netreba preháňať, pretože môže spôsobiť nadúvanie. Malé množstvo jablka ako maškrta alebo doplnok k bežnému jedlu však býva prospešné. Tekvica

Tekvica je ďalším výborným zdrojom vlákniny a betakaroténu. Pomáha pri trávení, podporuje zdravú črevnú mikroflóru a prospieva aj celkovej kondícii psa. Hodí sa aj pre psy, ktoré mávajú citlivé trávenie. Dôležité je ponúkať ju v primeranom množstve a ideálne tepelne upravenú, napríklad rozvarenú do pyré bez soli a korenín. Kefír

Kefír sa označuje ako prírodné probiotikum, a nielenže posilňuje imunitný systém, ale tiež pozitívne vplýva na trávenie. U psov môže kefír prispieť k lepšiemu vstrebávaniu živín a vďaka zdravej črevnej mikroflóre aj k dobrej nálade. Kefír však treba zavádzať postupne a sledovať, ako ho pes znáša, najmä ak ide o citlivé plemeno alebo jedinca, ktorý doposiaľ mliečne výrobky nekonzumoval. Čučoriedky

Čučoriedky bývajú označované za superpotravinu vďaka vysokému obsahu antioxidantov, ktoré pomáhajú bojovať proti zápalom a spomaľujú starnutie buniek. U psov to nie je inak. Samozrejme, pravdepodobne nebudete chcieť kupovať psovi celé vaničky čučoriedok, no pár kúskov z času na čas môže byť príjemným spestrením bežnej stravy. V letnej sezóne, keď sú čerstvé čučoriedky ľahko dostupné, je to skvelá voľba. Občas ich môžete vyskúšať aj mrazené, hlavne v horúcich dňoch. Varené kuracie mäso a vývar

Kuracie mäso je u psov veľmi obľúbené a varené kuracie kúsky alebo kvalitný vývar dokážu obohatiť granule o šťavnatú zložku. Vývar je výživný, ľahko stráviteľný a podporuje imunitný systém. Ak pridávate do vývaru zvyšky zeleniny, napríklad mrkvu či petržlen, môžete psovi dopriať ďalšie zdravé látky. Vždy však treba dbať na to, aby v pokrme neboli prítomné kosti, cibuľa, cesnak či nevhodné koreniny.

Ďalšie výživné potraviny, ktoré stojí za zmienku

Vajcia : Syrové vajcia sú bohaté na aminokyseliny, vitamíny a zdravé tuky. Tieto látky podporujú kvalitu srsti, pokožky a pazúrov. Uistite sa však, že ste vajíčko dobre skontrolovali, aby bolo čerstvé.

: Syrové vajcia sú bohaté na aminokyseliny, vitamíny a zdravé tuky. Tieto látky podporujú kvalitu srsti, pokožky a pazúrov. Uistite sa však, že ste vajíčko dobre skontrolovali, aby bolo čerstvé. Sardinky a ryby: Obsahujú omega-3 mastné kyseliny, prospešné pre kĺby, mozog a srdce. Ak nemáte radi zápach z rýb alebo vám je ľúto deliť sa s chlpatým kamarátom o čerstvé filé, môžete mu spraviť aspoň rybí vývar zo zvyškov – samy osebe predstavujú hodnotný zdroj bielkovín a ďalších živín.

Okrem spomenutých potravín existuje mnoho ďalších druhov ovocia a zeleniny, ktoré váš pes môže konzumovať, napríklad mrkva, uhorka alebo sladké zemiaky (bataty). Každé zviera je však individuálne, preto je vhodné sledovať, ako na nové potraviny reaguje. Dôležitá je predovšetkým rozmanitosť a rovnováha, aby psovi nič dôležité nechýbalo, ale ani ničím netrpel.

O potravinách toxických pre psov

Zhrnutie

Strava bohatá na kvalitné bielkoviny, vlákninu, vitamíny a prospešné tuky môže psovi pomôcť nielen lepšie vyzerať, ale aj posilniť imunitu a predĺžiť život. Mnohí majitelia psov pritom nemusia výrazne meniť svoje stravovacie návyky – stačí, ak sa so svojím chlpáčom bezpečne podelia o niektoré druhy ovocia, zeleniny alebo o porciu kuracieho vývaru. Vždy však majte na pamäti, že niektoré ľudské dobroty môžu byť pre psa nebezpečné, a tak je dobré mať prehľad o tom, čo mu môžete dopriať a čo by naopak nikdy nemal ochutnať.

Zdravý jedálny lístok pre psa, plný vhodných surovín, spojený s dostatkom pohybu a láskavou starostlivosťou, môže výrazne prispieť k jeho pohode a dlhému, spokojne prežitému životu. Keď nabudúce budete pripravovať jedlo pre seba, spomeňte si na tieto odporúčania a skúste pridať malú zdravú pochúťku aj pre vášho štvornohého kamaráta. Uvidíte, že sa vám poďakuje veselým vrtivým chvostom a možno aj trošku sviežejším dychom.