5 krokov, ako predísť zlomenému mačaciemu srdcu (a prečo o tom často ani nevieme)

Je pravdou, že psy väčšinou vedia prejaviť svoju náklonnosť oveľa priamejšie a nápadnejšie. Kým mačka pri vašom neskorom príchode z práce iba nespokojne privrie oči a hodí po vás nevyčítavý, no výstižný pohľad, pes by skákal radosťou až k vášmu pásu. Všetko sa to napokon odvíja od toho, čomu dávate prednosť – psia oddanosť a poddanosť alebo hrdá a často rezervovaná mačacia láska.

Mnohí majitelia psov nikdy celkom neporozumejú špecifickému svetu mačiek. Často predpokladajú, že mačky sú natoľko nezávislé, že človeka ani nepotrebujú, a preto si myslia, že akákoľvek hlbšia empatia či pochopenie zo strany človeka nie je potrebné. V skutočnosti je však mačacie vnútro oveľa krehkejšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A zlomiť mačke srdce môžeme neraz aj bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili.

Mačka má city, aj keď ich neprejavuje nápadne

Môže sa zdať, že na fungovanie v ľudskej rodine postačia mačke tri základné veci: pokojné miesto na odpočinok, miska so zdravou stravou a miska s čerstvou vodou. Často sa však zabúda na niečo rovnako dôležité – hoci mačky neprejavujú city tak „okato“ ako psy, k svojmu chovateľovi si dokážu vytvoriť hlboké puto a veľmi jasne cítia, keď im chýba pozornosť či reciprocita. Stačí, ak sa majiteľ tvári ľahostajne na mačacie pokusy o kontakt – a už sa v tichosti začína proces, pri ktorom sa mačacie srdce môže „lomiť“.

1. Kontakt je pre mačku nesmierne dôležitý

Najbežnejšou chybou je ignorovanie mačky, ktorá sa dožaduje blízkosti človeka. Keď vaša mačka príde a usadí sa vám na kolená či vedľa vás, signalizuje, že práve teraz túži po kontakte. Môže to byť podobné ako u malého dieťaťa, ktoré si pýta pohladenie alebo objatie, aby sa cítilo v bezpečí.

Nie vždy však mačka vyžaduje dotyk – niekedy stačí sledovať jej pomalé žmurkanie. Ak sa vám díva priamo do očí a pomaly žmurká, je to akoby vám hovorila: „Mám ťa rada, cítim sa pri tebe dobre.“ Odvetiť jej podobným pomalým žmurkaním možno bude pôsobiť zvláštne, no mačka to zväčša ocení a spozná, že sa jej snažíte prejaviť náklonnosť rovnakou „rečou tela“.

2. Každý živý tvor potrebuje spoločnosť

Niektorí ľudia si myslia, že mačka prespí väčšinu dňa, a preto pokojne vydrží sama. Áno, je pravda, že dospelé mačky dokážu prespať neuveriteľne veľa hodín, no to neznamená, že nepotrebujú cítiť prítomnosť inej živej bytosti. Samota a nedostatok podnetov môžu viesť k stresu a dokonca až k mačacím depresiám. V takom stave začnú niektoré mačky ničiť zariadenie bytu, močiť mimo toalety alebo sa môžu prejaviť fyzickými problémami.

Ak viete, že budete denne v práci dlhé hodiny a na mačku nebudete mať dostatok času, zvážte adoptovanie dvoch mačiek naraz. Poskytnú si vzájomnú spoločnosť, zahrajú sa spolu a ľahšie si skrátia čakanie, kým sa vrátite domov.

Tip: Dve mačiatka či dve dospelé mačky znamenajú síce dvojnásobné výdavky na krmivo a starostlivosť, ale často aj polovičné starosti s nevybúrenou energiou či osamelosťou.

3. Rešpektujte mačacie rituály – sú nevyhnutné pre jej pokoj

Mačky milujú zabehnuté rituály a neznášajú náhle a radikálne zmeny. Pokúste sa preto vyhnúť extrémnemu premiestňovaniu nábytku v krátkom čase či radikálnemu posunu vášho denného harmonogramu. Samozrejme, určité zmeny sú niekedy nevyhnutné, napríklad pri sťahovaní sa do nového bývania. V takom prípade mačke doprajte dostatok času, aby sa s novým prostredím stihla zžiť.

Dôležitá je vaša trpezlivosť a pochopenie prípadných „nehôd“, ku ktorým môže v strese dôjsť. Netrestajte ju za niečo, čo urobila v stave úzkosti alebo strachu – tým by ste celé napätie ešte viac prehĺbili a vystrašili ju. Mačka prežíva zmeny výraznejšie, než si mnohí myslia.

4. Tresty nič nevyriešia – empatia je na prvom mieste

Ak dieťa urobí nejakú chybu, môžeme mu vysvetliť príčinu a následok. No pri mačke je situácia iná. Ak po príchode z práce zistíte, že vankúše sú roztrhané a váza spadnutá, trest už nedáva zmysel – mačka si nespája neskorší postih s udalosťou, ktorá pre ňu dávno skončila. Ďalším problémom je, že škodu často zaviní aj sám chovateľ, ktorý neprispôsobil prostredie svojej mačke.

Trestaním dosiahnete v lepšom prípade to, že sa vás mačka bude báť. V horšom prípade sa môže správať ešte deštruktívnejšie alebo sa utiahne do seba. To všetko je v rozpore s harmonickým vzťahom, o ktorý sa s ňou snažíte. Pamätajte, že mačky vedia, že váš hnev smeruje k nim, ale nechápu prečo – čo je pre ne zdrojom ešte väčšieho stresu.

5. Rešpektujte odlišné povahy a sledujte zmeny v správaní

Každá mačka má jedinečnú povahu. Niektoré sú prítulné a samy vyhľadávajú fyzický kontakt, kým iné sú rezervovanejšie a prejavujú dôveru subtilnejšími spôsobmi. Ignorovať prejavy maznavej mačky alebo nasilu držať tú, ktorá sa maznať odmieta, sú dve krajné situácie, ktoré dokážu vzájomnú dôveru narušiť. V oboch prípadoch však ide o chýbajúci rešpekt k mačaciemu charakteru.

Zbystriť pozornosť by ste mali aj pri náhlych zmenách správania. Napríklad ak bola vaša mačka vždy priateľská a zrazu sa schováva, odmieta jedlo alebo príliš hlasno, prípadne priveľmi často mňauká, môže ísť o príznak smútku či stresu. Nadmerné olizovanie srsti, agresívne výpady voči vám či iným členom rodiny, to všetko môže signalizovať, že mačka prežíva emočnú alebo fyzickú nepohodu.

Ak spozorujete takéto náhle výkyvy, skúste si položiť otázku: „Čo sa u nás doma zmenilo?“ Niekedy stačí, že ste mali rušnejšie obdobie v práci a na mačku ste zabúdali. Obnovte rutinu, doprajte jej viac času a dotyku (ak oň stojí) alebo viac hry – a uvidíte, že sa situácia môže zlepšiť.

Zhrnutie:

Dôvera a kontakt: Nepodceňujte dôležitosť fyzickej a emočnej blízkosti. Spoločnosť: Mačka sa môže cítiť osamelo, a to dokonca aj vtedy, keď veľa spí. Dve mačky si navzájom pomôžu prekonať dlhé chvíle bez vás. Rituály a stabilné prostredie: Náhle zmeny (sťahovanie, rozsiahla prerábka, zmena bežných návykov) môžu vašu mačku vyviesť z rovnováhy. Vyhnite sa trestom: Mačky nespoja váš hnev so svojimi (dávno zabudnutými) činmi. Reakciou na trest bude iba nedôvera a stres. Rešpektujte individuálnu povahu: Každá mačka má svoju osobnosť a potreby. Všímajte si zmeny v jej správaní a snažte sa odhaliť príčinu včas.

Mačka je jedinečná osobnosť, ktorá vie byť nesmierne vďačná za láskavý prístup, stabilné zázemie a ochotu človeka vcítiť sa do jej tichej reči. Ak pochopíte jej jemné signály, dočkáte sa z jej strany úprimnej náklonnosti a silného puta, ktoré sa vyrovná akémukoľvek psovi – len iným, „mačacím“ spôsobom. Doprajte mačke pocit bezpečia a pochopenia, a určite nezlomíte srdce tomuto úžasnému stvoreniu, ktoré, hoci sa tvári nezávislo, vašu náklonnosť potrebuje viac, než si možno myslíte.