5 jesenných krásavíc, ktoré vám vyrazia dych. Kvety, čo vládnu záhonom v októbri

Jeseň nemusí znamenať len opadané lístie a spiacich záhonov. Aj v októbri dokáže záhrada pôsobiť živým dojmom – plná farieb, vôní a kvetov, ktoré práve v tomto období ukazujú svoju najkrajšiu tvár. Stačí siahnuť po rastlinách, ktoré si svoj čas schválne nechávajú na koniec sezóny.
Možno to poznáte – letné trvalky už odkvitli, listy stromov sa menia na zlato a medenú červeň, trávy sa húpajú vo vetre. A predsa vám niečo v záhone chýba. Práve vtedy prídu vhod jesenné kvety, ktoré dokážu rozžiariť záhradu aj v čase, keď sa príroda pomaly pripravuje na zimný odpočinok.
Predstavíme vám päť spoľahlivých „posledných statočných“, ktoré dokážu udržať vašu záhradu veselú a farebnú až do neskorej jesene.
Chryzantémy – symbol jesene a vytrvalosti
Chryzantémy sú azda najtypickejšou jesennou kvetinou. Ich plné hlávky pripomínajú pestrofarebné bambuľky – od slnečnej žltej cez ohnivú oranžovú až po hlbokú purpurovú. V Ázii sú symbolom slnka a nesmrteľnosti, v Číne sa spájajú s múdrosťou a dlhovekosťou. U nás sa síce často objavujú na cintorínoch, no bola by škoda vnímať ich len týmto smutným príznakom. V skutočnosti dokážu rozžiariť záhon energiou, ktorá dokáže konkurovať letným kvetom.
Ich pestovanie nie je náročné – potrebujú slnečné miesto, primeranú zálievku a občasné odstránenie odkvitnutých kvetov. Sú odolné aj voči chladu, no citlivé na silný vietor, preto je dobré vybrať im chránené stanovisko. A pozor na slimáky – dokážu napáchať veľké škody.
Dahlie– majestátne kráľovné jesennej palety
Ak hľadáte kvety, ktoré prinesú do záhrady skutočný ohňostroj farieb, siahnite po dahliach. Ich kvety majú neuveriteľné tvary aj veľkosti – od drobných guľovitých pomponov cez hviezdicové odrody až po obrovské „tanierové“ kvety, ktoré doslova vyrážajú dych.
Dahlie potrebujú slnečné miesto a výživnú, priepustnú pôdu. Vyžadujú pravidelnú zálievku a odstraňovanie odkvitnutých hlávok, vďaka čomu budú kvitnúť neúnavne. Na jeseň je dôležité nezabudnúť na jednu vec – hľuzy musíte pred príchodom mrazov vybrať zo zeme a uložiť na suché miesto. Ak to zanedbáte, rastlina ďalšiu sezónu neprežije. Odmenou za túto starostlivosť budú kvety, ktoré dokážu zatieniť aj mnohé letničky.
Aksamitníky – drobné slniečka s užitočnou vôňou
Aksamitníky pôsobia na prvý pohľad nenápadne, no keď sa rozrastú, premenia sa na žlté a oranžové koberce drobných kvietkov. Africké druhy s guľovitými kvetmi pôsobia výrazne a dominantne, zatiaľ čo francúzske odrody sú jemnejšie, elegantné a vzdušné.
Ich výhodou je, že sú veľmi nenáročné. Nevyžadujú špeciálnu pôdu, znášajú sucho a obľubujú slnečné miesta. Navyše vydávajú jemnú korenistú vôňu, ktorá prirodzene odpudzuje škodcov, čo oceníte najmä v zeleninovej záhrade. A pre gurmánov je tu ešte jedna zaujímavosť – okvetné lístky aksamitníkov sa dajú použiť v kuchyni, napríklad ako farebný doplnok do šalátov.
Rozchodníky – spoľahlivé a odolné krásky
Rozchodníky nie sú na prvý pohľad také výrazné ako chryzantémy či dahlie, no majú svoje nezameniteľné čaro. Ich hrubé, sukulentné listy a pevné stonky pôsobia robustne a v záhone vytvárajú zaujímavý kontrast k jemnejším kvetinám. Odrody ako Purple Emperor či Red Sparkle prinášajú sýtočervené tóny, kým známy Autumn Joy očarí svojimi ružovými kvetmi, ktoré lákajú motýle.
Sú odolné, skvelo znášajú sucho a slnečné miesta. Dokážu rásť aj tam, kde by iné kvety trpeli, preto sú ideálnou voľbou do skaliek či na miesta s chudobnejšou pôdou. Rozchodníky sú jednoducho rastliny, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť.
Astry – hviezdičky jesenných nocí
Astry sú pravým symbolom októbra. Pôsobia, akoby si svoj čas nechali práve na obdobie, keď iné kvety už strácajú silu. Ich kvietky sú ako drobné hviezdy roztrúsené po záhrade – od čisto bielej cez jemne ružovú až po hlbokú fialovú.
Pestovanie je jednoduché. Astry vyžadujú dostatok slnka, priepustnú pôdu a pravidelnú zálievku. Neznášajú však premokrenie, preto sa vyhýbajte ťažkej ílovitej pôde. Sú odolné voči väčšine chorôb a škodcov, takže sú vhodné aj pre úplných začiatočníkov. V symbolike predstavujú prechod medzi obdobiami a odolnosť – pripomínajú, že aj koniec môže byť začiatkom niečoho nového.
Tieto kvety sú dôkazom, že jeseň nemusí byť pochmúrna a smutná. Stačí si vybrať správne druhy a záhrada môže hrať farbami ešte dlho po tom, čo letné kvety odkvitnú. Chryzantémy, dahlie, aksamitníky, rozchodníky a astry dokážu premeniť októbrové dni na pestrofarebnú symfóniu a priniesť do záhrady život v čase, keď už väčšina prírody spí.