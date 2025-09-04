5 druhov odpadu, ktoré už nemusia skončiť v koši. Odborníkov teší najmä jeden z nich

Triedenie odpadu je na Slovensku bežnou súčasťou života. Modré, žlté, zelené či hnedé kontajnery nájdeme už takmer v každej obci a väčšina z nás ich používa automaticky. V posledných rokoch však pribudli nové možnosti a triediť dnes môžeme oveľa viac než kedysi. Vďaka tomu sa dá množstvo komunálneho odpadu znížiť aj o viac než polovicu. Ako pripomína environmentálna poradkyňa nejde len o ekológiu – menej smetí znamená aj menej výdavkov na ich odvoz.
Pozrime sa na päť druhov odpadu, ktoré mnohí ľudia stále hádžu do nesprávneho koša, hoci na to už existuje jednoduché riešenie.
1. Bioodpad – najväčší nepriateľ zmesového odpadu
Bioodpad tvorí podľa odborníkov až 30–50 % bežného domáceho smetia. A pritom ide o odpad, ktorý sa dá najjednoduchšie zužitkovať. V rodinných domoch je najlepším riešením kompostér – z kuchynských a záhradných zvyškov tak vznikne kvalitné prírodné hnojivo.
Ak bývate v byte, nemusíte sa bioodpadu vzdávať. Mestá dnes ponúkajú hnedé kontajnery na kuchynský bioodpad, ktoré sú dostupné bezplatne. Stačí použiť kompostovateľné vrecko, do ktorého vyhodíte šupky zo zeleniny, zvyšky ovocia, kávovú usadeninu či čajové vrecúška.
Dôležité je však vedieť, čo do biopopolnice nepatrí – napríklad kosti, väčšie množstvo vareného jedla či olej.
2. Kovy – recyklovať áno, ale radšej menej kupovať
Kontajnery na kovy nájdeme v mestách čoraz častejšie. Tam, kde nie sú, sa kovové obaly môžu vhodiť do žltého kontajnera spolu s plastmi a nápojovými kartónmi. Patrí sem najmä plechovky, konzervy či kovové viečka od pohárov.
Recyklácia kovov je však náročná na energiu aj financie. Preto je najlepším riešením predchádzať ich vzniku – napríklad uprednostniť nápoje v sklenených vratných fľašiach alebo si potraviny kupovať v inom balení.
3. Papier – pozor na časté chyby
Papier triedime už celé desaťročia, no pravidlá sa menia a nie každý ich pozná. Do modrého kontajnera patria noviny, časopisy, kartóny, obaly od vajec či rolky z toaletného papiera.
Naopak, nepatria tam mastné obaly od pizze, papierové utierky či bločky z termopapiera (napríklad pokladničné účtenky). Tie patria do zmesového odpadu. Správnym triedením papiera ušetríme veľa miesta v koši a prispejeme k ďalšiemu spracovaniu.
4. Použitý olej a tuk – nikdy nie do výlevky
Vyprážanie rezňov, syrov či kapra je na Slovensku bežné, no s olejom po smažení si mnohí poradia nesprávne – jednoducho ho vylejú do drezu alebo toalety. To je veľká chyba. Olej upcháva potrubia a znečisťuje odpadové vody.
Správny postup je jednoduchý: nechajte olej vychladnúť a potom ho nalejte do plastovej fľaše. Tú vložte do špeciálneho oranžového alebo fialového kontajnera na olej, ktoré dnes už stoja pri zberných miestach v mnohých mestách.
Ak máte kompost, môžete menšie množstvo oleja absorbovať do pilín alebo papierových utierok a pridať do kompostu.
5. Gastroodpad – budúcnosť triedenia
Zvyšky vareného jedla, kosti či vaječné škrupiny – to je tzv. gastroodpad. Triedenie tohto odpadu zatiaľ na Slovensku nie je povinné, no už čoskoro by sa to mohlo zmeniť. Európska legislatíva tlačí na to, aby sa biologicky rozložiteľný odpad neskládkoval a aby sa využíval na výrobu bioplynu či kompostu.
Viaceré mestá preto spúšťajú pilotné projekty so špeciálnymi kontajnermi na gastroodpad. Tie sú utesnené, aby nešírili zápach, a odpad z nich smeruje do bioplynových staníc. Odborníci tento krok vítajú – znamená to, že ešte väčšia časť odpadu z domácností sa dá spracovať a využiť.
Napriek tomu platí základné pravidlo: najlepším odpadom je ten, ktorý vôbec nevznikne. Preto má význam plánovať nákupy, variť rozumne a minimalizovať plytvanie potravinami.
Záver
Triedenie odpadu na Slovensku už dávno nie je len o skle, papieri a plastoch. Vďaka novým možnostiam vieme oddeliť aj bioodpad, oleje či kovy a výrazne tak znížiť množstvo komunálneho odpadu.
Najväčší rozdiel prináša bioodpad – jeho správne triedenie dokáže zmenšiť obsah čiernej nádoby aj o polovicu. A to je prínos, ktorý ocení nielen príroda, ale aj naše peňaženky.