5 dôvodov, prečo jesť jablká každý deň. Malé ovocie s veľkým účinkom na zdravie

Jablká sú jedným z najtradičnejších druhov ovocia u nás. Nájdeme ich v záhradách, sadoch aj v obchodoch počas celého roka. Možno ich berieme ako niečo samozrejmé, ale z nutričného hľadiska sú to malé poklady – obsahujú vlákninu, vitamíny, antioxidanty a veľa vody.
Staré príslovie hovorí: „Jedno jablko denne a lekár nebude potrebný.“ Samozrejme, nie je to doslovne pravda, ale jablká majú skutočne viacero zdravotných benefitov. Tu je päť najdôležitejších.
1. Jablká sú bohaté na antioxidanty
V jablkách sa nachádza vitamín C, ktorý podporuje imunitu a chráni bunky pred poškodením. Okrem toho obsahujú aj polyfenoly a flavonoidy – prírodné antioxidanty, ktoré pomáhajú znižovať oxidačný stres v tele. Ten sa spája so starnutím buniek a vznikom viacerých civilizačných ochorení, napríklad srdcovo-cievnych chorôb.
2. Dobrý zdroj vlákniny
Stredne veľké jablko obsahuje približne 3–4 gramy vlákniny. Tá je dôležitá pre správne trávenie, predchádza zápche a podporuje zdravú črevnú mikroflóru. Rozpustná vláknina (pektín) navyše pomáha udržiavať stabilnú hladinu cukru v krvi a prispieva k pocitu sýtosti.
3. Podpora pri chudnutí a udržiavaní váhy
Jablká majú nízky obsah kalórií, veľa vody a zároveň zasýtia. Vďaka tomu môžu byť vhodným občerstvením pre ľudí, ktorí sa snažia schudnúť alebo si udržať stabilnú hmotnosť. Nie sú „zázračným spaľovačom tukov“, ale môžu pomôcť obmedziť prejedanie sa.
4. Prevencia niektorých ochorení
Pravidelná konzumácia jabĺk sa spája s nižším rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb či cukrovky 2. typu. Je to najmä vďaka kombinácii vlákniny, antioxidantov a nízkeho glykemického indexu. Jablká síce samy osebe nezaručia ochranu pred chorobami, ale sú súčasťou zdravej a vyváženej stravy, ktorá riziko znižuje.
5. Obsah minerálov a hydratácia
Jablká obsahujú veľa vody (približne 80 % hmotnosti), takže pomáhajú udržiavať hydratáciu. Z minerálov je v nich najviac draslík, ktorý je dôležitý pre správnu činnosť svalov a srdca. Obsah vápnika je skôr nízky, preto jablká nemožno považovať za významný zdroj tohto minerálu, no aj tak dopĺňajú pestrú skladbu výživných látok v strave.
Jablko – viac než len ovocie
Jablko má aj symbolický význam:
- v Biblii sa spája s príbehom Adama a Evy, hoci pôvodný text spomína len „ovocie“ bez presného určenia
- v gréckej mytológii sa spomína „jablko sváru“, ktoré spôsobilo spor medzi bohyňami
- známe príslovie „Jablko nepadá ďaleko od stromu“ zase odkazuje na podobnosť medzi rodičmi a deťmi
Zhrnutie
Jablká sú cenovo dostupné, chutné a zdravé. Dodajú telu vlákninu, vitamín C, antioxidanty a draslík, podporia trávenie a pocit sýtosti, zároveň nezaťažia organizmus zbytočnými kalóriami. Samozrejme, samy osebe neochránia pred chorobami, ale ako súčasť pestrej stravy môžu významne prispieť k lepšiemu zdraviu.
Ak si chcete dopriať jednoduchý a rýchly spôsob, ako spraviť niečo prospešné pre svoje telo, jedno jablko denne je veľmi dobrý začiatok.