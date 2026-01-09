4 druhy zeleniny, ktoré si v januári jednoducho vypestujete v PET fľaši na okne!

Myslíte si, že počas zimy sa zelenina pestovať nedá? Opak je pravdou. Existujú druhy, na ktoré vám úplne postačí parapet, trochu svetla a obyčajné PET fľaše.
Ani v januári sa nemusíte vzdať domáceho pestovania. Stačí využiť jednoduchý trik s plastovou fľašou a veľmi rýchlo zistíte, že zelenine sa môže dariť aj v zimných mesiacoch.
Dôležité je umiestniť ju na čo najsvetlejšie miesto, aby mala dostatok svetla a tepla. V tomto období sú ideálne napríklad žerucha, rukola, poľníček či fazuľové klíčky.
Fazuľové klíčky – malý zázrak pre zdravie
Fazuľové klíčky majú vysokú výživovú hodnotu a sú veľmi prospešné pre ľudský organizmus. Pri kúpe v obchode však nemusí byť ich kvalita vždy ideálna.
Často bývajú konzervované v nálevoch, ktoré predlžujú trvanlivosť, no nie sú pre telo ideálne. Aj preto si ich čoraz viac ľudí začína pestovať doma.
Domáce klíčky sú čerstvé, plné živín a ich pestovanie zvládne naozaj každý. Navyše ide o nenáročnú činnosť, ktorú môžete zapojiť aj deti.
Manuálna práca pomáha uvoľniť stres po dlhom sedení a výsledkom je vlastná zdravá zelenina.
Ako na pestovanie klíčkov v PET fľaši
Starostlivosť vám zaberie približne päť minút denne a už po troch dňoch uvidíte prvé výsledky. O pár dní neskôr budete mať hotovú dávku výživných klíčkov.
Čo budete potrebovať:
- približne 100 g semien podľa vlastného výberu
- čistú vodu
- 1,5-litrovú PET fľašu
- pohár
- šraubovák alebo klinec
Postup:
- Z plastovej fľaše odstráňte etiketu, odskrutkujte uzáver a dôkladne ju vypláchnite.
- Pomocou šraubováka alebo klinca do fľaše urobte malé dierky po celom obvode.
- Semienka zalejte vodou, prepláchnite ich, odstráňte nečistoty a vodu zlejte.
- Zmiešajte dva hrnčeky horúcej vody a tri hrnčeky studenej vody, nalejte na semienka, premiešajte a opäť vodu zlejte.
- Pomocou lievika nasypte semienka do pripravenej fľaše, uzavrite ju a jemne potraste, aby sa rozložili po jednej strane.
- Fľašu položte na parapet na svetlé miesto. Pre lepší výsledok ju môžete vložiť do nepriehľadného čierneho vrecka.
- Každý deň fľašu na približne päť minút ponorte do vody, ktorá sa cez dierky dostane dovnútra. Potom ju nechajte samovoľne odtiecť a vráťte späť na miesto.
Už na druhý deň sa začnú objavovať klíčky a približne piaty deň bude fľaša plná čerstvej zeleniny. Klíčky vyberte, opláchnite a môžete ich rovno konzumovať – výborne sa hodia do šalátov a sú plné vitamínov.
Video návod na pestovanie klíčkov v PET fľaši
Nezabudnite si pozrieť aj praktický video postup, ktorý celý proces názorne ukazuje:
Ďalšie možnosti pestovania zeleniny v zime
Aj počas zimy je možné pestovať viacero druhov zeleniny, napríklad špenát, reďkovky, červenú repu alebo rôzne druhy šalátov.
Je však potrebné počítať s chladnejším počasím. Ideálne je pripraviť si sadenice už vopred, keďže mladé rastliny lepšie znášajú nižšie teploty.
Na ochranu pred mrazom sa využívajú skleníky, fólie alebo špeciálne ochranné kryty. Dôležitá je aj pravidelná kontrola rastlín a úprava zálievky tak, aby korene nezamrzli.
Hoci si zimné pestovanie vyžaduje viac pozornosti, odmenou je čerstvá a zdravá zelenina aj v chladných mesiacoch.