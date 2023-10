3D návrhy kúpeľní: 5 zaujímavých tipov

Zmeňte fádnu a neatraktívnu kúpeľňu na esteticky pútavú a zaujímavú. 3D návrhy kúpeľní a ich vizualizácie vám pri zariaďovaní jej interiéru pomôžu. Odborníci, dizajnéri a programy na to určené premietnu vaše predstavy do reálnej podoby a poskytnú prípadné úpravy skôr, ako by boli nutné „drastické zásahy“.

Konečný výsledok vzhľadu kúpeľne sa nie vždy stotožňuje s pôvodnou predstavou o nej. Vtedy je však na zmeny neskoro. Práve 3D návrhy kúpeľní vám umožnia „pohľad do budúcnosti“, ktorý zabráni neželaným estetickým neduhom či nepraktickému rozmiestneniu sanity a nábytku.

3D návrh kúpeľne zadarmo?

Funkčné a praktické riešenie vašej kúpeľne nemusí mať iba jednu podobu, pokojne ich môže byť aj niekoľko. Ak sami nemáte dizajnérske cítenie, radšej sa poraďte s odborníkmi. Navrhnú vám rôzne alternatívne riešenia a podoby tej istej kúpeľne, no v inom dizajne. Kúpeľna na mieru vo fotorealistickom zobrazení vás presvedčí o správnom výbere.

Ak ste sa rozhodli pre návštevu špecializovaných predajní armatúr a kúpeľňovej sanity, nie všetky vám ponúknu vizualizáciu zadarmo. Niektorí však 3D návrhy v hodnote 0 € poskytnú v prípade, že si v ich obchode zakúpite nejaký tovar alebo príslušenstvo. Existujú výrobcovia, ktorí interiérový dizajn kúpeľne naozaj navrhnú zadarmo „dúfajúc“, že jednotlivé komponenty nábytku a sanity si zákazník zakúpi u nich.

Pozrite si sanitu do kúpeľne v týchto e-shopoch:

Online program na 3D kúpeľne

Ak ste sa rozhodli vytvoriť si kúpeľňu snov z pohodlia domova, oceníte 3D návrhy kúpeľní dostupné online alebo stiahnutím do počítača vo verzii plánovacích 3D programov. Aj keď nie všetky ponúkajú fotorealistické zobrazenie, vo väčšine prípadov vám pomôžu vytvoriť dostačujúcu vizualizáciu. Prinášame vám tipy na kúpeľňový softvér zdarma.

Značka Ideal Standard okrem výroby samotného kúpeľňového vybavenia ponúka aj možnosť využitia 3D plánovača online priamo na ich internetovej stránke. V programe síce nájdete produkty výhradne tejto značky, no možno sa vám zapáčia natoľko, že ich doprajete aj vašej kúpeľni. Ak nie, s kúskom predstavivosti ich zameníte za podobné u konkurencie.

Ďalší program na stiahnutie 3D návrhov kúpeľní je od španielskej značky APE. Pri plánovaní si môžete nastaviť anglický jazyk a pracovať s dizajnovými a kvalitnými obkladmi, ktoré majú vo svojej ponuke. Používanie programu nie je náročné, pričom vizualizácia ponúkne vierohodnú predstavu navrhnutého interiéru.

Plánovač kúpeľní Laufen – My bathroom vám taktiež ponúka návrh z pohodlia domova vrátane 3D realistického zobrazenia. Dostupný je v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku, pričom sa ale môžete inšpirovať aj už vytvorenými projektmi.

5 zaujímavých tipov kúpeľní:

1. Kúpeľňa v podkroví

zdroj: gettyimages.com

2. Kúpeľňa s moderným sprchovacím kútom

zdroj: gettyimages.com

3. Kúpeľňa s voľne stojacou vaňou

zdroj: gettyimages.com

4. Kúpeľňa s dvomi umývadlami

zdroj: gettyimages.com

5. Malá kúpeľňa