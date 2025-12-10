3 tipy na lacnú adventnú výzdobu: Takto jednoducho skrášlite celý byt!

Doprajte svojmu domovu vôňu ihličia! Prinášame niekoľko nápadov na krásnu adventnú výzdobu, za ktorú nemusíte míňať veľké peniaze.
Na vytvorenie príjemnej vianočnej atmosféry často stačí naozaj málo – pár halúzok rôznych ihličnanov, zopár ozdôb, držiak na sviečky a tenký zelený drôtik.
Vence na dvere
Adventný veniec patrí k Vianociam automaticky, ale bola by škoda ostať len pri ňom.
Skúste si vyrobiť aj veniec na vchodové dvere – drobná dekorácia, ktorá prekvapí každú návštevu.
Ideálne je použiť korpus, najlacnejší býva polystyrénový a kúpite ho prakticky v každom hobby obchode. K dispozícii je aj slamený, ten je však o niečo drahší a pri práci si vyžaduje viac zručnosti.
Ak nechcete mať ruky plné pichľavých ihličiek, oplatí sa vziať si pracovné rukavice.
Potom už stačí len postupne prikladať vetvičky na korpus a každú zafixovať zeleným drôtikom. Keď budete so základom spokojní, prichádza na rad zdobenie.
Ozdoby môžete zvoliť v jednej farbe alebo si vytvoriť veselú farebnú kombináciu.
Výborne fungujú malé guľôčky na drôtiku – jednoducho ich prepichnete cez ihličie do polystyrénu, vďaka čomu dobre držia aj pri energickom zatváraní dverí.
A nielen na dvere
Keď už máte materiál rozložený, vyrobte si rovno dva vence. Jeden pôjde na dvere a druhý využijete ako jednoduchý svietnik.
Stačí ho uložiť na ozdobný tanier a doprostred vložiť väčšiu vonnú sviečku. Výsledok pôsobí útulne a elegantne.
Ako vynoviť plechový svietnik
Ak máte doma klasický plechový stojan na štyri sviečky, môžete mu veľmi jednoducho dodať sviatočný vzhľad.
Nie je potrebné lepidlo ani drôtik – vetvičky stačí zapichovať priamo na plechovú podložku, až kým nezakryjú celý jej povrch. Použiť môžete rôzne druhy ihličia a dekorácia bude pôsobiť bohatšie.
Kto má rád prírodné doplnky, môže pridať malé šišky, kúsky škorice či sušené kolieska pomaranča a citróna. Pekne vyzerajú aj drobné korálky alebo jemne trblietavé ozdoby.
Tip na záver
Ak ste v časovej tiesni a na výrobu dekorácií sa jednoducho nedostanete, riešením sú aj hotové umelé vence z hobby marketov.
Dnes už vyzerajú veľmi verne a ozdobiť si ich môžete podľa seba pomocou tavnej pištole. Aj keď je počiatočná cena vyššia, vydržia vám niekoľko sezón, takže sa investícia rýchlo vráti.