3 smrteľné hriechy záhradkárov: Väčšina Slovákov ich robí na jeseň. Patríte medzi nich aj vy?

Keď sa dni skracujú a teploty klesajú, mnohí záhradkári odkladajú náradie a nechávajú záhradu odpočívať až do jari. Veď čo by sa jej stalo, však?
No práve jesenná starostlivosť rozhoduje o tom, ako bude záhrada vyzerať a prosperovať v budúcom roku. Ktoré chyby sa na jeseň robia najčastejšie – a prečo môžu byť pre vašu záhradu doslova „smrteľné“?
Príprava záhonov pred zimou
Nie každá práca je nutná, ale jedna vec by sa rozhodne nemala zanedbať – doplnenie živín do pôdy. Po letnej úrode býva zem vyčerpaná, a ak ju necháte bez hnojiva, pôda stratí úrodnosť.
Ak pestujete zeleninu, aj na malom kúsku pôdy, určite ju pohnojte organickým hnojivom – ideálne konským alebo kravským hnojom.
Výhodou je, že môžete použiť aj čerstvý materiál. Na prekyprené a odburinené záhony navrstvite asi 20 centimetrovú vrstvu hnoja a nechajte ju cez zimu pôsobiť.
Počas chladných mesiacov sa rozloží a na jar tak pôda dostane presne to, čo potrebuje – živiny aj štruktúru.
Ovocné stromy potrebujú ochranu
Jednou z tradičných, no stále účinných metód je bielenie kmeňov ovocných stromov.
Tento postup má svoje opodstatnenie – biely vápenatý náter chráni kôru pred popraskaním, ktoré spôsobujú teplotné rozdiely medzi dňom a nocou.
Najmä čerešne a višne majú krehkú kôru, ktorá sa ťažko hojí a často z nej vyteká miazga.
Ak strom neochránite, môžu sa do poškodených miest dostať škodcovia, plesne či hniloba.
Preventívny náter – známy aj ako „vápenné mlieko“ – je preto jednoduchý, ale veľmi účinný spôsob, ako stromom pomôcť prežiť zimu v zdraví.
Jesenné upratovanie záhrady: menej je niekedy viac
Upravená záhrada pôsobí pekne, ale na jeseň by ste to so strihaním nemali preháňať.
Niektoré kry síce jesenný rez znesú, no hlboké skracovanie vetiev im môže skôr uškodiť.
Zamerajte sa len na odstránenie polámaných, suchých alebo chorých častí a zvyšok nechajte prírode.
Aj odkvitnuté rastliny môžu mať svoj pôvab – pod vrstvou snehu či jinovatky dodajú záhrade rustikálny, prírodný vzhľad.
Navyše, lístie a konáre pomáhajú rastlinám prežiť mrazy, preto s nožnicami narábajte s rozvahou.
Hrabať listy, alebo ich nechať ležať?
Téma, ktorá rozdeľuje záhradkárov. Hrabať, či nehrabať?
Ak nekompostujete pri vyšších teplotách (tzv. tepelné kompostovanie), je lepšie zbaviť sa všetkých napadnutých listov a konárov – môžu totiž šíriť choroby.
Najlepšie je ich spáliť alebo inak zlikvidovať.
Zdravé listy však nemusíte vždy odstraňovať. Môžu poslúžiť ako prírodný mulč – ochránia pôdu a korene rastlín pred mrazom.
Pozor ale na trávnik a chodníky – tam listy určite nenechávajte. Pod ťažkou, vlhkou vrstvou by tráva mohla splesnivieť a na jar by ste našli len holé miesta.
Ak sa rozhodnete časť lístia ponechať, pamätajte, že na jar z neho vznikne hutná, ťažká masa, ktorú bude treba odstrániť.
Preto si jesenné práce dobre rozplánujte – ušetríte si tak čas aj námahu, keď sa príroda opäť prebudí.