3 originálne recepty s cuketou. Chutné leto na tanieri

cuketová polievka
cuketová polievka Foto: www.shutterstock.com

Cuketa je jednou z najtypickejších letných surovín. Keď príde sezóna, nájdeme ju doslova všade – v záhradkách, na trhoviskách aj v obchodoch. Jej veľkou výhodou je, že sa rýchlo pripravuje, je ľahko stráviteľná a dokáže nasať chute byliniek, korenín či syrov. Vďaka tomu sa hodí na nespočetné množstvo receptov – od jednoduchých polievok až po elegantné jedlá, ktorými môžete prekvapiť hostí.

Ak sa vám cukety kopia doma v košíkoch a už neviete, čo s nimi, alebo máte jednoducho chuť na niečo svieže a sezónne, inšpirujte sa tromi overenými receptmi, ktoré spájajú ľahkosť leta s výraznou chuťou. Nájdete tu jemnú polievku, sýte cestoviny so špenátovými guľôčkami a lahodné plnené cuketové kvety.

Recept na krémovú cuketovú polievku s bazalkou

Ingrediencie (4 porcie):

  • 4 lyžice extra panenského olivového oleja
  • 1 menšia cibuľa, nasekaná nahrubo
  • 600 g cukety nakrájanej na hrubšie kolieska
  • 200 g očistených zemiakov nakrájaných na kocky
  • 750 ml zeleninového vývaru
  • čerstvo mleté čierne korenie
  • hrsť čerstvej bazalky
  • 30 g nastrúhaného parmezánu

Postup:

  1. V hrnci zohrejte olej a krátko orestujte cibuľu spolu s cuketou, približne 5 minút.
  2. Pridajte zemiaky, vývar a dochuťte korením. Nechajte zovrieť, potom znížte plameň a varte približne 20 minút, kým zelenina nezmäkne.
  3. Odstavte z ohňa, pridajte bazalku a rozmixujte dohladka. Na záver primiešajte parmezán. Podávajte teplé, s kvapkou olivového oleja a prípadne aj s kúskom čerstvého pečiva.

Recept na cestoviny s cuketovou omáčkou a špenátovými guľôčkami

Ingrediencie (4 porcie):

Na cestoviny a omáčku:

  • 300 g cestovín podľa chuti
  • 4 lyžice olivového oleja
  • 1 strúčik cesnaku, nasekaný nadrobno
  • 1 malá čili paprička, nasekaná
  • 300 g nastrúhanej cukety
  • soľ a čierne korenie
  • 40 g parmezánu na posypanie

Na špenátové guľôčky:

  • 600 g mladých listov špenátu
  • 2 vajcia
  • 1 strúčik cesnaku, nasekaný
  • štipka muškátového orieška
  • 50 g strúhanky
  • 20 g parmezánu
  • olivový olej na vyprážanie

Postup:

  1. Špenát sparte vo vriacej vode, nechajte vychladnúť, vyžmýkajte prebytočnú vodu a nasekajte. Spojte ho s vajcami, cesnakom, muškátovým orieškom, strúhankou a syrom. Vytvarujte malé guľôčky a osmažte ich dozlatista.
  2. Cestoviny uvarte v osolenej vode na spôsob al dente.
  3. Na panvici rozohrejte olej, pridajte cesnak, čili a nastrúhanú cuketu. Restujte 3–4 minúty, aby zelenina zmäkla, ale zostala svieža.
  4. Sceďte cestoviny, premiešajte ich s cuketovou omáčkou a dochuťte.
  5. Podávajte posypané parmezánom a ozdobené špenátovými guľôčkami.

Recept na plnené cuketové kvety v chrumkavom cestíčku

Tento recept je trochu menej tradičný, ale ak sa vám podarí zohnať čerstvé cuketové kvety (zvyčajne priamo u pestovateľov alebo na trhu), určite ho vyskúšajte. Výsledok je jemný, elegantný a na tanieri pôsobí takmer ako z reštaurácie.

Ingrediencie (4–6 porcií):

Na kvety:

  • 12 cuketových kvetov
  • olivový olej na vyprážanie

Na plnku:

  • 125 g mascarpone
  • 6 lyžíc strúhanky
  • 1 celé vajce + 1 žĺtok
  • 3 lyžice parmezánu
  • 2 lyžice nasekanej petržlenovej vňate
  • 1 lyžica nasekaných vlašských orechov
  • soľ a čierne korenie

Na cestíčko:

  • 1 celé vajce + 1 bielok
  • 60 g hladkej múky
  • 5 lyžíc studenej vody
  • štipka soli

Postup:

  1. Všetky ingrediencie na plnku dobre premiešajte, aby vznikla hladká zmes. Opatrne ňou naplňte kvety a zatočte ich konce, aby plnka nevytiekla.
  2. Pripravte cestíčko – v miske rozmiešajte vajce, bielok, múku, vodu a štipku soli. Kvety namočte do cestíčka a nechajte chvíľku odkvapkať.
  3. Vyprážajte v rozpálenom oleji dozlatista z oboch strán. Po vybratí ich nechajte odsať na papierovej utierke a podávajte ešte teplé.

Cuketa je mimoriadne variabilná surovina. Ak sa vám urodilo viac, než dokážete spotrebovať, môžete ju naložiť do octového nálevu, pripraviť z nej cuketové „špagety“ alebo ju jednoducho nastrúhať a zamraziť na zimu. Vďaka tomu si chuť leta vychutnáte aj počas chladnejších mesiacov.

