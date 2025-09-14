3 originálne recepty s cuketou. Chutné leto na tanieri

Cuketa je jednou z najtypickejších letných surovín. Keď príde sezóna, nájdeme ju doslova všade – v záhradkách, na trhoviskách aj v obchodoch. Jej veľkou výhodou je, že sa rýchlo pripravuje, je ľahko stráviteľná a dokáže nasať chute byliniek, korenín či syrov. Vďaka tomu sa hodí na nespočetné množstvo receptov – od jednoduchých polievok až po elegantné jedlá, ktorými môžete prekvapiť hostí.
Ak sa vám cukety kopia doma v košíkoch a už neviete, čo s nimi, alebo máte jednoducho chuť na niečo svieže a sezónne, inšpirujte sa tromi overenými receptmi, ktoré spájajú ľahkosť leta s výraznou chuťou. Nájdete tu jemnú polievku, sýte cestoviny so špenátovými guľôčkami a lahodné plnené cuketové kvety.
Recept na krémovú cuketovú polievku s bazalkou
Ingrediencie (4 porcie):
- 4 lyžice extra panenského olivového oleja
- 1 menšia cibuľa, nasekaná nahrubo
- 600 g cukety nakrájanej na hrubšie kolieska
- 200 g očistených zemiakov nakrájaných na kocky
- 750 ml zeleninového vývaru
- čerstvo mleté čierne korenie
- hrsť čerstvej bazalky
- 30 g nastrúhaného parmezánu
Postup:
- V hrnci zohrejte olej a krátko orestujte cibuľu spolu s cuketou, približne 5 minút.
- Pridajte zemiaky, vývar a dochuťte korením. Nechajte zovrieť, potom znížte plameň a varte približne 20 minút, kým zelenina nezmäkne.
- Odstavte z ohňa, pridajte bazalku a rozmixujte dohladka. Na záver primiešajte parmezán. Podávajte teplé, s kvapkou olivového oleja a prípadne aj s kúskom čerstvého pečiva.
Recept na cestoviny s cuketovou omáčkou a špenátovými guľôčkami
Ingrediencie (4 porcie):
Na cestoviny a omáčku:
- 300 g cestovín podľa chuti
- 4 lyžice olivového oleja
- 1 strúčik cesnaku, nasekaný nadrobno
- 1 malá čili paprička, nasekaná
- 300 g nastrúhanej cukety
- soľ a čierne korenie
- 40 g parmezánu na posypanie
Na špenátové guľôčky:
- 600 g mladých listov špenátu
- 2 vajcia
- 1 strúčik cesnaku, nasekaný
- štipka muškátového orieška
- 50 g strúhanky
- 20 g parmezánu
- olivový olej na vyprážanie
Postup:
- Špenát sparte vo vriacej vode, nechajte vychladnúť, vyžmýkajte prebytočnú vodu a nasekajte. Spojte ho s vajcami, cesnakom, muškátovým orieškom, strúhankou a syrom. Vytvarujte malé guľôčky a osmažte ich dozlatista.
- Cestoviny uvarte v osolenej vode na spôsob al dente.
- Na panvici rozohrejte olej, pridajte cesnak, čili a nastrúhanú cuketu. Restujte 3–4 minúty, aby zelenina zmäkla, ale zostala svieža.
- Sceďte cestoviny, premiešajte ich s cuketovou omáčkou a dochuťte.
- Podávajte posypané parmezánom a ozdobené špenátovými guľôčkami.
Recept na plnené cuketové kvety v chrumkavom cestíčku
Tento recept je trochu menej tradičný, ale ak sa vám podarí zohnať čerstvé cuketové kvety (zvyčajne priamo u pestovateľov alebo na trhu), určite ho vyskúšajte. Výsledok je jemný, elegantný a na tanieri pôsobí takmer ako z reštaurácie.
Ingrediencie (4–6 porcií):
Na kvety:
- 12 cuketových kvetov
- olivový olej na vyprážanie
Na plnku:
- 125 g mascarpone
- 6 lyžíc strúhanky
- 1 celé vajce + 1 žĺtok
- 3 lyžice parmezánu
- 2 lyžice nasekanej petržlenovej vňate
- 1 lyžica nasekaných vlašských orechov
- soľ a čierne korenie
Na cestíčko:
- 1 celé vajce + 1 bielok
- 60 g hladkej múky
- 5 lyžíc studenej vody
- štipka soli
Postup:
- Všetky ingrediencie na plnku dobre premiešajte, aby vznikla hladká zmes. Opatrne ňou naplňte kvety a zatočte ich konce, aby plnka nevytiekla.
- Pripravte cestíčko – v miske rozmiešajte vajce, bielok, múku, vodu a štipku soli. Kvety namočte do cestíčka a nechajte chvíľku odkvapkať.
- Vyprážajte v rozpálenom oleji dozlatista z oboch strán. Po vybratí ich nechajte odsať na papierovej utierke a podávajte ešte teplé.
Cuketa je mimoriadne variabilná surovina. Ak sa vám urodilo viac, než dokážete spotrebovať, môžete ju naložiť do octového nálevu, pripraviť z nej cuketové „špagety“ alebo ju jednoducho nastrúhať a zamraziť na zimu. Vďaka tomu si chuť leta vychutnáte aj počas chladnejších mesiacov.