3 nápoje, ktoré dokážu skrotiť hormóny: Skvelá úľava pre ženy po päťdesiatke!

Voda s citrónom
Voda s citrónom Foto: depositphotos.com

Menopauza – často označovaná aj ako prechod – čaká skôr či neskôr každú ženu.

Ide o etapu života, počas ktorej sa výrazne znižuje tvorba dvoch kľúčových hormónov: estrogénu a progesterónu.

Hoci sa jej nevyhne nikto, existujú bylinky a prírodné nápoje, ktoré môžu toto obdobie spríjemniť a podporiť hormonálnu rovnováhu aj celkové zdravie.

Ak ste prekročili hranicu päťdesiatky a začínate pociťovať prvé signály menopauzy, netreba prepadať panike.

Nejde o nič, čo by sa nedalo zvládnuť – často pomôžu malé úpravy životného štýlu a tie bývajú dokonca veľmi príjemné.

Príroda ponúka množstvo látok, vitamínov a minerálov, ktoré dokážu ženám v tejto fáze výrazne uľaviť.

Prvé signály: náladovosť, návaly aj závraty

Klimaktérium sa zvyčajne hlási nenápadne – miernymi výkyvmi tlaku, krátkymi epizódami búšenia srdca či typickými návalmi tepla a potenia.

U niektorých žien sú tieto návaly natoľko časté, že výrazne zasahujú do bežného života.

Pridávajú sa aj:

  • horšia nálada
  • pokles psychickej aj fyzickej energie
  • problémy so sústredením
  • nekvalitný spánok alebo nespavosť
  • znížené libido a vaginálna suchosť
  • bolesti hlavy a migrény
  • brnenie končatín, závraty, nevoľnosti
  • priberanie a suchšia pokožka, ktorá rýchlejšie starne

Základom je prevencia a zdravý životný štýl

Aby telo toto obdobie zvládlo čo najlepšie, oplatí sa:

  • dbať na kvalitnú stravu,
  • hýbať sa,
  • dopriať si čo najviac psychickej pohody,
  • obmedziť alkohol aj cigarety.

Veľmi účinnou podporou sú aj prírodné nápoje, ktoré dokážu pomôcť telu aj psychike. Tu sú tri, po ktorých sa oplatí siahnuť.

1. Zlaté mlieko – teplý elixír s kurkumou

Zlaté mlieko je tradičný nápoj z ajurvédy. Pripravuje sa z kurkumy (čerstvej alebo mletej), mlieka, čierneho korenia, kúska masla a medu. Receptov existuje mnoho, ale základ je rovnaký.

Prečo je skvelé pre ženy nad 50?

Kurkuma obsahuje kurkumín – látku, ktorá podľa výskumov pozitívne ovplyvňuje hormonálne funkcie. Podporuje tvorbu serotonínu a dopamínu, teda hormónov dobrej nálady. Pomáha pri:

  • depresívnych pocitoch,
  • podráždenosti,
  • problémoch so spánkom.

Zároveň posilňuje imunitu, podporuje krvný obeh a vďaka antioxidantom chráni bunky pred poškodením a zápalom.

Ako si ho pripraviť?

Video k príprave zlatého mlieka:

A alternatívny postup:

  1. Do hrnca nalejte hrnček mlieka (kravské, kokosové alebo mandľové) a začnite zohrievať.
  2. Primiešajte lyžicu sušenej kurkumy a štipku čierneho korenia. Môžete pridať aj štipku škorice.
  3. Krátko povarte.
  4. Nechajte trochu ochladnúť, pridajte malý kúsok masla alebo pár kvapiek kvalitného olivového oleja.
  5. Dochutiť môžete medom.

Pite pomaly, raz denne – buď ráno alebo tesne pred spaním.

2. Maliníkový čaj – jemná, no veľmi účinná podpora hormónov

Listy maliníka patria medzi najcennejšie ženské byliny. Niekedy sa označujú aj ako „elixír života“, pretože obsahujú množstvo prospešných látok.

Podľa odborníkov:

  • podporujú správnu hormonálnu činnosť,
  • obsahujú třísloviny, ktoré prospievajú maternici,
  • zmierňujú menštruačné kŕče,
  • odporúčajú sa aj tehotným ženám na prípravu tela na pôrod.

Príprava maliníkového čaju

1 polievkovú lyžicu sušených listov zalejte 200 ml vriacej vody.
Nechajte 10 minút lúhovať.

Tento odvar môžete piť počas dňa, no nie tesne pred spaním.

3. Ranná teplá voda s citrónom – malý rituál s veľkým efektom

Teplá voda s čerstvou citrónovou šťavou je jednoduchý nápoj, ktorý stojí za to piť najmä ráno. Citrónová voda pôsobí antibakteriálne a pomáha telu rýchlejšie vylučovať toxíny.

Výhody:

  • podporuje imunitu,
  • zlepšuje činnosť pečene,
  • znižuje chuť prejedať sa,
  • prispieva k celkovej vitalite.

Každé ráno vytlačte do pohára teplej vody polovicu citróna a vypite nalačno. Nápoj si pokojne doprajte ešte dvakrát počas dňa.

