3 dôvody, prečo nikdy nevypínať auto s bežiacou klimatizáciou

Možno to robíte každý deň, ani si to neuvedomujete. Zaparkujete, otočíte kľúčikom alebo stlačíte tlačidlo, motor sa zastaví – no klimatizácia ostane ešte chvíľu v chode. Na prvý pohľad to nevyzerá ako nič vážne. Pravda je však taká, že tento malý zvyk sa vám časom môže poriadne predražiť a dokonca aj poškodiť zdravie.
Každý šofér má svoje rutiny. Niektorí sa nikdy nevzdajú obľúbenej rádiovej stanice, iní nedajú dopustiť na žuvačky či kávu do auta. A potom je tu veľká skupina vodičov, ktorá si zvykla zapínať klimatizáciu hneď po naštartovaní – bez ohľadu na to, či je vonku tropické leto alebo len mierne teplo.
Klimatizácia je v horúcich dňoch doslova záchrana, no väčšina motoristov s ňou zaobchádza neuvážene. Zastavia, vypnú motor a idú preč, akoby sa nič nestalo. A práve táto maličkosť môže mať pre auto aj posádku nepríjemné následky.
1. Kompresor dostáva zbytočne zabrať
Najdôležitejšou súčasťou klimatizácie je kompresor. V autách so spaľovacím motorom ho poháňa práve motor, pričom pracuje pod vysokým tlakom. Ak zastavíte motor v momente, keď klimatizácia stále beží, kompresor sa náhle „sekne“. Nemá čas ukončiť cyklus a zastaví sa aj ventilátor či remeň.
Tieto komponenty sú síce stavané na dlhodobú prevádzku, no prudké prerušenie ich namáha omnoho viac, ako si myslíte. Neopotrebuje sa to zo dňa na deň, ale po mesiacoch či rokoch takéhoto používania sa môže stať, že kompresor jednoducho odíde. A jeho výmena patrí k najdrahším opravám v rámci klimatizačného systému.
2. Vlhkosť a pleseň v kabíne
To však nie je jediný problém. Ak motor vypnete s bežiacou klimatizáciou, v systéme zostáva vysoká vlhkosť a teplo. Na výparníku sa udržiavajú kvapky vody – ideálne prostredie pre vznik plesní a baktérií.
Výsledok pocítite už pri ďalšom štarte. Namiesto sviežeho vzduchu sa z výduchov vyvalí zatuchnutý pach, ktorý sa len ťažko stráca aj počas dlhšej jazdy. A nie je to len otázka komfortu. Spolu s týmto zápachom vdychujete do pľúc aj množstvo mikroorganizmov, ktoré môžu podráždiť dýchacie cesty, spôsobiť alergie alebo iné zdravotné ťažkosti.
3. Zbytočná spotreba a skrátený dojazd
Tretím úskalím je samotné používanie klimatizácie, keď auto stojí. V klasickom vozidle so spaľovacím motorom bez bežiaceho motora klimatizácia v skutočnosti nechladí, funguje iba ventilátor, ktorý vzduch len víri. Ak však necháte motor bežať na voľnobeh len preto, aby ste si udržali príjemnú teplotu v kabíne, rýchlo to pocítite na vyššej spotrebe paliva.
Pri elektromobiloch a hybridoch je situácia iná – klimatizácia funguje aj bez zapnutého motora. Využíva však energiu priamo z trakčnej batérie. Každé takéto ochladzovanie teda skracuje dojazd, čo môže byť pri dlhších cestách citeľný problém.
Jednoduchý trik, ktorý všetko vyrieši
Dobrá správa je, že tomu môžete úplne jednoducho predísť. Stačí klimatizáciu vypnúť ešte predtým, než dorazíte do cieľa. Ideálne niekoľko minút pred zastavením auta – ventilátor má čas odsať zvyšné teplo aj vlhkosť, systém sa vysuší a kompresor nebude zbytočne trpieť.
Ako bonus sa vyhnete nepríjemnému zápachu, znížite riziko plesní a predĺžite životnosť celej klimatizácie. Odborníci navyše odporúčajú zapínať klimatizáciu aj v chladnejších mesiacoch, aby zostali tesnenia pružné a systém v dobrej kondícii.
Ak teda chcete ušetriť nervy, peniaze a zároveň chrániť svoje zdravie, zapamätajte si jednoduché pravidlo: klimatizáciu vypínajte vždy ešte predtým, než vypnete motor.