15 šokujúcich faktov o mačkách. Číslo 7 vám vyrazí dych

Domáce mačky patria medzi najobľúbenejších spoločníkov človeka. Hoci ich chov je rozšírený po celom svete, o ich správaní, schopnostiach a biológii stále koluje množstvo poloprávd či mýtov. Pozrime sa preto na pätnásť faktov, ktoré sú potvrdené vedou a môžu vám pomôcť lepšie porozumieť týmto elegantným tvorom.
1. Mňaukajú hlavne na ľudí
Mačky medzi sebou na komunikáciu využívajú najmä telesné signály, pachy a rôzne druhy zvukov, no klasické „mňau“ smerujú prevažne na človeka. Ide o spôsob, ako si vypýtať jedlo, pozornosť alebo signalizovať iný druh potreby.
2. Každý čumáčik je jedinečný
Povrch mačacieho nosa má jedinečný vzor, podobne ako ľudské odtlačky prstov. Vďaka tomu je teoreticky možné rozlíšiť jednotlivé mačky podľa ich „odtlačku nosa“.
3. Fúzy ako senzory
Mačacie fúzy (vibrisy) sú vysoko citlivé. Dokážu zachytiť aj jemné prúdenie vzduchu a pomáhajú mačke odhadovať vzdialenosť či orientovať sa v tme. Strihanie fúzov môže spôsobiť problémy s orientáciou.
4. Vysoké skoky
Mačky sú výnimočne pružné. Dokážu vyskočiť do výšky približne päť- až šesťnásobku svojej dĺžky tela. Túto schopnosť využívajú pri love aj pri úniku pred nebezpečenstvom.
5. Necítia sladkú chuť
Na rozdiel od ľudí mačky nemajú receptory na vnímanie sladkého. Sladké jedlá ich preto nelákajú a navyše im môžu škodiť, preto by sa im mali úplne vyhýbať.
6. Osobitné zvuky pri love
Mačky niekedy pri sledovaní koristi vydávajú zvláštny cvrlikavý alebo škrípavý zvuk. Vedci predpokladajú, že ide o prejav frustrácie alebo napodobnenie zvuku koristi.
7. Zakrývanie výkalov má inštinktívny základ
Domáce mačky často zahrabávajú výkaly do podstielky. V prírode ide o spôsob, ako zakryť pachy a vyhnúť sa tak pozornosti predátorov alebo dominantných jedincov.
8. Pazúry a ich funkcie
Mačacie pazúry slúžia nielen na lov a obranu, ale aj na lezenie, škrabanie a značkovanie teritória. Okolie pazúrov obsahuje pachové žľazy, ktoré uvoľňujú špecifický pach.
9. Prečo pradú
Pradenie je typické pre spokojné mačky, no nemusí vždy znamenať radosť. Niekedy pradú aj v strese alebo pri chorobe, pretože vibrácie pri pradení môžu podporovať hojenie a pôsobiť upokojujúco.
10. Výborný čuch
Mačky majú omnoho citlivejší čuch než ľudia. Dokážu vnímať pachy na veľkú vzdialenosť a orientujú sa v prostredí práve pomocou čuchových podnetov.
11. Videnie v šere
Zrak mačky je prispôsobený na lov za zníženej viditeľnosti. Vidia lepšie v tme ako človek, no nerozlišujú toľko farieb. Najlepšie vnímajú odtiene modrej a zelenej.
12. Reprodukcia
Mačky sú veľmi plodné. Samica môže mať niekoľko vrhov do roka a pri jednom vrhu sa narodí v priemere 3 až 6 mačiatok. Vhodná kastrácia pomáha predchádzať neželanému množeniu.
13. Priemerná dĺžka života
Domáce mačky sa v priemere dožívajú 12 až 15 rokov. Pri dobrej starostlivosti však môžu žiť aj viac ako 20 rokov. Najdlhšie zdokumentované prípady presiahli aj 30 rokov.
14. Spánok tvorí väčšinu dňa
Mačky spia približne 12 až 16 hodín denne. Ich spánok je prerušovaný a často zostávajú v ľahkej fáze, aby mohli okamžite reagovať na podnety z okolia.
15. Nezávislé, ale spoločenské
Hoci sa mačky považujú za samostatné zvieratá, dokážu si vytvoriť silné väzby so svojím človekom. Vyhľadávajú kontakt, prítomnosť a často si vyberú jedného člena domácnosti, ku ktorému majú najbližší vzťah.
Mačky nie sú len elegantné a tajomné bytosti – sú to zvieratá s fascinujúcou biológiou a správaním. Mnohí ľudia ich milujú práve preto, že si uchovávajú nezávislosť, no zároveň dokážu byť láskavými spoločníkmi. Čím viac o nich vieme, tým lepšie rozumieme tomu, čo skutočne potrebujú, a vieme im zabezpečiť dlhý a spokojný život.