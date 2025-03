14 bežných rastlín z obchodu. Ako využiť kuchynské zvyšky a vypestovať si novú úrodu v pohodlí domova

Ak sa snažíte obmedziť plytvanie potravinami, najmä zeleninou, existuje veľmi jednoduchý a užitočný spôsob, ako to docieliť. Stačí si totiž odložiť tie časti zeleniny, ktoré by ste inak vyhodili, a pokúsiť sa z nich doma vypestovať úplne nové rastliny. V tomto článku vám predstavím štrnásť druhov bežnej zeleniny (a niekoľko byliniek), ktoré si môžete veľmi ľahko znova vypestovať z kuchynských zvyškov.

Možno ste už zažili situáciu, keď vás v obchode zaujala akcia na ovocie či zeleninu a kúpili ste si jej naraz príliš veľké množstvo. Neskôr ste zistili, že všetko nespotrebujete, a napokon ste museli niečo vyhodiť. Ide o bežný jav, ale plytvanie jedlom nie je vôbec ideálne – či už pre vašu peňaženku, alebo pre životné prostredie. Práve v takomto prípade však môžete využiť zvyškovo-pestovateľský trik, ktorý vám pomôže rozvinúť si svoje záhradkárske zručnosti, hoci len na parapete či balkóne.

1. Cesnak

Mnoho ľudí si všimne, že cesnaku uloženému v špajzi začnú po čase klíčiť zelené výhonky. Tie môžete využiť na opätovné pestovanie. Stačí vložiť strúčik cesnaku (alebo celú hlavičku, ak ju nepotrebujete) do malej nádoby s vodou tak, aby bola približne do polovice ponorená. Po krátkom čase začnú klíčiť dlhé cesnakové výhonky. Hodí sa to nielen ako chutná ozdoba do polievok či šalátov, ale klíčky môžete použiť aj ako korenie podobne ako pažítku.

2. Mrkva

Pri čistení a krájaní mrkvy sa často stane, že odrezky z vrchu vyhodíme. Práve z týchto koncov si však môžete vypestovať nové mrkvové vňate, prípadne aj celkom novú mrkvu. Vezmite koniec mrkvy (najlepšie s kúskom koreňa), položte ho do misky s malým množstvom vody a umiestnite na slnečný parapet. Po niekoľkých dňoch sa začnú tvoriť zelené výhonky – mrkvová vňať je jedlá a výborne sa hodí napríklad do pesta alebo do ozdobenia hotových jedál.

3. Mäta

Mäta je aromatická bylinka, ktorú ľudia radi využívajú do čaju, limonády alebo na ochutenie rôznych jedál. Ak máte doma zväzok mäty z obchodu a zostal vám kúsok stonky, ponorte ho do vody a sledujte, ako sa vytvoria korienky. Keď už bude koreňový systém dostatočne vyvinutý (zvyčajne za jeden až dva týždne), rastlinku presaďte do kvetináča s kvalitnou zeminou. Takto si môžete zabezpečiť stále čerstvú mätu priamo z vášho kuchynského okna.

4. Citrónová tráva

Podobne ako pri mäte, aj citrónovú trávu môžete opäť vypestovať z odrezkov. Stačí ju ponoriť do nádoby s vodou, umiestniť na miesto s dostatkom svetla a niekoľkokrát do týždňa vodu vymeniť. Keď sa vytvoria korienky, presuňte citrónovú trávu do zeminy. Je to výborná prísada do ázijských jedál, polievok či osviežujúcich nápojov.

5. Pór

Ak si kupujete pór vcelku, určite ste si všimli, že na spodku má bielu časť s malými korienkami. Pri varení sa väčšinou táto časť odreže, ale práve z nej môžete vypestovať nový pór. Umiestnite bielu spodnú časť do pohára s vodou (korienkami nadol) a položte ju na miesto, kde bude mať dostatok denného svetla. Čerstvé zelené stonky vám začnú rásť už o pár dní a do týždňa či dvoch môžete pór použiť v kuchyni znovu.

6. Bazalka

Ak máte k dispozícii odrezky bazalky, neváhajte ich využiť podobným spôsobom ako pri mäte. Vložte ich do pohára s vodou a umiestnite na teplé miesto, ideálne na parapet, kde na ne bude dopadať priame slnko. Raz za pár dní vodu vymeňte a čakajte, kým sa vytvoria korienky dlhé aspoň päť centimetrov. Potom bazalku presaďte do kvetináča a vychutnajte si vôňu a chuť čerstvých listov.

7. Rímsky šalát

Ak kupujete celé hlavy rímskeho šalátu, nevyhadzujte jeho spodok (šalátový „pň“). Môžete ho položiť do misky s približne 1–2 cm vody, ideálne na miesto so slnečným svetlom. Nové listy začnú rásť už v priebehu niekoľkých dní. Do dvoch týždňov získate menšiu hlavičku, ktorú môžete ďalej pestovať v pôde alebo ju hneď skonzumovať.

8. Jarná cibuľka (alebo cibuľka s bielou spodnou časťou)

Podobne ako pór, aj jarná cibuľka má bielu časť s korienkami, ktorú môžete využiť na opätovné pestovanie. Vložte túto časť do pohára alebo malej misky s vodou, pričom uistite sa, že vrchná časť (stonka) zostane nad hladinou. Umiestnite na svetlé miesto a už o týždeň sa môžete tešiť na čerstvú jarnú cibuľku do vašich receptov.

9. Fenikel

Fenikel je charakteristický svojou špecifickou chuťou a vôňou. Ak vám zostala malá spodná časť feniklu (tzv. hlúbik), môžete ho vložiť do nádoby s vodou tak, aby bol celý ponorený. Umiestnite ho na slnečný parapet a vodu pravidelne vymieňajte. Po pár dňoch uvidíte nové výrastky. Za istý čas môžete fenikel aj presadiť do pôdy a pokračovať v pestovaní.

10. Huby

Pestovanie húb z odrezkov nie je najjednoduchšie, ale stojí za pokus. Zvyšky hlúbikov vložte do nádoby so substrátom obohateným kompostom a udržujte ich vo vlhkom, chladnejšom prostredí. Ak sa zadarí, vyrastú vám nové hubové hlavičky. Ak nie, hlúbiky jednoducho odhnijú a zistíte, že to tentoraz nevyšlo. V každom prípade sa oplatí skúsiť, najmä ak máte radi domáce pestovateľské experimenty.

11. Zemiaky

Zemiaky začnú pri dlhšom skladovaní klíčiť, čo si väčšina ľudí nevie ako inak využiť, než jednoducho odstrániť a zvyšok zemiaku uvariť. Skúste však nakrájať zemiaky (ideálne s už naklíčenými „očkami“) na asi 5 cm veľké kusy a nechať ich pár dní preschnúť pri izbovej teplote. Potom ich vložte do pôdy, pričom očká smerujú nahor. Po čase by ste mohli byť odmenení vlastnou úrodou nových zemiakov.

12. Batáty (sladké zemiaky)

Batáty možno pestovať podobne ako bežné zemiaky. Rozrežte ich na väčšie kusy a dajte ich klíčiť, prípadne ich ponorte z polovice do vody (podobne ako avokádo), aby pustili korienky. Keď sa objavia výhonky, rastlinku presaďte do črepníka alebo na záhon. Musíte však rátať s tým, že batáty majú dlhšiu vegetačnú dobu, takže pestovanie si vyžaduje trpezlivosť.

13. Zázvor

Zázvoru môže trvať o niečo dlhšie, kým sa udomácni, ale nie je to nič zložité. Stačí kúsok čerstvého zázvoru vložiť do pôdy s kvalitným substrátom. Skúste ho umiestniť do čiastočne zatienenej časti bytu (bez priameho poludňajšieho slnka) a držte pôdu mierne vlhkú. Za niekoľko mesiacov by ste mali pozorovať nové výhonky a korene, ktoré môžete použiť pri varení.

14. Čoj zelí (pak choi)

Čoj zelí, nazývané tiež pak choi či bok choy, je listová zelenina, ktorá sa často používa v ázijských receptoch. Zo spodného bieleho konca, ktorý väčšinou skončí v koši, dokážete získať novú hlavičku. Vložte ho do malého množstva vody a umiestnite na svetlé miesto. Približne o týždeň alebo dva sa objavia nové listy a korienky. Ak chcete rastlinu pestovať dlhodobo, presaďte ju do črepníka a doprajte jej vhodné podmienky.

Zhrnutie:

Tieto jednoduché tipy vám pomôžu zužitkovať zvyšky bežne kupovanej zeleniny a byliniek a zároveň si doma vytvoriť malú „záhradku“, aj keby ste bývali v byte bez balkóna. Nielenže ušetríte peniaze a o čosi znížite plytvanie potravinami, ale budete mať aj radosť z toho, že sa vám podarilo vypestovať si niečo vlastnými rukami. Vyskúšajte aspoň niektorú z uvedených možností a presvedčte sa sami, že aj z kuchynských zvyškov môže vzísť chutná a voňavá úroda.