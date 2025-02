12 varovných signálov rakoviny, ktoré môžete prehliadnuť: Pozor na jeden, ktorý sa prejavuje v noci

Rakovina je jedným z najzávažnejších ochorení našej doby a neraz sa vie dlhý čas prejavovať nenápadne. Určité príznaky, ako napríklad dlhodobá únava či nevysvetliteľné hrčky, patria k všeobecne známym upozorneniam. Existujú však aj príznaky, o ktorých sa toľko nehovorí, a práve tie môžu byť pre niektoré typy rakoviny veľmi charakteristické. Podľa časopisu The Sun sa medzi menej známe indikátory radí aj nadmerné potenie počas noci.

Prečo by nočné potenie malo vzbudiť obavy?

Nočné potenie je prirodzený spôsob, akým sa telo zbavuje prebytočného tepla a udržiava si optimálnu teplotu. Ak sa však u vás prejavuje opakovane a vo výraznej intenzite, podľa odborníkov z Healthline to môže poukazovať na vážnejšiu diagnózu. Konkrétne sa nočné potenie spája s rakovinami, ako napríklad:

leukémia,

rakovina kostí,

rakovina pečene,

karcinoidné nádory,

mezotelióm,

lymfóm.

Hoci presná príčina nadmerného potenia v spánku pri týchto typoch rakoviny nie je úplne známa, odborníci z Healthline vysvetľujú, že do úvahy pripadajú hormonálne zmeny aj reakcie imunitného systému, ktorý sa snaží s ochorením bojovať. Ak ste si všimli, že sa počas noci potíte nezvyčajne veľa a bez zjavného dôvodu, overte si svoj stav u lekára.

V ďalšej časti nájdete 12 príznakov rakoviny, ktoré je dôležité nepodceňovať. Nemusia automaticky znamenať najhoršiu možnosť, no ak u vás jeden z týchto signálov pretrváva dlhšie, stojí za to vyhľadať odbornú pomoc.

1. Nevysvetliteľná bolesť

S pribúdajúcim vekom je normálne, že nás občas potrápia bolesti chrbta, kĺbov alebo svalov. Nevysvetliteľná bolesť, ktorá nemá zrejmú príčinu a neodchádza, však podľa Cancer Research UK môže poukazovať na vážnejší zdravotný problém. Ak vás dlhodobo trápi bolesť bez úrazu či iného dôvodu, je načase konzultovať to so svojím lekárom.

2. Náhla strata hmotnosti

Kolísanie hmotnosti je bežná záležitosť – môžeme pribrať počas sviatkov alebo schudnúť, ak sa snažíme zhodiť pár kíl pred letom. Ak ale viditeľne chudnete bez zmeny jedálnička či zvýšenia pohybovej aktivity, môže to byť podstatný varovný signál. American Cancer Society upozorňuje, že neúmyselná a náhla strata hmotnosti býva jedným z prvých príznakov viacerých druhov rakoviny, vrátane rakoviny pankreasu, žalúdka, pažeráka či pľúc.

3. Nezvyčajná hrčka alebo opuch

Hrčky a opuchy na tele môžu signalizovať tukové útvary (lipómy) či iné, menej závažné problémy. Každá nezvyčajná hrčka by však mala byť konzultovaná s odborníkom. Cancer Research UK odporúča pravidelné samovyšetrenia najmä na krku, v podpazuší, v slabinách, na prsiach či semenníkoch. V prípade brucha je to zložitejšie, preto ak spozorujete neprirodzené opuchy či zatvrdliny, poraďte sa s lekárom.

4. Častá únava

Občas sme všetci unavení v dôsledku stresu, nedostatku spánku alebo nevhodného životného štýlu. Pretrvávajúca únava, ktorá sa nedá pripísať bežným faktorom, môže byť signálom poruchy vo fungovaní organizmu. V prípade rakoviny krvi (napríklad lymfómu, leukémie alebo mnohopočetného myelómu) je vyčerpanosť výrazná a dlhodobá, keďže postihuje krvinky či kostnú dreň a narúša prenos kyslíka v tele.

5. Zmeny na koži

Nezvyčajné kožné prejavy či zle sa hojace rany a bradavice môžu naznačovať problémy, ktoré by mal zhodnotiť dermatológ. Rovnako nezabúdajte pravidelne kontrolovať znamienka – ak menia tvar, farbu, zväčšujú sa, začnú krvácať, svrbieť alebo vylučovať tekutinu, nemali by ste to ignorovať. Tieto zmeny môžu signalizovať rakovinu kože (napr. malígny melanóm), upozorňuje Cancer Research UK.

6. Problémy s pregĺganím

Pokiaľ máte pocit, že vám pri prehĺtaní niečo prekáža, alebo je celý proces prehltnutia bolestivý či komplikovaný a situácia sa nezlepšuje, môže ísť o varovný príznak. Cancer Research UK poukazuje na to, že zhoršené prehĺtanie môže súvisieť s možnou rakovinou pažeráka, čo si vyžaduje vyšetrenie a ďalšiu diagnostiku.

7. Tráviace problémy

Občasné pálenie záhy, plynatosť či dokonca nechutenstvo nemusia hneď znamenať vážnu chorobu. Avšak, ak sa k tomu pridruží opakované a dlhodobé podráždenie žalúdka, pálenie, nadúvanie alebo pocit plnosti, existuje riziko, že príčina môže byť vážnejšia. Cancer Research UK upozorňuje, že rakovina žalúdka sa môže takto prejavovať už v rannom štádiu.

8. Chrapľavý hlas, pretrvávajúci kašeľ či dýchavičnosť

Dlhodobý kašeľ, ktorý sa nedá vysvetliť bežným prechladnutím alebo inou známou chorobou, môže byť príznakom rakoviny pľúc. Podobne je to s chrapotom, ktorý by ste nemali mať dlhšie ako 3 týždne. NHS pripomína, že rakovina hrtana sa môže takto prejaviť už v raných fázach. Dýchavičnosť, ktorá sa objaví pri bežnej aktivite, taktiež stojí za bližšiu pozornosť.

9. Zmeny pri močení a vyprázdňovaní

Pokiaľ ste si všimli, že chodíte na toaletu častejšie, prípadne sa neviete vymočiť, hoci máte nutkanie, alebo cítite bolesť pri močení, môže to signalizovať problémy s prostatou (u mužov) či iné ochorenia. Rovnako si všímajte aj zmeny vo vyprázdňovaní – opakovanú zápchu, hnačku alebo náhlu zmenu konzistencie stolice. Cancer Research UK odporúča v takomto prípade vyhľadať lekára, aby vylúčil vážnejšie diagnózy.

10. Nevysvetliteľné krvácanie či prítomnosť krvi

Ak spozorujete krv v stolici, v moči, v zvratkoch alebo dokonca vykašliavate krv, neodkladajte vyšetrenie. Nevysvetliteľné vaginálne krvácanie mimo bežnej menštruácie, po menopauze alebo po pohlavnom styku takisto netreba brať na ľahkú váhu, ani pripisovať len stresu či únave. Môže ísť o menej závažné ochorenie, ale v niektorých prípadoch je to varovný signál rakoviny a vyžaduje si odborné vyšetrenie.

11. Vred v ústach alebo sliznica, ktorá sa nehojí

Vredy v ústach sa často objavujú pri vyčerpaní či pri oslabení organizmu a zvyknú sa zahojiť do dvoch týždňov. Ak sa však vred alebo červené či biele miesta dlhodobo nehoja (tri a viac týždňov), upozornite na to svojho zubára alebo praktického lekára. Niektoré formy rakoviny ústnej dutiny začínajú presne takýmito nenápadnými zmenami.

12. Nezvyčajné zmeny na prsníkoch

Každá žena by si mala pravidelne kontrolovať svoje prsníky a všímať si zmeny veľkosti, tvaru, citlivosti alebo zmeny na bradavkách. Začervenanie, výtok z bradaviek (najmä ak obsahuje krv) či nezvyčajné hrčky sú varovnými signálmi a podľa Cancer Research UK môžu poukazovať na rakovinu prsníka.

Dôležitá poznámka: Muži nie sú voči rakovine prsníka imúnni. Hoci je percento prípadov oveľa nižšie, stáva sa, že týmto typom ochorenia trpia aj oni, preto by ani mužom nemalo byť vyšetrenie prsníkov cudzie.

Kedy vyhľadať odbornú pomoc?

Ak na sebe spozorujete jeden či viac z vyššie uvedených varovných signálov a trvá to dlhšie (zvyčajne niekoľko týždňov), neodkladajte kontakt s vaším praktickým lekárom. Otvorená komunikácia o možnostiach rakoviny môže byť nepríjemná, no včasná diagnóza je najdôležitejším krokom k úspešnej liečbe a neraz vedie k úplnému vyliečeniu.

Buďte pozorní k svojmu telu – ak naznačuje, že niečo nie je v poriadku, prekonzultujte to s odborníkom. Máte tak možnosť zabezpečiť si nielen vnútorný pokoj, ale v mnohých prípadoch aj zachrániť život sebe alebo svojim blízkym.