10 zaujímavostí o burgri. Obľúbená pochúťka, ktorú si radšej pripravíme doma ako v reštaurácii

Grilovanie sa stalo neoddeliteľnou súčasťou letných mesiacov – nielen v Amerike, ale aj u nás. Ľudia už dávno nevytvárajú oheň len na opekanie špekačiek. Moderné domácnosti majú záhradné grily, elektrické či kontaktné grily, a mnohí si bez tejto tradície leto ani nevedia predstaviť. A medzi všetkými grilovanými jedlami má hamburger stále výnimočné miesto.
Grilovanie a burger: kombinácia, ktorá spája ľudí
Podľa dlhodobých trendov je grilovanie jednou z najobľúbenejších voľnočasových aktivít v Česku aj na Slovensku. Počas teplých mesiacov sa vonku griluje takmer v každej domácnosti – a burger patrí k najčastejším jedlám na rošte.
Záujem o domáce burgre rastie. Obchody ponúkajú mleté mäso určené priamo na burgre, špeciálne žemle, omáčky aj korenia. No čoraz viac ľudí si uvedomuje, že najlepší hamburger vzniká z vlastných surovín – keď si mäso pomelú sami, vedia presne, čo jedia, a môžu si namiešať ideálny pomer tuku a chudého mäsa.
Kde sa vzal hamburger?
Hoci sa burger spája s Amerikou, jeho korene pochádzajú z Nemecka. V 19. storočí bol v prístavnom meste Hamburg populárny pokrm z mletého hovädzieho mäsa nazývaný Hamburger steak. Nemeckí prisťahovalci ho priniesli do Spojených štátov, kde sa časom začal podávať medzi dvoma krajcami chleba – a moderný hamburger bol na svete.
Za jeho prvého predajcu sa považuje Louis Lassen, prisťahovalec z Nemecka, ktorý v roku 1895 ponúkal v Connecticute jednoduché jedlá z vozíka. Keď chcel zákazníkom poskytnúť rýchle a lacné jedlo, vložil grilovanú mäsovú placku medzi chlieb – a tento nápad sa rýchlo ujal.
Burger ako globálny fenomén
Dnes nájdete burgre takmer v každej krajine, ale každý národ ich pripravuje inak:
- V Japonsku sa často podávajú s omáčkou teriyaki a wasabi majonézou, niekedy bez žemle.
- V Indii, kde sa hovädzie mäso neje, sa pripravujú z kuracieho mäsa, rýb alebo zeleniny.
- V Mexiku sa obľubujú kombinácie s avokádom či plátkom šunky.
Recepty sa prispôsobujú miestnym chutiam, ale princíp zostáva rovnaký: šťavnaté mäso, čerstvá žemľa a výrazná omáčka.
Najlepšie burgre sveta
V posledných rokoch vznikajú rebríčky, ktoré hodnotia kvalitu burgerov po celom svete. Jedným z najznámejších je The World’s Best Burgers, ktorý zostavuje portál Burgerdudes.
Zaujímavosťou je, že najlepšie hodnotené burgre často nepochádzajú z USA, ale z Európy – napríklad zo Španielska, Švédska alebo Veľkej Británie.
Španielska značka Hundred Burgers z Madridu a Valencie sa opakovane umiestňuje na prvých priečkach. Ich úspech spočíva v denne čerstvo mletom mäse, ručne pečených žemliach a dôraze na jednoduchosť – kvalitu neobetujú kvôli zisku ani rýchlosti.
10 overených faktov o burgroch
- Prvý burgerový reťazec vznikol v USA v roku 1921. Bol ním White Castle a jeho burgre stáli 5 centov.
- Počas prvej svetovej vojny sa v USA dočasne používal názov Liberty Sandwich, aby sa vyhli nemeckému pôvodu slova „hamburger“.
- Big Mac sa prvýkrát objavil v ponuke McDonald’s v roku 1968.
- Odhaduje sa, že v USA sa skonzumuje viac ako 50 miliárd burgerov ročne.
- Prvé špeciálne žemle na hamburger vymyslel kuchár Walter Anderson v roku 1916.
- V Las Vegas skutočne existuje reštaurácia Heart Attack Grill, kde servírujú obrovské burgre s vysokým obsahom kalórií.
- Cheeseburger pravdepodobne vznikol v roku 1924 v Kalifornii – jeho tvorcom bol 16-ročný Lionel Sternberger.
- McDonald’s predáva po celom svete viac hamburgerov než ktorákoľvek iná značka.
- Najdrahší burger zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov sa volá Le Burger Extravagant a predával sa v New Yorku za približne 295 dolárov.
- Burger je dnes tak populárny, že má v USA vlastný deň – National Hamburger Day, ktorý sa oslavuje 28. mája.
Ako pripraviť burger, ktorý chutí aj zdravo
Hamburger nemusí byť nezdravý. Jeho povesť poškodili fastfoody, ktoré často používajú lacné suroviny a prebytočný tuk. Ak si ho pripravíte doma, máte plnú kontrolu nad kvalitou aj kalorickou hodnotou.
Základom je:
- kvalitné hovädzie mäso s obsahom tuku okolo 20 %
- minimum prísad – len soľ, korenie, bylinky
- správne prepečenie – ideálne medium, aby mäso zostalo šťavnaté
- čerstvé pečivo a zelenina
- a domáce omáčky alebo dipy namiesto hotových
Burger nie je karbanátok – do mäsa sa nepridávajú vajcia ani strúhanka. Ak sa pripraví správne, môže byť dokonca plnohodnotným, vyváženým jedlom. Z jedla, ktoré vzniklo z potreby rýchlo sa najesť, sa stal celosvetový kulinársky fenomén.Hamburger dnes symbolizuje nielen americkú kultúru, ale aj kreativitu a kvalitu domáceho varenia. A možno práve preto si ho väčšina z nás radšej pripraví doma – s vôňou grilu, pohárom piva a spoločnosťou priateľov.