10 záhradníckych úloh, ktoré v septembri nesmieš premeškať! Ak ich spravíš teraz, ušetríš si kopu roboty na jar

September je mesiac, keď sa záhrada pomaly ukladá na odpočinok, no práve teraz je ten správny čas pustiť sa do prác, ktoré ti v ďalšej sezóne uľahčia život. Kto tieto úlohy zanedbá, na jar bude banovať – pôda bude tvrdá, rastliny oslabené a úroda menšia.
Tu je prehľad, čo by mal každý záhradkár stihnúť ešte predtým, než prídu prvé mrazy:
1. Zber úrody – ovocie a zelenina už nečakajú
Jablká, hrušky, tekvice či posledné paradajky – ak ich necháš na strome alebo v záhone príliš dlho, riskuješ hnilobu či škodcov. Nazbieraj, čo je pripravené, a uskladni v suchu a chlade.
2. Ulož trvalky, kríky a stromy na zimu
September je ideálny na presádzanie či sadenie nových rastlín. Korene stihnú zapustiť do pôdy a na jar ťa prekvapia rýchlym štartom.
3. Výsadba jarných cibúľ
Tulipány, narcisy či hyacinty čakajú práve teraz na svoj domov v záhone. Ak ich zasadíš v septembri, v marci ti vyčaria prvú farebnú záhradnú parádu.
4. Veľké jesenné upratovanie záhonov
Odstráň burinu, suché byle a choré listy. Záhony budú čisté a škodcovia neprenocujú až do jari.
5. Trávnik si žiada pozornosť
Posekaj, prihnoj a dosievaj holé miesta. Tráva tak posilnie a zvládne zimné mrazy bez väčších strát.
6. Zber semien na budúci rok
Máš krásne kvety či chutnú zeleninu? Teraz je čas pozbierať semienka, usušiť ich a odložiť – ušetríš a zachováš si vlastnú osvedčenú odrodu.
7. Výsadba jesenných zelenín
Šalát, špenát alebo reďkovka – aj v septembri môžeš ešte vysievať. Niektoré druhy ti stihnú dorásť do prvých mrazov, iné prezimujú a vyštartujú skoro na jar.
8. Ochrana pred chorobami a škodcami
Skontroluj stromy, kry aj zeleninu. Choré a napadnuté časti bez milosti odstráň – inak sa problém rozmnoží a na jar máš o starosť viac.
9. Jesenná príprava pôdy
Ak máš kompost, rozhádž ho po záhonoch. Pôda si cez zimu odpočinie a živiny sa krásne zapracujú do hĺbky.
10. Plánovanie novej sezóny
Zapíš si, čo sa ti tento rok podarilo a čo nie. Teraz je ten správny čas objednať nové semienka či cibule a snívať o jarnej záhrade.
Ak tieto úlohy zvládneš v septembri, na jar bude tvoja záhrada v top forme a ty sa budeš tešiť z bohatej úrody bez zbytočnej námahy.