10 vecí, ktorých by ste sa mali na jeseň zbaviť. Slováci ich zbytočne hromadia a berú domovu energiu

Jeseň je pre väčšinu ľudí obdobím, keď sa svet spomaľuje. Dni sa skracujú, vonku je chladnejšie a čoraz viac času trávime doma. Práve preto je to ideálna chvíľa pustiť sa do očisty priestoru – nielen tej viditeľnej, ale aj energetickej. Zbavte sa zbytočností, ktoré vám zaberajú miesto, viažu prach, alebo v sebe nesú starú, ťažkú energiu. Po jesennom upratovaní sa vám bude doma nielen lepšie dýchať, ale aj žiť.
Vyhodenie nepotrebných vecí nie je len o poriadku. Je to aj symbolické uvoľnenie sa od minulosti. Rovnako ako príroda odhadzuje lístie, aby mohla načerpať nové sily, aj my by sme si mali dopriať podobnú obnovu.
Tu je desať vecí, ktoré sa oplatí ešte pred zimou bez výčitiek poslať z domu preč.
1. Deravé ponožky a ich stratení „partneri“
Ponožky sú malý domáci záhadný fenomén – miznú bez stopy. V každej domácnosti sa nájdu osamelé kúsky, ktoré čakajú na svojho druhého do páru. Ak sa však ich družka neobjavila už mesiace, zmierte sa s tým, že sa nevráti. Poslúžia vám ešte ako handrička na prach alebo leštenie topánok – a potom ich s pokojom vyhoďte.
2. Staré plastové dózy, ktoré už majú „niečo za sebou“
Zažltnuté veko, poškriabaný plast či trvalá vôňa omáčky z roku 2018 – tieto nádoby už do kuchyne jednoducho nepatria. Starý plast môže uvoľňovať látky, ktoré nie sú bezpečné pre kontakt s potravinami. Ak sú niektoré dózy ešte v relatívne dobrom stave, presuňte ich do dielne – napríklad na skrutky či gombíky. Ostatné bez ľútosti vyhoďte a nahraďte novými.
3. Opaľovacie krémy, ktoré prežili leto
Leto skončilo, slnko už nemá takú silu a opaľovací krém sa vám možno zdá škoda vyhodiť. No pozor – otvorené krémy majú len obmedzenú trvanlivosť, obvykle 6 až 12 mesiacov. O rok už nebudú chrániť tak, ako by mali, a mohli by vám dokonca podráždiť pokožku. Takže namiesto skladovania na ďalšiu sezónu ich radšej vyraďte a budúci rok si kúpte čerstvý.
4. Termofľaše a gumové ohrievacie fľaše, ktoré stratili pružnosť
Na jeseň opäť vyťahujeme termofľaše či gumové fľaše na teplú vodu. Skôr než ich naplníte, skontrolujte, v akom sú stave. Materiál časom tvrdne a praská, čo môže viesť k obareniu. Ak je guma popraskaná alebo menej pružná, radšej ju vymeňte za novú. Stojí to pár eur, ale ušetrí vám to bolesť aj nepríjemnosti.
5. Svetre, ktoré napadli mole
Prvé chladné dni sú ideálnou chvíľou oprášiť zimné oblečenie. Pri tejto príležitosti však často prichádza aj „tvrdá pravda“ – niektoré svetre si zrejme pochutnali mole. Menšie dierky sa dajú zašiť, no ak je látka poškodená výraznejšie, radšej ju odneste do textilného zberu. Do skrine si vložte vrecúška s levanduľou alebo kúsky cédrového dreva – odpudzujú moly a navyše krásne voňajú.
6. Tašky a batohy, ktoré už doslúžili
Na dne starého batohu sa často skrýva celý malý svet – drobky, papieriky, gumičky do vlasov a iné poklady, ktoré radšej nechcete skúmať. Vyprázdnite ich, vyčistite a pozrite sa, ktoré sa ešte dajú zachrániť. Mnohé po dôkladnom vypratí a oprave ešte dobre poslúžia. Tie, ktoré už majú svoje najlepšie časy za sebou, pošlite do zberu.
7. Poloprázdne sprchové gély a staré krémy
Ak sa vám v sprche kopia poloprázdne fľašky a po poličkách sa váľajú krémy s nečitateľným dátumom spotreby, je čas na zmenu. Zbavte sa kozmetiky, ktorú nepoužívate, alebo jej zostalo len pár kvapiek. Vyčistený priestor v kúpeľni prinesie nielen poriadok, ale aj pocit sviežosti. Navyše sa vyhnete možnej alergickej reakcii z výrobkov po záruke.
8. Kuchynské utierky, ktoré už majú svoje najlepšie roky za sebou
Každý má doma aspoň jednu utierku, ktorú by radšej neukazoval návšteve. Dierky, vyblednuté škvrny či spáleniny – to je jasný signál, že sa jej treba zbaviť. Staré utierky však ešte môžu poslúžiť v garáži, v aute alebo na záhrade. V kuchyni by však mali mať miesto len čisté a voňavé nové kúsky.
9. Topánky so zodratou podrážkou
Predtým, ako dorazí dážď, blato a sneh, prejdite si svoju obuv. Zodraté podrážky, uvoľnené švy či praskliny sú znakom, že topánky už neslúžia tak, ako by mali. Pokiaľ sa dajú opraviť, odneste ich k obuvníkovi. Ak však už ani to nepomôže, pošlite ich do odpadu – vaše nohy vám poďakujú.
10. Plastové fľaše a poháre na vodu, ktoré sa hromadia
Niektoré veci sa v domácnosti akoby rozmnožujú samy – typickým príkladom sú fľaše na vodu. Zrazu ich máte desať, hoci používate jednu. Prejdite ich, otestujte tesnosť a zbavte sa tých, ktoré zapáchajú alebo už nefungujú správne. Ak sú všetky v dobrom stave, skúste ich darovať – napríklad deťom na tréningy alebo známym, ktorí ich využijú.
Keď uvoľníte dom od starých a nepotrebných vecí, okamžite to pocítite. Energia v priestore sa zmení – bude ľahšia, jasnejšia a príjemnejšia. Jesenné upratovanie nie je len o čistote, ale o rovnováhe. Tak ako príroda pripravuje pôdu na nový život, aj vy si pripravujete domov na pokojné a útulné zimné obdobie.