10 trvaliek, ktoré na jeseň nestrihajte. Tu sú dôvody, prečo sa ich oplatí nechať tak

Ak počas jesenného upratovania záhrady necháte niektoré trvalky bez zásahu, podporíte ich zdravý rast do ďalších rokov. Tieto rastliny by sa mali na jeseň radšej ponechať bez strihania.

Okrasné trávy

Okrasné trávy pridávajú záhrade jedinečný vzhľad po celý rok – dodávajú výšku, pohyb a textúru. Hoci počas zimy sú v stave pokoja, ich listy získavajú krásnu zlatú farbu a udržujú si tvar až do jari. Jesenným strihaním by do dutých stoniek mohla preniknúť voda, ktorá by počas mrazov mohla spôsobiť poškodenie koreňov. Preto trávy striháme až na jar.

Kleopatrina ihla

Kleopatrina ihla je rastlina odolná voči teplu, suchu a silnému slnku, a tak vie prežiť aj mierne zimné teploty. Na zimu si dokáže poskytnúť prirodzenú ochranu, vďaka hustému lístiu, ktoré chráni korene. Táto vlastná „izolácia“ pomáha zabezpečiť, že rastlina úspešne prečká zimu.

Ruská šalvia

Ruská šalvia (Perovskia atriplicifolia) je známa svojimi aromatickými listami a fialovými kvetmi, ktoré priťahujú opeľovače. Táto trvalka však môže byť citlivá na zimné podmienky, najmä ak je prerezaná neskoro na jeseň. Aby zvládla chlad, je vhodné ju mulčovať a prerezanie odložiť až na začiatok jari.

Čemerica

Čemerice (Helleborus) sú cenné pre svoje stále zelené listy a rané kvitnutie. Na jeseň a v zime ich nechávame bez zásahu, aby sme zabránili poškodeniu pukov. Na jar stačí odstrániť poškodené či suché listy a tým podporiť nový rast.

Echinacea



Echinaceu je lepšie nechať v pôvodnom stave cez zimu. Ich veľké hlávky so semenami sú totiž v zime zdrojom potravy pre vtáky a iné živočíchy. Ak ich necháme nedotknuté, na jar získame aj nové rastliny, ktoré sa ľahko rozšíria.

Modrý bodliak

Modrý bodliak tvorí semená, ktoré poskytujú potravu vtákom počas zimy. Jeho suché kvety zostávajú pevné a prispievajú k štruktúre záhonov aj počas snežnej pokrývky.

Niektoré odrody hortenzií

Jesenné strihanie

Niektoré odrody hortenzií

hortenzií je potrebné zvažovať podľa konkrétneho druhu. Kým niektoré odrody kvitnú na novom dreve a môžu sa strihať na jeseň, iné – napríklad veľkolistá či popínavá hortenzia – kvitnú na starom dreve a mali by sa upravovať až na jar alebo v lete po odkvitnutí.

Rudbekia

Rudbekia je v zimnom období cenným zdrojom potravy pre vtáky. Nechajte preto jej suché kvety až do jari. Okrem toho sa táto trvalka ľahko rozširuje samovýsevom, takže na jar môžete získať nové rastliny do záhrady.

Alchemilka

Alchemilka mäkká si jesenný rez nevyžaduje. Ak chcete, aby záhony pôsobili upravene, strihajte až na jar, keď sa nové lístky začnú prebúdzať. Podobne ako pri ruskej šalvii, odstránenie listov na konci sezóny by mohlo rastlinu oslabiť pred zimou.

Heuchera

Heuchera ozdobí záhony pestrými listami, ktoré chránia rastlinu počas zimy. Kvety, ktoré odkvitnú, môžete odstrániť pre podporu nového kvitnutia, ale listy nestrihajte. Na jar potom stačí len odstrániť suché časti.