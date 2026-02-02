10 predmetov zo 60. a 70. rokov, ktoré by dnešná generácia Z už takmer nespoznala

V 60. a 70. rokoch bol svet technológií úplne iný než dnes. Mnohé zariadenia fungovali výlučne mechanicky, boli viazané na jedno miesto v domácnosti a vyžadovali manuálnu obsluhu. Nasledujúce predmety patria medzi tie, ktoré sa v tomto období bežne používali, no dnešným tínedžerom a mladým dospelým by už pravdepodobne nič nehovorili.
Chcete sa započúvať do zvuku starého písacieho stroja?
Ak vám pri spomienke na mechanické klávesy chýba ich typické „klapkanie“, môžete si ho pripomenúť v tomto krátkom videu. Zachytáva autentický zvuk písacieho stroja tak, ako ho poznali generácie pred nami:
1. Telefón s otočným ciferníkom
Telefóny s rotačným ciferníkom (v angličtine „rotary dial“) sa používali približne od roku 1920 až do konca 80. rokov. Fungovali na princípe pulznej voľby — otočením kolieska sa generoval počet elektrických pulzov zodpovedajúci zvolenému číslu.
Tieto telefóny boli pevne pripojené k analógovej linke, najčastejšie v hale alebo v obývačke. Súkromné hovory prakticky neexistovali, pretože telefón bol fyzicky prístupný všetkým členom domácnosti.
2. Televízne vnútorné antény („králičie uši“)
V 60. a 70. rokoch vysielali televízne stanice v Európe analógový signál v pásmach VHF a UHF. Na jeho príjem sa používali teleskopické antény, ľudovo nazývané „králičie uši“.
Kvalita obrazu bola závislá od:
- sily signálu
- umiestnenia televízora
- polohy antény
Preto bolo bežné, že členovia rodiny manuálne nastavovali anténu, aby dosiahli čo najlepší obraz.
3. Projektory na diapozitívy
Diapozitívy boli priehľadné fotografické políčka veľkosti najčastejšie 35 mm. Prenášali sa do projektora, ktorý ich premietal na stenu alebo plátno.
Technicky išlo o opticko-mechanické zariadenie osvetlené halogénovou alebo žiarovou lampou. Pri prekladaní záberov bolo počuť charakteristické mechanické „cvaknutie“, čo presne zodpovedá fungovaniu dobových karuselových meničov diapozitívov.
4. Mechanický písací stroj
Písacie stroje sa používali v Európe masovo už od začiatku 20. storočia, v 60. a 70. rokoch boli štandardom v úradoch aj domácnostiach.
Fungovali na princípe mechanického úderu písmena cez farbiacu pásku na papier.
Pre tieto stroje je fakticky pravdivé:
- každý úder bol počuteľný
- chyby sa opravovali korekčnou páskou alebo prepisovaním
- zariadenia boli robustné a vážili aj niekoľko kilogramov
5. Tranzistorové rádio
Tranzistorové rádiá zažili rozmach po 50. rokoch, keď sa začali masovo vyrábať malé prenosné prijímače napájané batériami.
Ich výhody:
- mobilita
- nízka spotreba energie
- odolnosť voči poškodeniu
Stanice sa ladili analógovým ovládačom, pričom presné naladenie často sprevádzal šum alebo pískanie — čo je úplne bežný jav pri analógovom príjme AM/FM signálu.
6. Popolníky ako bežná súčasť domácností
V 60. a 70. rokoch bolo fajčenie celosvetovo rozšírené a spoločensky akceptované. V domácnostiach, kanceláriách aj reštauráciách sa pravidelne nachádzali keramické, sklenené alebo kovové popolníky.
Tieto fakty sú 100 % historicky presné:
- v interiéroch sa fajčilo bežne
- zákazy fajčenia v reštauráciách vznikli až o desiatky rokov neskôr
- popolník bol štandardnou súčasťou výbavy
7. Fotoaparáty na film
Filmové fotoaparáty používali fotografický film (najčastejšie formát 35 mm), ktorý mal presne daný počet políčok — zvyčajne 24 alebo 36.
Fotograf si nemohol skontrolovať výsledok hneď. Film bolo potrebné chemicky vyvolať v laboratóriu, čo je úplne faktický postup pri analógovej fotografii.
Fotografia preto mala väčšiu hodnotu, keďže každý snímok znamenal spotrebu filmu.
8. Gramofóny na vinylové platne
Gramofóny prehrávali zvuk z vinylových platní pomocou ihly pohybujúcej sa v drážke. Tento princíp je fyzikálne presný a používal sa už od konca 19. storočia.
V 70. rokoch bol vinyl hlavné médium pre hudbu. Pred spustením prehrávania bolo potrebné:
- platňu očistiť od prachu
- manuálne spustiť ramienko s prenoskou
- otočiť platňu na správnu stranu
Aj dnes sa gramofóny vyrábajú a ich popularita opäť rastie — to je overiteľný trend trhu s hudobnými nosičmi.
9. Televízory bez diaľkového ovládača
Diaľkové ovládače sa v Európe začali šíriť až v 80. rokoch. V 60. a 70. rokoch bolo úplne normálne prepnúť kanál mechanickým tlačidlom alebo otočným voličom.
Televízory tej éry mali:
- obmedzený počet kanálov
- analógové ladenie
- katódovú obrazovku (CRT)
- náchylnosť na poruchy signálu
Takzvané „poklepanie“ na televízor bolo bežnou reakciou na roztrasený alebo skreslený obraz, pretože mechanické súčiastky a spoje mali tendenciu uvoľňovať sa.
10. Každodenný život s pomalšími technológiami
Všetky uvedené zariadenia skutočne existovali a presne takto fungovali. Svet technológií bol mechanický, menej pohodlný, ale zároveň prehľadnejší a rituálnejší. Mnohé činnosti vyžadovali fyzickú interakciu a trpezlivosť, čo je faktický rozdiel oproti dnešnému digitálnemu prostrediu.