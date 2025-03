10 originálnych tipov, ako vdýchnuť starým plachtám nový život

Staré prestieradlá či plachty mnohí z nás automaticky odkladajú s tým, že sa už nikdy nezídu. Pritom sú však užitočné v rôznych situáciách, a preto by bola škoda vyhodiť ich bez zamyslenia. Nasledujúcich 10 spôsobov vám ukáže, aké praktické využitie môžu mať staré prestieradlá, ak im ešte dáte šancu.

Prečo nevyhadzovať staré prestieradlá?

Keď doslúžia ako poťah na posteľ, často dostaneme nutkanie zbaviť sa ich. No ak sa na ne pozriete z iného uhla pohľadu, rýchlo zistíte, že ide o kus relatívne odolnej a mäkkej látky, z ktorej dokážete vytvoriť rôzne domáce pomôcky. Zachováte tak udržateľný prístup a zároveň ušetríte peniaze za nákup nových vecí, ktoré dokáže stará plachta nahradiť.

1. Ochranná vrstva pri maľovaní alebo farbení vlasov

Prvou a veľmi obľúbenou možnosťou je staré prestieradlo využiť ako ochrannú vrstvu. Položte ho na podlahu alebo prehoďte cez nábytok, keď sa pustíte do maľovania stien. Vďaka tomu zabránite vzniku neželaných fľakov od farby, ktoré by ste inak ťažko čistili. Rovnako sa dá použiť aj pri farbení vlasov, aby ste ochránili kúpeľňu či inú miestnosť pred kvapkajúcou farbou.

Tip: Ak máte staré prestieradlo z pevnejšieho materiálu, môžete ho natrhnúť na menšie kusy, ktoré pri maľovaní využijete ako handry na utieranie kvapkajúcej farby či iných nečistôt.

2. Vyleštenie a čistenie obuvi

Kedysi sa na leštenie topánok používali rôzne handričky a kefy. Dnes ich môže ľahko nahradiť ústrižok zo starého prestieradla. Najskôr topánky očistite od prachu a nečistôt, ktoré by mohli pri leštení povrch poškrabať. Potom použite ďalší kúsok látky na nanesenie leštidla, aby vaše topánky znova vyzerali ako nové. Ide o jednoduché, no účinné riešenie, a ešte tým predĺžite „život“ starého prestieradla.

3. Podstielka pre zvieratko

Máte doma psíka, mačku alebo iného chlpatého miláčika? Urobte mu radosť a využite staré prestieradlo ako mäkkú podstielku. Stačí ho poskladať či zošiť do vhodnej veľkosti a položiť do pelechu. Vášmu štvornohému kamarátovi tak doprajete pohodlné ležovisko a zároveň ochránite samotný pelech pred špinou a chlpmi.

4. Hračka pre psa

Pri zvieratkách ešte zostaneme. Ak máte psíka, ktorý má rád hryzacie hračky, viete mu jednu vytvoriť aj zo starej plachty. Postačí vám odstrihnúť dlhší pás látky, zauzliť ho alebo zapliesť do vrkoča a váš maznáčik bude mať novú hračku. Takto udržíte jeho pozornosť na „kúsku látky“ namiesto toho, aby žul nábytok či papuče.

5. Záhradnícky pomocník proti burine

V záhrade dokáže staré prestieradlo slúžiť ako praktická plachta proti burine. Jednoducho ho položte na miesto, kde sa vám nežiaduca burina objavuje najčastejšie. Plachta zabráni prieniku slnečných lúčov k pôde, a tak burina nedostane dostatok svetla na ďalší rast. Niekedy sa tento trik využíva spolu s mulčovaním, aby bola ochrana proti burine čo najúčinnejšia.

6. Domáce kino na veľkej ploche

Na vytvorenie domáceho kina nepotrebujete profesionálne plátno. Ak máte projektor, zavesené či napnuté prestieradlo vám pokojne poslúži ako premietacia plocha. Zaveste ho na stenu alebo medzi dva stromy vonku a pustite si obľúbený film či seriál. Takýto večer vo vlastnej réžii s rodinou či priateľmi bude mať úplne inú atmosféru než sledovanie televízora v obývačke.

7. Ochrana v aute pri opravách

Ak ste zručný typ a občas si opravujete auto sami, postarajte sa o to, aby ste neboli celí zafúľaní od oleja či iných tekutín. Rozprestrite prestieradlo pod seba alebo na sedadlo v aute, keď manipulujete s náradím a dielmi motora. Zabráni sa tým preniknutiu špiny na oblečenie alebo sedačky, takže následné čistenie bude oveľa jednoduchšie.

8. Pikniková deka

Jarné a letné mesiace sú ako stvorené na pikniky. Ak nemáte po ruke piknikovú deku, poslúži vám aj staré prestieradlo. Máte tak okamžite veľkú plochu, na ktorú si môžete položiť košík s jedlom, nápoje a ďalšie veci. A ak sa vám prestieradlo zašpiní od trávy alebo jedla, neprekáža to – po vypraní ho pokojne využijete pri ďalšej príležitosti.

9. Uľahčenie sťahovania

Potrebujete premiestniť ťažší nábytok z jednej miestnosti do druhej? Pomôže vám stará plachta, ktorú dáte pod skriňu alebo komodu a znížite tak trenie medzi nábytkom a podlahou. Vďaka klzkému povrchu prestieradla sa ťažší kúsok nábytku posúva jednoduchšie. Vaše kríže sa vám poďakujú a navyše si nepoškriabete podlahu.

10. Darovanie či ďalšie využitie inde

Ak vám už staré prestieradlo naozaj nevyhovuje a nechcete ho doma vôbec skladovať, zamyslite sa, či by niekomu ďalšiemu neprišlo vhod. Oslovte útulok, charitu alebo známych, ktorí majú zvieratá, príp. chalupu, kde sa nejaké staré textílie vždy zídu. Dbajte len na to, aby prestieradlo nebolo príliš potrhané alebo špinavé od rôznych fľakov. V opačnom prípade by nenašlo využitie ani tam.

Zhrnutie

Staré prestieradlá sú často neprávom odsúvané na smetisko. Sú to však veľké kusy látky, ktoré ešte dokážu poslúžiť v mnohých smeroch – od domácich majstrovských prác a upratovania, cez starostlivosť o domácich miláčikov, až po kreatívne nápady ako domáce kino či piknikovú deku. Stačí chvíľu popremýšľať a využiť potenciál, ktorý v sebe skrývajú. Predtým, než definitívne rozhodnete o tom, že stará plachta musí ísť do koša, dajte jej ešte jednu šancu – možno vás prekvapí, aká môže byť ešte užitočná.