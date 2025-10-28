10 najstrašidelnejších halloweenskych miest v Európe. Bratislava na čele rebríčka, Praha tiež nechýba

Halloween sa už dávno udomácnil aj u nás. Hoci ide o sviatok s keltskými koreňmi, Slováci aj Česi si ho v posledných rokoch obľúbili. Vraj sa radi bojíme – a zrejme je na tom kus pravdy. Každoročne cestujeme po Európe, aby sme objavili mestá, ktoré dokážu vytvoriť tú pravú halloweensku atmosféru. Podľa hodnotenia z minulého roka vás možno prekvapí, že na prvé miesto sa dostala práve Bratislava.
Pôvod Halloweenu
Halloween, pôvodne keltský sviatok Samhain, sa slávi vždy 31. októbra, teda v predvečer kresťanského sviatku Všetkých svätých. Kým kedysi symbolizoval koniec úrody a príchod zimy, dnes je predovšetkým zábavným dňom plným kostýmov, strašidiel, tekvíc a sladkostí. V anglosaských krajinách sa stal tradíciou, no postupne sa rozšíril aj do regiónov, kde o ňom pred pár desaťročiami sotva niekto počul. Deti sa prezliekajú do strašidelných masiek, chodia od domu k domu a s výkrikom „Trick or treat!“ žiadajú sladkosti.
Pre Halloween sú typické oranžová a čierna farba, vyrezávané tekvice, duchovia, čarodejnice, netopiere, kostlivci a sovy. A práve tieto motívy sa stali inšpiráciou aj pre mestá, ktoré sa každý október menia na miesta plné tajomna a mrazenia v chrbte.
Bratislava – halloweenské prekvapenie
Len málokto by čakal, že práve slovenská metropola sa umiestni na prvom mieste. Bratislava síce nemá dlhoročnú halloweensku tradíciu, no podľa turistov dokáže počas konca októbra vytvoriť atmosféru, z ktorej mrazí. Ulice plné svetiel, tekvíc, masiek a pouličných predstavení sa menia na jeden veľký karneval strašidiel.
Keď Halloween pripadne na víkend, mesto ožije ešte viac – všade znejú bubny, hudba a smiech, zatiaľ čo medzi davmi pochodujú zombie, príšery, démoni a čarodejnice. Bratislava organizuje desiatky akcií – od tematických večierkov, po pouličné sprievody či koncerty pod holým nebom. Ak praje počasie, je to neopakovateľný zážitok, ktorý sa vyrovná aj svetovým metropolám.
Corinaldo – talianska dedina čarodejníc
Z juhu Slovenska sa presuňme do stredného Talianska, do malebnej historickej dediny Corinaldo v regióne Marche. Už samotné úzke uličky, kamenné hradby a prastaré domy vytvárajú ideálne prostredie pre sviatok duchov. Každý rok sa tu konajú „Le feste delle streghe“ – Čarodejnícke slávnosti, ktoré trvajú celé štyri dni a vrcholia veľkolepou nocou s ohňostrojom, hudbou a predstaveniami.
Okrem halloweenskej výzdoby tu návštevníkov láka aj skvelá talianska kuchyňa a víno z miestnych viníc. V Corinalde sa dá spojiť dobrodružstvo, história aj kulinársky pôžitok – a to všetko v čarovnej atmosfére zapálenej tisíckami sviečok.
Amsterdam – mesto, kde sa duchovia prechádzajú po kanáloch
Ak sa vydáte severnejšie, čaká vás Amsterdam, ktorý sa počas posledných októbrových dní mení na doslova živú scénu hororového filmu. Počas trojdňového halloweenského festivalu sa v uliciach objavujú profesionálni herci v desivých maskách a kostýmoch, ktorí rozprávajú príbehy o tajomných zmiznutiach a neobjasnených vraždách.
Turisti sa môžu zúčastniť nočných prehliadok kanálov, kde sa mieša svetlo sviečok s hmlou a chladným vetrom od vody. Po zážitku plnom napätia sa večer končí veľkou pouličnou párty, kde sa tancuje do noci.
Londýn – strašidelná zoo aj pre deti
Britská metropola Halloween miluje. Londýn sa počas tohto obdobia ponorí do temnej atmosféry, no nezabúda ani na rodiny s deťmi. V Londýnskej zoo sa každoročne koná špeciálny program, ktorý trvá až do začiatku novembra. Od 11.00 do 15.00 hodiny sa tu návštevníci môžu zúčastniť na „strašidelnej prehliadke“, počas ktorej sa stretnú s netopiermi, krysami, pavúkmi či sovami.
Kto má odvahu, môže vstúpiť do netopierej jaskyne a sledovať kŕmenie týchto nočných tvorov. Pre dospelých sú pripravené večerné tematické prehliadky Londýna po stopách duchov, vrážd a tajomných prípadov.
Bomarzo – park nestvôr a kamenné príšery
V talianskej provincii Viterbo sa skrýva mesto Bomarzo, známe vďaka svojmu Parco dei Mostri – Parku nestvôr. Je to jedno z najtajomnejších miest v Európe. Kamenné sochy démonov, obrov a alegorických postáv sú roztrúsené medzi starými stromami a machom pokrytými skalami.
Počas Halloweenu sa park zahaľuje do hmly a svetla faklí, ktoré dodávajú miestu ešte tajuplnejší vzhľad. Kto má rád mystiku, temnú symboliku a renesančné záhrady s dávkou strašidelnosti, ten si Bomarzo zamiluje.
Transylvánia – Drakulov hrad Bran
Bez Rumunska by rebríček halloweenskych miest nebol úplný. V srdci Transylvánie sa nachádza hrad Bran, spájaný s legendárnym grófom Drakulom. Práve tu sa podľa legiend odohrával dej slávneho románu Brama Stokera z roku 1897.
Počas Halloweenu sa hrad mení na centrum temných síl – návštevníci môžu prechádzať úzkymi chodbami, počúvať sprievodcov o Vladovi III. Napichovačovi a na vlastnej koži zažiť pocit, že sa ocitli v gotickom horore.
Edinburgh – festival duchov a dýňové bludiská
Škótsky Edinburgh je mestom, ktoré akoby bolo stvorené pre Halloween. Jeho starobylé uličky, hrad na kopci a chladné jesenné počasie vytvárajú ideálne kulisy. Na hrade sa koná hororový festival, kde nechýbajú zombie, upíri, divadelné predstavenia, filmy či workshopy o mágií.
Pre rodiny s deťmi je tu dyňový festival – návštevníci sa môžu zabaviť v dýňovom bludisku alebo si vlastnoručne vyrezať tekvicu. Večerné oslavy potom vrcholia veľkolepým sprievodom a ohňovou šou.
Bruggy – romantika aj temnota Benátok severu
Belgické Bruggy, známe ako „Benátky severu“, sú počas Halloweenu ako vystrihnuté z gotického románu. Po zotmení sa úzke uličky ponoria do tmy a sprievodcovia rozprávajú legendy a mýty o dávnych nešťastiach, ktoré sa mali v meste odohrať.
Či sú tieto príbehy pravdivé alebo len súčasťou halloweenskej hry, to sa dozviete až na mieste. Bruggy spájajú romantiku s miernym strachom – ideálna kombinácia pre všetkých, ktorí si chcú vychutnať Halloween bez gýča.
Oravský hrad – slovenská legenda s gotickým šarmom
Medzi top európskymi destináciami sa ocitol aj Oravský hrad. Tento monument na skalnom brale pôsobí sám o sebe hrozivo – a počas Halloweenu sa zmení na miesto plné duchov, faklí a stredovekých bytostí.
Konajú sa tu nočné prehliadky s hercami v kostýmoch, ktoré návštevníkov prenesú o niekoľko storočí späť. Ak hľadáte zážitok, pri ktorom vám naskočí husia koža, netreba cestovať do zahraničia – Orava to istí.
Praha – tajomné Stínadla a záhadná atmosféra
Na záver nesmie chýbať Praha. Česká metropola je v jesennom súmraku rovnako čarovná ako desivá. Stačí sa prejsť úzkymi uličkami Starého Mesta, kde sa podľa legiend odohrával dej Foglarových Stínadiel. Hmla sa prevaľuje ponad dlažbu, plynové lampy vrhajú dlhé tiene a ticho prerušuje len kroky turistov – ideálna kulisa pre Halloween.
Nie je teda potrebné chodiť ďaleko. Stačí sa pozrieť okolo seba – Európa má desiatky miest, ktoré počas Halloweenu ožívajú. A prekvapivo, Bratislava dokazuje, že aj v srdci strednej Európy sa dá vytvoriť atmosféra, z ktorej mrazí až po končeky prstov.
Halloween nie je len o strašení, ale aj o fantázii, histórii a spoločnom zážitku. A nech už sa rozhodnete navštíviť akékoľvek mesto z tohto rebríčka, jedno je isté – nudiť sa nebudete.