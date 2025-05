10 nádherných trvaliek, ktoré tento rok na jar určite vysaďte. Budú kvitnúť celé leto až do jesene

V súčasnosti si môže pestovanie kvetín dovoliť naozaj každý. Nezáleží na tom, či vlastníte veľkú záhradu, útulnú terasu, menší balkón alebo iba parapet s kvetináčmi za oknom – príležitostí je nekonečne veľa. Podľa vedcov pritom nejde iba o estetickú záležitosť. Dekoratívne kvety dokážu zlepšiť fyzické aj psychické zdravie, pomáhajú znižovať stres, depresiu, úzkosť a dokonca znižujú krvný tlak. Štúdie ukazujú, že pacienti obklopení zeleňou sa rýchlejšie zotavujú po operáciách a rôznych chorobách. Preto by kvitnúce záhony nemali chýbať v nemocniciach či v zariadeniach pre seniorov. Podobnú „kvetinovú terapiu“ si však jednoducho môžete dopriať aj doma. Prinášame vám tipy na desať nádherných trvaliek, ktoré vám budú bohato kvitnúť celé leto až do jesene.

1. Flox metlinatý (Phlox paniculata)

Ak túžite po rastline, ktorá je nenáročná na starostlivosť, no zároveň vyzerá výnimočne, flox metlinatý je správnou voľbou. Pestrá paleta farieb – od jemne ružovej cez sýto červenú až po elegantnú modrú – zabezpečí, že si vyberie každý. Tieto bohaté kvety navyše výborne vyzerajú aj vo váze. Pre bohaté kvitnutie vyžadujú pravidelnú zálievku najmä v suchých letných dňoch.

2. Echinacea (Echinacea purpurea)

Táto nádherná kvetina s výrazným stredom, ktorý lemujú farebné lupene v odtieňoch ružovej, purpurovej, oranžovej či bielej, vás bude tešiť dlhé mesiace – od júna až do októbra. Zaujímavým bonusom niektorých hybridov je ich sladká vôňa pripomínajúca žuvačku. Vyskúšajte napríklad odrodu Echinacea Sunseekers Bubblelicious a zažite jej neobyčajnú arómu priamo vo vašej záhrade.

3. Kocúrnik obyčajný – Šanta mačacia (Nepeta cataria)

Ak patríte k milovníkom modrej farby, šanta vás zaručene poteší. Táto aromatická trvalka dorastá do výšky asi 40 centimetrov a okrem krásnych modrých kvetov priťahuje najmä mačky. Zároveň však prirodzene odpudzuje komáre a ďalší nepríjemný hmyz, takže ju vysaďte blízko terasy alebo záhradného posedenia.

4. Ľaliovka (Hemerocallis)

Táto pôvodom východoázijská rastlina si získava čoraz väčšiu popularitu aj v našich záhradách, najmä pre svoju nenáročnosť a odolnosť. Kvety ľaliovky môžu byť oranžové, červené, žlté či biele. Ich krásou sa môžete kochať už od mája až do septembra. Navyše kvety ľaliovky sú jedlé, obsahujú vitamín C a hodia sa napríklad ako ozdoba do šalátov.

5. Budleja Dávidova – Motýlí ker (Buddleja davidii)

Chcete prilákať motýle a opeľovače? Budleja je tým pravým magnetom. Táto nádherná rastlina dosahuje výšku až dva metre, takže jej doprajte dostatok priestoru a slnečné stanovište. Kvitne od júla do septembra a jej silná vôňa zaručí, že motýľov na vašej záhrade bude neúrekom.

6. Záhonová ruža Knock Out

Táto odroda záhradných ruží vás očarí bohatými kvetmi počas celého leta, hoci jej kvety na rozdiel od iných ruží nevydávajú typickú vôňu. Jej obrovskou výhodou je mimoriadna odolnosť voči škodcom a chorobám. Kvety sa objavujú opakovane počas celého leta, no nezabudnite pravidelne odstraňovať odkvitnuté kvety, aby mala rastlina dostatok energie na nové púčiky.

7. Pakost (Geranium)

Existuje množstvo odrôd pakostov, pričom niektoré sa výborne cítia na slnku, iné zasa v polotieni. Pakost je výborná pôdopokryvná rastlina vhodná na záhony aj do skalky. Škodcovia ju spravidla ignorujú, takže ju môžete pokojne vysadiť aj do oblastí s výskytom slimákov. Odrody ako Pakost Rozanne vás potešia dlhotrvajúcimi fialovými kvetmi až do jesene.

8. Monarda – Zavinutka (Monarda didyma)

Ak chcete do záhrady prilákať včely, vysaďte zavinutku. Táto trvalka intenzívne vonia po bergamote a jej pestré kvety od ružových cez červené až po lososové farby kvitnú od júna do septembra. Zavinutka môže narásť až do výšky dvoch metrov, takže zvážte vhodné miesto. Navyše sa používa aj na prípravu čajov, ktoré pomáhajú pri nachladnutí a tráviacich problémoch.

9. Rozchodník (Sedum)

Táto sukulentná rastlina vás nadchne hviezdicovitými kvetmi, ktoré vytvárajú efektné husté súkvetia. Rozchodníku sa výborne darí na suchých, slnečných stanovištiach, dokonca aj na kamenistých pôdach. Kvety zdobia záhradu od leta až do jesene. Dávajte však pozor, rozchodník je mierne jedovatý, preto ho vysádzajte mimo dosahu detí a zvierat.

10. Železník argentínsky – Verbena (Verbena bonariensis)

Verbena prináša do záhrady exotický nádych. Táto pôvodom argentínska rastlina má krásne fialové a ružové kvety, ktoré intenzívne lákajú včely, motýle a čmeliaky. Verbene sa darí na slnečných, dobre priepustných miestach s piesčitou pôdou. Využijete ju nielen na záhonoch, ale aj vo vázach ako rezanú kvetinu.

Každá z týchto desiatich nádherných trvaliek vám za vašu starostlivosť odmení prekrásnym a dlhotrvajúcim kvitnutím. Ktorá sa stane vašou obľúbenou?