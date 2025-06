10 geniálnych trikov s mikrovlnkou, ktoré vám ušetria čas, peniaze aj námahu. Mikrovlnka je oveľa šikovnejšia, než si myslíte

Mikrovlnná rúra patrí dnes už medzi bežné vybavenie domácnosti. Väčšina z nás ju využíva najmä na rýchle zohrievanie jedla alebo rozmrazovanie mäsa. Lenže tento spotrebič toho dokáže oveľa viac. Ak ju správne používate a viete, ako na to, môže vám výrazne zjednodušiť život a ušetriť nielen čas, ale aj financie.

Väčšina ľudí ani netuší, čo všetko mikrovlnka zvládne. Samozrejme, je dôležité dodržiavať základné pravidlá – do mikrovlnky nepatria kovové predmety, celé vajcia či chilli papričky, ktoré môžu pri zohrievaní spôsobiť nehodu. No pri dodržaní jednoduchých zásad vám tento pomocník v kuchyni dokáže ponúknuť omnoho viac než len teplý obed.

Bonusové video: Mug cake za pár minút

Zaujíma vás, ako pripraviť dezert doslova za chvíľku? Šéfkuchár Roman Paulus vo videu ukazuje, ako si urobiť jednoduchý „mug cake“ – koláčik priamo v šálke pomocou mikrovlnky. Stačí pár ingrediencií, hrnček a mikrovlnná rúra.

Pozrite si video tu

Ako mikrovlnka vlastne funguje?

Mikrovlnné žiarenie prehrieva jedlo zvnútra, no nie vždy rovnomerne – najmä ak ide o väčšie kusy potravín. Preto nie je vhodné pripravovať v nej veľké kusy mäsa – v strede môžu ostať surové. A ak dúfate, že vám mikrovlnka vykúzli šťavnatý steak, radšej siahnite po panvici alebo grile. Na druhej strane, menšie porcie a šikovné triky zvládne na jednotku.

Ak ju dokážete využiť múdro, pomôže vám nielen pri varení, ale aj pri dezinfekcii, čistení či šetrných domácich alternatívach. Pozrite si 10 overených tipov, ktoré rozhodne stoja za vyskúšanie:

1. Rýchla dezinfekcia plastových dosiek a misiek

Ak používate plastové dosky na krájanie surového mäsa, môžu v nich prežiť nebezpečné baktérie. Po umytí potrite dosku citrónovou šťavou, vložte ju do mikrovlnky a na vysokom výkone nechajte pôsobiť približne minútu. Samozrejme, uistite sa, že daný plast je vhodný do mikrovlnky – overíte to podľa označenia na spodnej strane.

2. Dezinfekcia hubiek a utierok na riad

Špongie a kuchynské handričky sú ideálne prostredie pre množenie baktérií. Aby ste ich zbavili nečistôt, stačí ich dôkladne navlhčiť a vložiť do mikrovlnky na dve minúty pri plnom výkone. Vlhkosť je dôležitá – suchá špongia by sa mohla prepáliť!

3. Domáci termofor z ryže

Trápia vás bolesti chrbta alebo krčnej chrbtice? Nemusíte kupovať drahé gélové obklady. Nasypte surovú ryžu do látkového vrecúška, pevne ho zaviažte a ohrejte v mikrovlnke približne minútu na strednom výkone. Pred priložením na telo vždy skontrolujte teplotu – mikrovlnka môže ohriať obsah nerovnomerne.

4. Jednoduché odstránenie etikiet zo skla

Potrebujete odstrániť nálepku zo zaváraninového pohára alebo fľaše? Dajte nádobu do mikrovlnky na 30 sekúnd pri strednom výkone. Teplom sa lepidlo zmäkčí a etiketa pôjde dole oveľa ľahšie.

5. Zmäkčenie stvrdnutého trstinového cukru

Trstinový cukor má tendenciu rýchlo tvrdnúť. Ak sa zmení na kompaktný kameň, dajte ho do misky, prikryte navlhčenou papierovou utierkou a zohrievajte pol minúty na strednom výkone. Cukor sa zmäkčí a bude opäť použiteľný.

6. Rýchle domáce chipsy bez olejového kúpeľa

Načo kupovať mastné chipsy z obchodu, keď si ich môžete pripraviť za pár minút doma? Nakrájajte zemiaky na tenké plátky, poukladajte ich na papier na pečenie, jemne pokvapkajte olejom a dajte na 5–7 minút do mikrovlnky na stredný výkon. Výsledkom sú chrumkavé a oveľa zdravšie chipsy.

7. Omeleta do hrnčeka za 2 minúty

Zmiešajte v hrnčeku 2 vajcia, 2 lyžice strúhaného syra, trochu mlieka, štipku soli, korenia a obľúbené bylinky. Ohrejte na strednom výkone minútu, premiešajte a následne ešte raz zohrievajte ďalšiu minútu. Výsledkom je rýchle a chutné jedlo ideálne na raňajky.

8. Ovsená kaša za okamih

Na rýchle a výživné raňajky zmiešajte ovsené vločky s mliekom (alebo rastlinnou alternatívou) a dajte ich na 2 minúty do mikrovlnky. Po premiešaní máte pripravenú zdravú kašu, ktorú môžete dochutiť ovocím, medom či škoricou.

9. Rýchlo pripravené pečené jablko

Ak máte chuť na sladké, no nechce sa vám pripravovať cesto, vyskúšajte túto expresnú verziu pečeného jablka. Jablko prekrojte napoly, odstráňte jadrovník a dutinu naplňte lyžičkou medu, posekanými orechmi a štipkou škorice. Po dvoch minútach na plnom výkone bude vaša kuchyňa krásne rozvoniavať a jablko bude mäkké a sladké. Nezabudnite ho pred jedením nechať trochu vychladnúť.

10. Mikrovlnka vyčistená za pár minút

Aj tento spotrebič si zaslúži pravidelnú starostlivosť. Do misky nalejte vodu s citrónovou šťavou (alebo kúsky citróna), dajte ju do mikrovlnky a zapnite ju na 3 minúty na vysoký výkon. Pára z citrónovej vody uvoľní nečistoty a mastnotu – následne stačí mikrovlnku len vytrieť handričkou.