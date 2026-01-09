Bývalého europoslanca Štefanca nahnevala nominácia na olympiádu, hráčov KHL označil za morálny odpad

Fandiť morálnemu odpadu sa podľa Ivana Štefanca nedá.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
2 min. čítania
Ivan Štefanec kritizuje nominovanie troch hráčov KHL na olympijský turnaj.
Ivan Štefanec kritizuje nominovanie troch hráčov KHL na olympijský turnaj. Foto: www.facebook.com.
Slovensko Hokej Hokej z lokality Slovensko

Bývalý europoslanec Ivan Štefanec skritizoval nomináciu hráčov z Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na olympijský turnaj. „Hokejisti teroristi sa objavili v olympijskej nominácii Slovenska, čím Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) urobil našej vlasti opäť obrovskú hanbu,“ píše na úvod svojho príspevku na sociálnej sieti Facebook.

Trio z KHL – Gernát, Liška, Ružička

V slovenskej nominácii sa objavili traja hráči z KHL – Martin Gernát, Adam Liška a Adam Ružička„Cieľom trénerov bolo zložiť čo najsilnejšie mužstvo, ktoré Slovensko dokáže postaviť. Hlavnými kritériami bola kvalita, skúsenosti a momentálna výkonnosť. Nomináciu sme museli odovzdať skoro, verím však, že v nej nenastanú zmeny zo zdravotného hľadiska. Tréneri hráčov dlhodobo sledovali. Verím, že sme vybrali tých, ktorí nám pomôžu k čo najlepším výkonom nielen na základe našich očakávaní, ale aj tých fanúšikovských,“ uviedol k zloženiu kádra generálny manažér Miroslav Šatan.

Štefanec: Uprednostnili krvavé peniaze

Podľa vyjadrenia Štefanca však spomínané nominované trio uprednostnilo krvavé peniaze v súťaži riadenej vládou teroristického štátu, páchajúcej už štvrtým rokom genocídu na nevinných ľuďoch susednej krajiny.

Ich spoluvina bola ich osobnou, ale keďže sa tento morálny odpad stal súčasťou aj slovenskej reprezentácie, táto obrovská hanba sa stala hanbou každého slovenského občana,“ kritizuje bývalý poslanec Európskeho parlamentu.

Štefanec podľa vlastných slov, slovenskú hokejovú reprezentáciu chodil osobne podporiť na svetové šampionáty, Svetový pohár, aj olympiádu ale dnes cíti len neskutočnú hanbu a opovrhnutie nad všetkými, ktorí túto hanbu spôsobili. V živote nie je dôležitý len výsledok, ale najmä spôsob, akým sa dosiahne. Fandiť morálnemu odpadu sa nedá…,“ dodal.

Status Ivana Štefanca a jeho reakcia na nominovanie hráčov KHL na olympijský hokejový turnaj.
Status Ivana Štefanca a jeho reakcia na nominovanie hráčov KHL na olympijský hokejový turnaj. Foto: www.facebook.com.
Viac k osobe: Adam LiškaAdam RužičkaIvan ŠtefanecMartin Gernát
Firmy a inštitúcie: Slovenská hokejová reprezentácia
Okruhy tém: Nominácia ZOH 2026 v Taliansku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk