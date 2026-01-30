Budúca holandská vláda prisľúbila zachovať podporu Ukrajine, čas na rozhovory s Kremľom ešte nenastal

Nastupujúca holandská vláda v piatok prisľúbila plnú podporu Ukrajine a záväzok dodržať výdavky na obranu podľa štandardov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Novovytvorená vládna koalícia troch politických strán pod vedením budúceho premiéra Roba Jettena predstavila svoj 79-stranový dokument s programovými prioritami po troch mesiacoch rokovaní od volieb.
Boj o bezpečnosť Európy
„Boj na Ukrajine je bojom o bezpečnosť celej Európy,“ uvádza sa v dokumente s názvom „Pustime sa do práce“. Vláda preto bude pokračovať vo viacročnej finančnej a vojenskej podpore Kyjeva a presadzovať využitie zmrazených ruských aktív, píše sa ďalej v programovom manifeste.
Definitívne výsledky volieb v Holandsku ukázali prehru protiislamského Geerta Wildersa
Nový kabinet chce zároveň uzákoniť minimálnu výšku výdavkov na obranu na úrovni 3,5 percenta HDP, ako pri členských štátoch NATO presadzuje americký prezidentDonald Trump.
Pri predstavení programového dokumentu budúci holandský premiér tiež povedal, že na rozhovory s Moskvou ešte nenastal čas, pretože zatiaľ neexistujú žiadne náznaky, že by bola ochotná vojnu proti Ukrajine ukončiť. „Kým bude v agresii pokračovať, my budeme pokračovať v našej podpore ukrajinského ľudu,“ zdôraznil Jetten.
Viac nezávislosti
Na otázku, čo si myslí o súčasnom napätí vo vzťahoch medzi EÚ a USA pre spor o Grónsko, povedal, že Európa by mala posilniť svoju nezávislosť. „Mali by sme viac diskutovať o tom, čo Európa dokáže urobiť sama pre seba,“ dodal.
Jetten sa na vytvorení koalície dohodol s dvomi stredopravými stranami, ale bez väčšiny v parlamente. Zostaviť vládu a prevziať premiérsky úrad by chcel do polovice februára. Vo veku 38 rokov sa tak stane najmladším predsedom vlády piatej najväčšej ekonomiky Európskej únie a prvým, ktorý sa otvorene hlási k homosexualite.