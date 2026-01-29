Britský farmaceutický gigant AstraZeneca investuje v Číne 15 miliárd dolárov

„Čína sa stala kľúčovým prispievateľom k vedeckým inováciám, pokročilej výrobe a globálnemu verejnému zdraviu,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ AstraZenecy Pascal Soriot.
Generálny riaditeľ AstraZenecy Pascal Soriot. Foto: SITA/AP
Britská farmaceutická spoločnosť AstraZeneca oznámila, že do roku 2030 investuje v Číne 15 miliárd dolárov (približne 12,6 miliardy eur) do rozšírenia výroby liekov a výskumu. Firma to oznámila počas návštevy britského premiéra Keira Starmera v Pekingu.

„Čína sa stala kľúčovým prispievateľom k vedeckým inováciám, pokročilej výrobe a globálnemu verejnému zdraviu,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ AstraZenecy Pascal Soriot.

Čína je po Spojených štátoch druhým najväčším trhom spoločnosti. V USA firma v ostatnom čase výrazne investovala, a to pod tlakom prezidenta Donalda Trumpa.

„Pôjde o našu doteraz najväčšiu investíciu v Číne,“ povedal Soriot, ktorý sprevádzal Starmera počas jeho návštevy v Číne.

„Rozširovanie aktivít AstraZenecy a posilňovanie jej pozície v Číne majú britskému výrobcovi pomôcť pokračovať v raste a podporiť tisíce pracovných miest vo Veľkej Británii. Otváranie príležitostí pre britské firmy po celom svete je mojou hlavnou motiváciou pri zahraničných cestách,“ vyhlásil Starmer v stanovisku, ktoré zverejnila AstraZeneca.

Farmaceutická spoločnosť pôsobí v Číne už viac ako tridsať rokov.

