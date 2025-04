Breznianska škola má aj druhú Akadémiu. Matej Tóth deťom neprináša do života len pohyb, ale aj hodnoty

Základná a materská škola Karola Rapoša v Brezne má za sebou pozoruhodný príbeh spolupráce s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha. V školskom roku 2017/18 sa táto iniciatíva stretla s takým ohlasom, že hneď prvý nábor ani nemusel byť náborom, naopak. Záujem bol taký veľký, že škola musela hľadať kritériá, ako deti vyberať. Odvtedy ani jeden rok nevznikol problém naplniť minimálny počet 20 mladých športovcov do jednej tréningovej skupiny.

Podpora Akadémie v školách mesta má silné zázemie aj v samospráve. „Financuje ju zriaďovateľ školy, teda mesto Brezno, lebo len prvý rok sme ju mali zadarmo,“ vysvetľuje riaditeľka školy Mgr. Eva Skačanová. Vďaka pochopeniu primátora Tomáša Abela a poslancov, ktorí tiež majú deti a uvedomujú dôležitosť pohybu pre ne a zároveň chápu, že nie všetky rodiny si môžu dovoliť financovať športové aktivity, sa Brezno aktívne podieľa na udržaní Akadémie v školách. „Aj takýmto spôsobom sa dá pomáhať rodinám s deťmi,“ dodáva riaditeľka.

Foto: Mesto Brezno

Motivácia školy zapojiť sa aj do súťaže o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha, ktorá sa spustila na jeseň minulého roku, bola jasná. „Vedeli sme, že na rok znova dostaneme jednu Akadémiu, vedeli sme, že dostaneme odbornú pomoc, a to je niekedy viac ako to, že dostaneme niečo zadarmo. Motivovalo nás, že možno dostaneme, šport, pohyb a zážitok z neho k ďalším deťom.“ Riaditeľka Skačanová vyzdvihuje aj prínos unikátnych metodík Akadémie pre učiteľky prvého stupňa. „Keď sa niečo naučia, vedia získané skúsenosti odovzdať ostatným kolegyniam. Takto potom dokážeme nové aktivity uplatňovať aj na hodinách telesnej výchovy a je to pre deti zaujímavejšie, zábavnejšie, atraktívnejšie. Chcú cvičiť a športovať viac, a to je naším cieľom. Aby sa deti čo najviac hýbali nielen v škole, ale aj popoludní.“

Výber detí do novej tréningovej skupiny prebiehal transparentne. Škola informovala rodičov o hlasovaní a o tom, že skupinu budú tvoriť žiaci prvého a druhého ročníka. Prihlasovanie prebiehalo online cez systém Edupage a miesto získalo prvých dvadsať prihlásených detí. „Nedávali sme žiadne kritériá, lebo sme nevedeli nájsť optimálny kľúč, podľa ktorého vyberať. Takto dostali rovnakú šancu všetci,“ vysvetľuje riaditeľka.

Foto: Mesto Brezno

O2 Športová akadémia Mateja Tótha na jeseň. 2024 vyhlásila grantovú súťaž o 40 Akadémií. Z každého kraja ju mohlo získať až 5 základných škôl. Víťazmi sa stalo prvých 5 škôl s najvyšším počtom hlasov v kraji. Hlasovať za svoju školu mohol ktokoľvek, jedenkrát denne, počas trvania súťaže. Školy mohli získať aj extra hlasy pri hlasovaní cez aplikáciu O2, alebo vďaka súťažným kódom umiestneným na produktoch rajo brejky, minerálnej vode Budiš a ovocných kapsičkách Ovko Plus.

Taktika školy počas takmer troch mesiacov hlasovania bola premyslená. „Povedali sme si, že sa nebudeme prudko rozbiehať, aby sme si hneď nevystrieľali všetky náboje, lebo čo trvá dlho, ľudí často prestane zaujímať, stratí sa atraktívnosť súťaže a nebude ich baviť hlasovať. Bolo to náročné na čas,“ hovorí Eva Skačanová. Ona sama sledovala priebeh súťaže a v prípade potreby bola pripravená mobilizovať podporu. Spočiatku, pri menších rozdieloch v hlasoch, vyčkávala, spoliehajúc sa na silnú komunitu školy. Kým to bolo o nejakých 200-300 hlasoch, stále bola pokojná, lebo vedela, že má v škole 700 žiakov, tí majú rodičov, starých rodičov, neexistuje, aby tisíc hlasov nedodali. Až keď náskok školy na piatom mieste v ich kraji začal narastať, začala aktívnejšie burcovať. Nielen rodičov, učiteľov, ale napokon pomáhala aj facebooková stránka mesta Brezno.

Foto: Mesto Brezno

„Posledný týždeň sme to dotiahli a s prehľadom držali náskok. Každý druhý večer som sledovala hlasovanie, urobila som printscreen a zverejnila ho na sociálnych sieťach s dodatkom: toľkoto hlasov nám chýba, poďme. A šlo to,“ opisuje riaditeľka úspešnú mobilizáciu. V konečnom účtovaní obsadila škola v rámci Banskobystrického kraja piate miesto, čo jej zabezpečilo aj druhú Akadémiu.

Pre ZŠ a MŠ Karola Rapoša znamená Akadémia Mateja Tótha mnoho a riaditeľka Skačanová v tom má jasno: „Deti sa môžu viac hýbať, viac vo svojom voľnom čase športovať. Nepodceňujem šport, nepodceňujem pohyb, nepodceňujem nič, čo tie deti získajú vďaka Akadémii. Pre nás to ale znamená najmä skutočnosť, že sem prišiel významný a dobrý človek, ktorý vie, aké sú hodnoty v živote a snaží sa ich odovzdávať mladým generáciám. Deti potrebujú vzory a ja som vďačná za ten správny vzor, za človeka, ktorý svojou vlastnou prácou a drinou dosiahol úspech. Za tým úspechom niečo stálo a Matej teraz ukazuje deťom, že sa to dá, že treba vedieť zabojovať. A keď niekto niečo veľmi chce, tak to dokáže. Toto je z môjho pohľadu najväčšia hodnota, ktorú osobnosť Mateja Tótha svojim menom prináša.“

Foto: Mesto Brezno

CITÁT:

„Deti potrebujú vzory a ja som vďačná za ten správny vzor, za človeka, ktorý svojou vlastnou prácou a drinou dosiahol úspech“

Eva Skačanová, riaditeľka ZŠ s MŠ K. Rapoša v Brezne

Prečo mesto Brezno podporuje športové aktivity mládeže?

„Pohyb je kľúčový pre zdravý telesný a duševný vývoj detí, zlepšuje kondíciu, buduje disciplínu a podporuje tímového ducha,“ hovorí primátor Brezna Tomáš Abel. „Samospráva tak pomáha vytvárať podmienky a príležitosti na športovanie, čím podporuje zdravý životný štýl celej komunity.“

Mesto organizuje rôzne športové aktivity a súťaže, napríklad „Vybehajme si zdravie“, do ktorých sa zapájajú žiaci, rodičia aj verejnosť. A pod vedením vyškolených trénerov sa deti vo veku 6 – 11 rokov zúčastňujú aj na tréningoch O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

Preto mesto Brezno podporuje školy, aby umožnilo deťom prístup k profesionálnemu športovému tréningu a motivovalo ich k aktívnemu životnému štýlu. „Financovaním Akadémie Mateja Tótha prispievame k rozvoju mladých talentov a posilňujeme športovú kultúru v regióne,“ pokračuje primátor.

Skúsenosti samosprávy s Akadémiou sú veľmi pozitívne. „Práve takéto projekty prinášajú deťom radosť z pohybu, budujú prestíž škôl a zapájajú celé komunity. Ohlasy sú nadšené, deti sú hrdé, že môžu trénovať podľa špičkových tréningových metód. A školy oceňujú prínos v podobe nových pomôcok, školení a materiálnej podpory,“ uzatvára primátor Brezna Tomáš Abel.

Informačný servis