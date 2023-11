Bittó Cigániková: Odloženie rušenia piatich pôrodníc bol chybný krok od ministerky zdravotníctva (rozhovor)

Investície do slovenského zdravotníctva výrazne zaostávajú za priemerom Európskej únie. Dlhodobé podfinancovanie zdravotníckeho sektoru sa premieta do kvality ako aj do dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Či to bude vedieť zmeniť nová vláda premiéra Roberta Fica sme sa pýtali poslankyne NR SR za stranu SaS Jany Bittó Cigánikovej.

Pri hodnotení Programového vyhlásenia vlády chýba bývalej šéfke zdravotníctva bližšie určenie zdrojov na financovanie zdravotníckeho sektora. „Nebudú nám stačiť vybraté dane a odvody, jednoducho to je nereálne. Preto treba pomenovať, kde sú zdroje pre viac peňazí do zdravotníctva, ktoré sú nevyhnutné, najmä s ohľadom na zvýšenie platov lekárov, stav našich nemocníc a zdravotníctva. Alebo potom povedať na rovinu občanom, že je potrebná nejaká forma spoluúčasti,“ myslí si Bittó Cigániková.

„Žiadny štát na svete nemá peniaze na to, aby zabezpečil všetkým úplne všetko a v tej najväčšej kvalite. Čo ale vieme zabezpečiť, je nejaký štandard všetkým a potom vieme povedať, že ak sa pripoistíte, budete mať ďalšie možnosti. Čo je úplne v poriadku, lebo jednak to prináša nové zdroje do zdravotníctva, jednak to občanov involvuje do systému. Je to ale politicky veľmi neatraktívne, ale bez toho sa nepohneme. Toto mi v programovom vyhlásení ako pravicovej političke naozaj chýba,“ zhodnotila poslankyňa za SaS.

Pozrite si celý rozhovor s poslankyňou Janou Bittó Cigánikovou.

Kritika na adresu ministerky

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková odložila o jeden rok rušenie piatich pôrodníc (v Partizánskom, Snine, Revúcej, Myjave a Kráľovskom Chlmci). Bittó Cigániková to považuje za chybný krok od ministerky.

„Medzinárodné štúdie jednoznačne dokazujú, že operačný tím by mal robiť minimálne 1200-krát do roka pôrod, aby bol pripravený aj na akékoľvek komplikácie. Akonáhle je to číslo nižšie, veľmi výrazne vznikajú riziká všelijakých problémov, prípadne až usmrtenia,“ vysvetľuje poslankyňa.

„Naše pôrodnice sú malé, preto sa odborné spoločnosti dohodli, že sa stanoví nie minimálne 1200, ale 900-800 pôrodov za rok. Potom prišlo politické rozhodnutie, že to dajú na 400 pôrodov. Teraz pani ministerka prišla s tým, že už ani tých 400 netreba,“kritizovala Bittó Cigániková.

V rozhovore s poslankyňou NR SR Janou Bittó Cigánikovou sa dozviete: