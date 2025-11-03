Biely dom mení tón. Tomahawky pre Ukrajinu sú nateraz mimo hry

Podľa videa na youtubovom kanáli Bieleho domu učinil toto vyhlásenie pri odpovedi na otázky novinárov na palube lietadla Air Force One.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
APTOPIX Trump
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že jeho administratíva v súčasnosti neuvažuje o presune rakiet dlhého doletu Tomahawk na Ukrajinu.

Podľa videa na youtubovom kanáli Bieleho domu učinil toto vyhlásenie pri odpovedi na otázky novinárov na palube lietadla Air Force One. Keď sa novinár prezidenta priamo opýtal, či jeho administratíva plánuje dodať Ukrajine rakety Tomahawk, Trump odpovedal: „Nie, nie naozaj.“

Zároveň Trump poznamenal, že existuje možnosť zmeny rozhodnutia v budúcnosti, ale táto otázka momentálne nie je na programe. „Veci sa môžu zmeniť, ale momentálne nie,“ zakončil americký líder.

