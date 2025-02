Volkswagen sa v súvislosti s hrozbou zavedenia ciel spolieha na konštruktívne rozhovory

Na konštruktívne rozhovory medzi obchodnými partnermi sa v súvislosti s hrozbou zavedenia obchodných opatrení Spojených štátov amerických aj na Európsku úniu spolieha automobilka Volkswagen Slovakia. Práve automobilky by takýmto krokom Trumpovej administratívy boli na Slovensku ohrozené najviac.

Volkswagen chce otvorené trhy

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa spoločnosti Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová, slovenská automobilka ako súčasť koncernu Volkswagen aj naďalej podporuje otvorené trhy a stabilné obchodné vzťahy.

„Tie sú nevyhnutné pre konkurencieschopnú ekonomiku a obzvlášť pre automobilový priemysel. Spoliehame sa na konštruktívne rozhovory medzi obchodnými partnermi, aby bola zabezpečená plánovacia istota a ekonomická stabilita a vyhlo sa obchodnému konfliktu,“ zdôraznila hovorkyňa.

Automobilový priemysel, ktorý by v prípade zvýšenia ciel pre EÚ zaznamenal podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy stratu do výšky 150 až 300 miliónov eur ročne, bude na Slovensku Jedným z najviac dotknutých sektorov.

Pokles akcií európskych automobiliek

Analytik finančných trhov XTB Marek Nemky v tejto súvislosti upozornil, že zavedenie postupných ciel na dovoz do USA by zasiahlo najmä práve automobilky ako je bratislavský závod Volkswagen, ktorý do USA exportuje luxusné modely ako Porsche Cayenne, či Audi Q7 a Q8. Zavedenie ciel by mohlo podľa neho výrazne zasiahnuť túto časť tržieb, v závislosti na výške a nastavení colnej politiky.

USA sú ôsmym najväčším exportným trhom Slovenska. V roku 2023 dosiahol vzájomný obchod hodnotu 6,16 mld. eur, pričom dominantnými exportnými položkami sú osobné vozidlá a súčiastky, ktoré tvoria viac ako 75 percent slovenského vývozu do USA.

Clá by tak mohli mať významný dopad na slovenskú ekonomiku a to aj nepriamo, pretože veľká časť našej produkcie smeruje do krajín EÚ, ktoré využívajú slovenské medzivýrobky na ďalšiu produkciu.

Ak sa clá uvalia na výrobky vyrobené v EÚ, môže to podľa Nemkyho oslabiť dopyt po slovenských komponentoch, čo by sa mohlo prejaviť predovšetkým v automobilovom priemysle, ktorý je kľúčovým sektorom našej ekonomiky.

Avizované zavedenie ciel na Mexiko, Kanadu a Čínu už spôsobilo pokles akcií európskych automobiliek, ako sú Stellantis, BMW, Volkswagen a Porsche. Trumpove clá tiež posilnili americký dolár, čo spôsobilo oslabenie kanadského dolára a mexického pesa.