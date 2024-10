Slovensko hlasovalo v Bruseli proti zavádzaniu ciel na čínske elektromobily, môžu uškodiť ekonomike a automobilovému priemyslu

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) oceňuje stanovisko slovenskej vlády, ktorá dnes v Bruseli hlasovala proti zavádzaniu ciel na elektromobily dovážané z Číny. Clá považuje za potenciálne škodlivé pre našu ekonomiku aj celý automobilový priemysel.

Prípadné recipročné opatrenia zo strany Číny totiž môžu vážne ohroziť slovenský export, ktorý v minulom roku dosiahol v segmente osobných vozidiel so spaľovacím pohonom objem 2,3 miliardy eur.

Riešenie konkurencieschopnosti

„Existuje reálne riziko, že odpoveď Číny zasiahne napríklad veľké SUV modely vyrábané v automobilkách Volkswagen Bratislava a JLR Nitre, čo by vážne zasiahlo slovenský priemysel a pracovné miesta. Nepriaznivý dopad by mohli mať aj na subdodávateľov komponentov, ktorí dodávajú pre nemecké automobilky ako Mercedes a BMW, ktoré vyše 30 % svojej produkcie exportujú do Číny,“ argumentuje asociácia.

Zavedenie ciel síce môže podľa nej krátkodobo poskytnúť určitý priestor európskym výrobcom na to, aby chytili „druhý dych“, avšak nesmie sa to považovať za riešenie konkurencieschopnosti voči Číne.

Paleta elektrických modelov

„Náš automobilový priemysel potrebuje investície do technologických inovácií a zrýchlenia prechodu na elektromobilitu. Ak niektorí aktéri zavedenie týchto ciel nesprávne pochopia ako „ochrannú ruku“ pre európsky automobilový priemysel, môže to pre nich znamenať umelé oddialenie nevyhnutných krokov v celej transformácii,“ tvrdí SEVA.

Európsky priemysel síce bude mať vďaka clám príležitosť najbližších pár rokov dobiehať náskok Číny. Dôležité je však najmä zamerať sa na pokračovanie rozširovania palety nových elektrických modelov v strednej a nižšej kategórii tak, aby sa európske automobilky ponukou priblížili bežnému spotrebiteľovi rovnako, ako to urobili Číňania.

Transformácia z pohľadu ponuky

Aj preto je dôležité, že automobilky na Slovensku prinesú do roku 2026 najmenej päť nových elektrických modelov práve v týchto kategóriách. Z dlhodobého hľadiska by sme podľa asociácie nemali clá vnímať ako dôvod pre spomalenie v transformácii.

Aj súčasná situácia a zavedenie cieľ na elektromobily z Číny vznikla z dôvodu, že čínske automobilky sú v transformácii z pohľadu ponuky modelov, technológií a cien pred Európou.

„Obchodná vojna s Čínou môže mať veľmi negatívny vplyv aj na celý dodávateľský reťazec európskeho automobilového priemyslu. Preto zdôrazňujeme potrebu pokračovania dialógu s cieľom predísť ďalším obchodným konfliktom,“ uzatvára SEVA.