Predaj elektromobilov bol v septembri rekordný, výrazne nárastol dopyt v USA aj vo Veľkej Británii

Celosvetový predaj elektrických vozidiel (EV) dosiahol v septembri 2025 rekordnú úroveň 2,1 milióna kusov, čo je historicky najvyšší mesačný predaj.
Spoločnosť Rho Motion, špecialista na výskum a analýzu dodávateľských reťazcov EV, uviedla, že hlavnými hnacími silami boli výrazný nárast dopytu v USA, Spojenom kráľovstve a Južnej Kórei.
Podpora v podobe grantov
Podľa Charlesa Lestera, manažéra dát v Rho Motion, americký trh zaznamenal rast vďaka úsiliu zákazníkov využiť daňové úľavy, ktoré končili 30. septembra. V Spojenom kráľovstve zas pomohol nárast predaja nových EV septembrový prílev nových evidenčných značiek a podpora v podobe grantov na elektrické autá. Južná Kórea zase dosiahla rekordy vďaka modelom Tesla, Hyundai, Kia a rastúcemu dovozu áut BYD.
Kumulatívny predaj elektrických vozidiel za deväť mesiacov tohto roka dosiahol 14,7 milióna kusov, čo predstavuje 26-percentný medziročný nárast. Predaj v jednotlivých regiónoch sa vyvíjal nasledovne: Čína 9 miliónov (+24 %), Európa 3 milióny (+32 %), Severná Amerika 1,5 milióna (+11 %) a zvyšok sveta 1,2 milióna (+48 %).
Európa zaznamenala v septembri 427-tisíc predaných elektrických vozidiel, čo je medziročný nárast o 36 % a medzimesačné zvýšenie o 55 %. V Spojenom kráľovstve vzrástol predaj batériových elektromobilov (BEV) o približne 30 % a plug-in hybridov (PHEV) až o 60 %. V Nemecku sa očakáva ďalšie zvýšenie predaja po schválení nového balíka stimulov v hodnote 3 miliardy eur, ktorý podporí najmä nízkopríjmové a stredné domácnosti.
Taliansko a Španielsko naďalej profitujú z vládnej podpory. Taliansky trh sa zväčšil o dve tretiny a španielsky sa viac než zdvojnásobil.
Využitie daňových úľav
V USA dosiahli septembrové predaje druhý mesiac v rade najvyššie čísla, keďže zákazníci rýchlo využili federálne daňové úľavy pred ich skončením. Očakáva sa, že v poslednom štvrťroku roku 2025 predaj výrazne poklesne, keďže tieto stimuly prestanú platiť.
Viacerí výrobcovia zareagovali znižovaním cien alebo obmedzovaním výroby. General Motors a Volkswagen už prerušili niektoré výrobné smeny, Mercedes-Benz pozastavil produkciu štyroch modelov a Nissan zrušil plány produkcie EV v USA.
Čínsky trh tiež zaznamenal rekordný mesiac s predajom 1,3 milióna EV, pričom batériové elektromobily sa zvýšili o 28 % na viac než 800-tisíc kusov. Plug-in hybridy mierne klesli o 2 % na 470-tisíc. Doterajší ročný predaj v krajine predstavuje takmer 9 miliónov vozidiel.
Rho Motion definuje elektrické vozidlá ako osobné a ľahké vozidlá bez zohľadnenia e-skútrov či ťažkých úžitkových vozidiel. Spoločnosť od roku 2018 poskytuje analytické informácie o trhu EV a súvisiacich technológiách, pričom od júna 2024 je súčasťou Benchmark Mineral Intelligence, vedúcej platformy pre trh s kritickými kovmi a dodávateľskými reťazcami energetickej transformácie.