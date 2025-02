Animovaný film pre všetky generácie: Dogman si podmanil milovníkov kníh celého sveta, teraz si získa milovníkov kín

Séria Dogman Dava Pilkeyho sa stala literárnym fenoménom a zaujala mladých čitateľov na celom svete. Po vydaní 13 dielov sa celosvetovo predalo viac ako 60 miliónov výtlačkov, ktoré boli preložené do 47 jazykov sveta. Teraz DreamWorks Animation premieňa celosvetovú čitateľskú senzáciu na filmovú udalosť a miliónom fanúšikov ponúka nový pohľad na ich obľúbeného hrdinu. Dogman svojím humorom a príbehom zaujme všetky generácie už od 13. februára.

Sčasti pes, sčasti človek, vcelku hrdina

Z dielne DreamWorks Animation – tvorcov obľúbených filmových trhákov Kung Fu Panda, Ako si vycvičiť draka a Baby Boss – prichádza filmová adaptácia najpredávanejšej série pre deti a mladých dospelých od Dava Pilkeyho Dogman.

Keď sa verný policajný pes a jeho ľudský majiteľ policajt spoločne zrania pri práci, dôjde k riskantnej, ale život zachraňujúcej operácii, ktorá ich spojí a zrodí sa Dogman. Prisahal, že bude chrániť, slúžiť na povel sedieť a aportovať,

Zatiaľ,(tu ma byt ciarka?) čo Dogman prijíma svoju novú identitu a snaží sa zapôsobiť na svojho šéfa, musí zastaviť poriadne diabolské úklady mačacieho superzloducha Kocúra Peteyho. Jeho najnovším plánom je naklonovať sa a vytvoriť mačiatko Li’l Petey, aby zdvojnásobil svoje schopnosti a napĺňať zločinecké ambície. Veci sa však skomplikujú, keď si Li’l Petey vytvorí nečakané puto s Dogmanom.

Keď sa Li’l Petey dostane do pazúrov spoločného nepriateľa, Dogman a Petey neochotne spoja svoje sily v akčných pretekoch s časom, aby mladé mačiatko zachránili. Počas tohto procesu objavia silu rodiny (a mačiatok!), ktorá dokáže spojiť aj tých najnepriateľskejších nepriateľov.

Pozrite si trailer tu:

Nadšenie štúdia preniesť Pilkeyho svet na veľké plátno bolo citeľné. „Jedinečná zmes humoru a srdečnosti Dava Pilkeyho jednoznačne zasiahla čitateľov na celom svete,“ povedala prezidentka DreamWorks Animation Margie Cohnová. „Po úspechu filmu Kapitán Bombarďák sme vedeli, že Dogman má potenciál stať sa niečím naozaj výnimočným. Zhromaždili sme neuveriteľný tím pod vedením Petra Hastingsa, aby sme zabezpečili, že nebudeme len adaptovať knihy, ale vytvoríme zážitok, ktorý zaujme dlhoročných fanúšikov aj nováčikov.“

Režisér Peter Hastings, držiteľ ceny Primetime Emmy a päťnásobný držiteľ Daytime Emmy, známy najmä vďaka brilantnému seriálu Animaniacs a dvom seriálom spoločnosti DreamWorks Animation – Epické príbehy kapitána Bombarďáka a Kung Fu Panda: Legendy úžasnosti – zaujal jedinečnou kombináciou komédie a emócií. „S Davom Pilkeyom som sa prvýkrát zoznámil prostredníctvom kníh o kapitánovi Bombarďákovi, ktoré moje deti milovali,“ prezradil Hastings. „O mnoho rokov neskôr som mal to šťastie, že som mohol vytvoriť televízny seriál Kapitán Bombarďák v spoločnosti DreamWorks pre Netflix. To mi umožnilo skutočne sa ponoriť do sveta Dava Pilkeyho. Davove knihy majú neuveriteľnú schopnosť rozosmiať deti nahlas a zároveň ich poučiť o priateľstve a správnom konaní. Naším cieľom pri tomto filme bolo umocniť tieto prvky a vytvoriť film, ktorý bude nielen zábavný, ale aj zmysluplný a nezabudnuteľný.“

Foto: CinemArt

Hoci je film plný smiechu, emocionálna hĺbka príbehu sa skrýva pod povrchom. „Film je neuveriteľne zábavný, s množstvom hlúpych a bláznivých momentov, ale ako všetky veľké príbehy má aj srdce,“ povedal Hastings. „Tieto momenty humoru a úprimných emócií v príbehu prirodzene koexistujú. Davove knihy tieto emocionálne vrstvy predstavujú nenápadne a našou úlohou bolo dostať ich do popredia a zároveň zostať verní postavám a ich cestám. Skúmali sme témy priateľstva a myšlienky, že každý má potenciál stať sa hrdinom. Práve tieto emocionálne nitky povyšujú príbeh na niečo skutočne výnimočné.“

Táto rovnováha humoru a srdca je to, čo Dogmana odlišuje a robí ho prístupným divákom všetkých vekových kategórií. „Často používam výraz ‚inteligentne hlúpy‘, aby som opísal náš prístup,“ hovorí Hastings. „Je to humor, ktorý funguje na viacerých úrovniach. Deti sa budú smiať na fackovacích a vizuálnych gagoch, zatiaľ čo dospelí ocenia inteligentné slovné hry a jemné odkazy. Dav Pilkey vnášal do svojich kníh tento štýl práce s humorom, ktorý som vždy obdivoval, a my prinášame rovnakú citlivosť do filmu.“

Foto: CinemArt

Pre Pilkeyho je to, že sa jeho dielo stalo animovaným filmom, splneným snom: „Nemôžem sa dočkať, až diváci uvidia interpretáciu seriálu Dog Man v podaní Petra Hastingsa. Má skvelý tím výtvarníkov, ktorí vystihujú ducha kníh a pridávajú k postavám svoju vlastnú jedinečnú umeleckú víziu. Je to úplne v súlade s tým, čo sa snažím dosiahnuť v knižnej sérii.“

Nenechajte si v kinách ujsť jedinečný príbeh o netradičnom spojení a netradičnom priateľstve, ktorý pobaví všetky generácie a navyše môže inšpirovať aj deti k čítaniu nových kníh.

Animovaný film Dogman prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 13. februára 2025.

