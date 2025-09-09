Americký technologický index Nasdaq láme rekordy

Hlavné americké akciové indexy v pondelok vzrástli v nádeji, že centrálna banka USA zredukuje úrokové sadzby. Už piatková správa o slabej tvorbe nových pracovných miest v USA vyvolala u investorov očakávanie zníženia úrokov.
Teraz obchodníci dúfajú, že tohtotýždňová správa o americkej inflácii ukáže, že vývoj spotrebiteľských cien tiež posunie Federálny rezervný systém k zlacneniu úverov. „Investori majú pocit, že nižšie úrokové sadzby sa blížia,“ povedal hlavný investičný stratég spoločnosti CFRA Research Sam Stovall.
Technologický index Nasdaq vzrástol o 0,5 percenta na 21 798,70 bodu, čím prekonal svoj rekord z minulého mesiaca. Priemyselný Dow Jones stúpol 0,3 percenta na 45 514,95 bodu a index S&P 500 sa posilnil o 0,2 percenta na 6 495,15 bodu.
Vývoj na ázijských trhoch však bol v utorok zmiešaný. Index hongkonskej burzy Hang Seng si síce prilepšil o 1,19 percenta na 25 938,13 bodu, ale hlavný japonský index Nikkei 225 klesol o 0,4 percenta na 43 459,29 a čínsky Shanghai Composite sa oslabil o o 0,5 percenta na 3 807,29 bodu.