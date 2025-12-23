Americké ministerstvo zverejnilo doposiaľ najväčší súbor dokumentov z prípadu Epstein

Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo v utorok na svojej webovej stránke viac ako osemtisíc nových dokumentov súvisiacich s prípadom odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Viaceré médiá, ako aj politici, ministerstvo spravodlivosti kritizujú za pomalé zverejňovanie a rozsiahle cenzurovanie záznamov z vyšetrovania Epsteina.
Nové súbory obsahujú stovky videí alebo zvukových nahrávok, najmä záznamy z bezpečnostných kamier z augusta 2019, teda mesiaca, keď bol Epstein nájdený mŕtvy vo svojej väzenskej cele, kým čakal na súd za obchodovanie so ženami na sexuálne účely a iné delikty.
Porušili zákon
Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo online aj približne 11-tisíc odkazov na nové dokumenty, ale viaceré z nich sú pravdepodobne nefunkčné. Americký Kongres 18. novembra takmer jednomyseľne schválil zákon o transparentnom zverejňovaní dokumentov súvisiacich s vyšetrovaním kauzy Epstein, ktorý vyžadoval, aby bol do minulého piatka zverejnený celý súbor spisov súvisiacich s Jeffreym Epsteinom.
Spoluautori zákona, demokrat Ro Khanna a republikán Thomas Massie, pohrozili, že na ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú podajú žalobu za pohŕdanie Kongresom.
Epsteinov kamarát
Vodca demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer v pondelok predložil uznesenie, v ktorom vyzýva na právne kroky proti Trumpovej administratíve za to, že nezverejnila kompletné spisy súvisiace s Epsteinom.
Zástupca námestník ministerky spravodlivosti Todd Blanche zdôvodňuje oneskorenie v ich zverejňovaní potrebou utajiť identitu viac ako tisíc Epsteinových obetí, pričom v nedeľu poprel obvinenia z toho, že sa pokúša kryť Trumpa, ktorý bol predtým blízkym Epsteinovým priateľom.
Trump sa pôvodne snažil zverejnenie spisov zablokovať. Prezident, ktorý s Epsteinom prerušil vzťahy roky pred jeho zatknutím a v súvislosti s touto kauzou nečelí žiadnym obvineniam, sa však nakoniec podvolil rastúcemu tlaku Kongresu a zákon 19. novembra podpísal.