Al Pacino ako vyháňač diabla v skutočnom prípade exorcizmu, ktorý inšpiroval Exorcistu. Rituál odhaľuje príbeh, ktorý šokuje svet. V kinách od 10. júla

Po ikonickej úlohe charizmatického diabla Johna Miltona v kultovom filme The Devil’s Advocate (1997), kde lákal Keanu Reevesa do sveta moci a pokušenia, sa teraz predstaví ako otec Theophilus Riesinger– kňaz, ktorý sa v mene Cirkvi púšťa do boja so skutočným démonom. Pacino tak symbolicky prechádza z roly hriešneho pokušiteľa na odhodlaného vyháňača – a to v príbehu inšpirovanom jedným z najdesivejších a najlepšie zdokumentovaných exorcizmov v americkej histórii. Horor RITUÁL (The Ritual), založený na skutočnom prípade Emmy Schmidtovej, prichádza do kín už 10. júla.

Foto: Bontonfilm

Dvaja kňazi, otec Theophilus Riesinger (Al Pacino) konfrontovaný temnou minulosťou, a otec Joseph Steiger (Dan Stevens) pochybujúci o svojej viere, musia spojiť sily, aby vykonali sériu mrazivých exorcizmov a zachránili dušu mladej ženy. Rituál je inšpirovaný skutočným prípadom exorcizmu Emmy Schmidtovej (Abigail Cowen) z roku 1928 – jedným z najdesivejších v histórii USA. Po rokoch znepokojujúceho správania podstúpila týždňové utrpenie v kláštore v Iowe pod vedením otca Riesingera.

Foto: Bontonfilm

Tvorcovia čerpali z historických záznamov. Režisér David Midell približuje, že hlavným zdrojom pri výskume filmu bol dokument Preč, Satan! (Begone Satan!) napísaný Katolíckou cirkvou: „Obsahuje výpovede a svedectvá ľudí, ktorí boli priamymi účastníkmi exorcizmu Emmy Schmidtovej v roku 1928 v kláštore v Iowe. Táto udalosť je desivá, ale zároveň fascinujúca a historicky overená,“ prezrádza a pokračuje: „Chceli sme sa čo najviac priblížiť realite. Nešlo nám o hollywoodsky efekt, ale o pravdivé zobrazenie toho, čo sa podľa svedkov skutočne odohralo. Zároveň sme chceli vyrozprávať hlboko ľudský príbeh – o viere, pochybnostiach, strachu a odvahe čeliť niečomu, čo presahuje bežné chápanie.“

Foto: Bontonfilm

Vo filme sa okrem slávneho Pacina v úlohe predstaví aj Dan Stevens ako otec Joseph Steiger. Práve kontrast medzi dvomi duchovnými postavami – skúseným exorcistom a pochybujúcim mladíkom – tvorí jadro príbehu. „Táto dynamika je prítomná v prípade Emmy Schmidtovej, no v iných historických prípadoch, vrátane známeho prípadu z roku 1949, sa takmer vôbec nevyskytuje,“ ozrejmuje režisér.

Foto: Bontonfilm

Film zobrazuje viaceré javy, ktoré boli podľa svedkov pri exorcizme prítomné: levitácia, neľudské hlasy, nadprirodzená sila, vedomosti o minulosti, nadmerné vracanie a opuch tela do neprirodzených rozmerov. Práve tieto prvky neskôr inšpirovali Williama Petra Blattyho pri písaní románu Exorcista, ktorý sa stal v roku 1973 kultovým filmom. „Aj keď sa prípad z roku 1949 často považuje za Blattyho hlavnú inšpiráciu, v príbehu Emmy Schmidtovej sa objavuje množstvo výrazných a jedinečných podobností s Exorcistom, ktoré podľa mňa nemožno ignorovať,“ uzatvára Midell.

Horor RITUÁL prichádza do slovenských kín 10. júla 2025.

Oficiálny slovenský trailer si môžete pozrieť tu:

Rituál (The Ritual)

Desivý skutočný príbeh exorcizmu Emmy Schmidtovej a dvoch kňazov, ktorí sa pustili do boja so Satanom, aby zachránili jej dušu.

Rok výroby: 2025

Krajina pôvodu: USA

Dĺžka: 98 min.

Dátum premiéry: 10. júla 2025

Žáner: horor/triler

Réžia: David Midell

Scenár: David Midell & Enrico Natale

Hrajú: Al Pacino, Dan Stevens, Ashley Greene, Abigail Cowen, Patricia Heaton

Produkcia: Andrew Stevens, Mitchell Welch, Enrico Natale

