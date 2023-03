Akú planétu zanecháme deťom a vnúčatám? Toto je Veľká kniha o klíme

Je neskoro? Pre niektoré druhy rastlín a živočíchov už áno. Postarali sme sa o to. Zaistiť bezpečnú budúcnosť pre život na Zemi znie ako nemožná úloha. Konať je nutné v takom rozsahu a tak rýchlo, ako svet ešte nevidel. Čelíme ropným magnátom a vládam, ktorí manipulujú s faktami. Čas hrá proti nám. Nádej na zmenu však nie je stratená.

O tom všetkom píše vyše 100 odborníkov z rôznych oblastí, ktorých výpovede zozbierala známa švédska aktivistka Greta Thunbergová do Veľkej knihy o klíme . Ukazujú, čo sa deje a kam to smeruje, ak nezačneme výraznejšie konať. Či zanecháme naším deťom a vnúčatám zničenú planétu, alebo je ešte čas…

Geofyzici, matematici, oceánografi, meteorológovia, inžinieri či ekonómovia na celom svete využívajú svoje odborné znalosti na to, aby porozumeli kríze, ktorej čelíme. Greta Thunberg vytvorila túto knihu v spolupráci s viac ako stovkou odborníkov, aby nám tieto vedomosti sprostredkovala. Spolu odhaľujú „zelené“ podvody na celom svete a vysvetľujú, ako veľmi sme udržiavaní v nevedomosti. Keď získame úplný obraz, budeme môcť konať. Ak štrajk školáčky dokázal podnietiť protesty na celom svete, akú silu potom môžeme mať my všetci spoločne?

Žijeme v najrozhodujúcejšom období ľudských dejín a môžeme dosiahnuť nemožné. No musíme to byť my a musí to byť teraz.

Pozrite si EXKLUZÍVNE video Grety Thunbergovej:

Veľká kniha o klíme sa zaoberá všetkým, od roztápajúcich sa ľadovcov po ekonómiu, od rýchlej módy po ubúdanie živočíšnych druhov, od pandémií po zanikajúce ostrovy, od odlesňovania po úbytok úrodnej pôdy, od nedostatku vody po suverenitu domorodých obyvateľov, od budúcej produkcie potravín po uhlíkový rozpočet – a odhaľuje aktivity tých, ktorí sú zodpovední, aj zlyhania tých, ktorí už mali tieto informácie odovzdať obyvateľom sveta.

Píše sa v nej o domácnostiach, o podnikoch vo vašej blízkosti, o nakupovaní, o politikoch a štátoch, ktoré zavádzajú, klamú a manipulujú nami. A Greta veru nešetrí nikoho, dokonca ani svoju krajinu Švédsko, ktoré by mohlo byť v mnohom príkladom…no aj ono „podvádza“ a tvrdí, že recykluje oveľa viac ako naozaj robí. Len povedzme plasty odváža z krajiny, aby sa recyklovali niekde v Ázii, či Afrike, kde sa to často ani nestane (nie sú kapacity, možnosti, priestor), no Švédsko si do kolónky napíše tieto odoslané plasty ako „recyklované“.

Takýchto príkladov, príbehov, informácií je v knihe množstvo a niekedy sa nestačíte čudovať a žasnúť. Sú to alarmujúce fakty.

Klimatické zmeny a choroby

Klimatická zmena nespôsobuje choroby, ale ovplyvňuje spôsob ich šírenia a sabotuje našu prácu pri ich potláčaní. Napríklad taká malária. Zvýšené teploty, zrážky a vlhkosť umožňujú moskytom, ktoré prenášajú maláriu, aby sa rozmnožovali a rozširovali územie výskytu, čoho dôsledkom je zvýšený počet prenosov aj do takých oblastí, kde malária predtým nebola evidovaná

Choroby prenášané hmyzom – tie, ktoré sa prenášajú na ľudí a medzi ľuďmi prostredníctvom rozličných organizmov, ako sú moskyty, piesočné muchy a ďalšie článkonožce – sú príčinou asi 17 percent všetkých stratených životov, chorôb a postihnutí na svete a každoročne spôsobujú viac ako 700 000 úmrtí. Najvýznamnejšie hmyzom prenášané choroby sú malária, horúčka dengue, vírus chikungunya, zika, žltá horúčka, japonská encefalitída, lymfatická filarióza, schistosomiáza, Chagasova choroba (trypanosomóza) a leishmanióza.

