Akcie rastú: Obchodníci veria v boom AI a prehliadajú geopolitické riziká

Akciové trhy v pondelok posilňovali vďaka ďalšiemu rastu technologických firiem, zatiaľ čo ceny ropy mierne klesli, keďže investori zvažujú možné dopady odstránenia venezuelského lídraNicolása Madura Spojenými štátmi. Hoci zásah vo Venezuele zvýšil geopolitické riziká, obchodníci sa sústredili najmä na pokračujúci boom umelej inteligencie a očakávania ďalšieho znižovania amerických úrokových sadzieb.
Trump pripustil možný vojenský konflikt s Venezuelou, motívom môžu byť jej bohaté zásoby ropy
Prvý celý obchodný týždeň roka 2026 prinesie aj kľúčové údaje z trhu práce, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie amerického Federálneho rezervného systému (Fed). Pozornosť trhu sa upiera aj na to, koho prezidentDonald Trump vyberie za nového šéfa Fedu po tom, čo Jerome Powell v máji skončí.
Rast v Ázii a silnejšie zlato
Ázijské trhy rástli naprieč regiónom najmä tam, kde dominujú technologické firmy. Tokio posilnilo o tri percentá, Soul si pripísal viac než tri percentá a Tchaj-pej vyskočil o 2,6 percenta na nové maximum.
Výrazné zisky zaznamenali aj Šanghaj, Singapur, Bangkok, Jakarta, Wellington a Manila, zatiaľ čo Hongkong a Sydney rástli miernejšie. Európske burzy v Londýne, Paríži a Frankfurte nad Mohanom otvorili obchodovanie v zelených číslach.
Investičné zlato posilnilo o viac než jedno percento a obchodovalo sa za cenu približne 4 400 USD za uncu.
Najsilnejší štart do nového roka
Rast naznačuje, že investori zatiaľ prehliadajú obavy z nadhodnotených technologických akcií a varovania pred neistým načasovaním návratnosti veľkých investícií do AI.
Hlavný londýnsky index FTSE 100 prelomil v prvý obchodný deň v novom roku rekordný 10-tisícový míľnik
„Takýto vývoj predstavuje najsilnejší začiatok roka pre ázijské akcie od roku 2012, a to po tom, čo globálne trhy zaznamenali najlepší ročný výnos od roku 2017,“ napísal Stephen Innes zo spoločnosti SPI Asset Management.
Cena severomorskej ropy Brent, ktorá slúži ako medzinárodná referenčná cena, sa znížila 0,8 percenta na 60,27 USD za barel.