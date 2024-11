4ka to na Vianoce rozbalila: nové smartfóny, TV so zľavou a novinka zdieľaný nekonečný paušál za 4 eurá

Telekomunikačný operátor 4ka predstavil zákazníkom svoju vianočnú ponuku zariadení a služieb. Pre zákazníkov mobilných služieb operátor pripravil množstvo nových zariadení, na ktoré ponúka zľavy až v stovkách eur, ale aj výpredaj obľúbených bestsellerov, ktoré sú tak pred Vianocami ešte lacnejšie. 4ka nezabudla ani na zákazníkov služieb pre domácnosti, pre ktorých prichystala TV a domáci internet so zľavou a k tomu na mesiac predplatné TV kanálov HBO a streamovacej služby Max.

TOP zariadenia so zľavou až dvestodesať eur s bezplatným aktivačným poplatkom

Na predvianočný trh 4ka kompletne vynovila zariadenia vo svojom e-shope v rámci fakturovaných služieb paušálov SLOBODA S MOBILOM. V novom portfóliu nájdu zákazníci široký výber zariadení v rôznych cenových úrovniach. Vybrať si budú môcť z počtu 61 zariadení, medzi ktorými nájdu mobilné telefóny, tablety, smart hodinky, notebooky, televízor, herné konzoly a pribudli ďalšie dve úplne nové kategórie zariadení, ktoré doteraz v ponuke 4ky ešte neboli. V rámci vianočnej ponuky je možné zariadenia získať s aktivačným poplatkom za 0 € a maximálnym Bonusom na telefón až do 210 € z celkovej ceny, resp. až do 7 € z mesačného poplatku.

„Nebolo jednoduchšie vyskúšať paušály od 4ky aj s novým mobilom, či 4KA TV v akcii s novým zdieľaným paušálom. Dnes máme v ponuke najviac a rôznorodých zariadení, z ktorých si vyberie naozaj každý. Tento rok sme zásadne vylepšili aj pevné a mobilné siete a máme k dispozícii 5G sieť pre 20% populácie Slovenska,“ hovorí Andrea Čagalová, senior produktová manažérka mobilného operátora 4ka.

Všetky paušály SLOBODA na prvých 30 dní len za 4 €

Noví zákazníci si pri aktivácii nového paušálu cez e-shop môžu vyskúšať ktorýkoľvek z paušálov SLOBODA na prvých 30 dní iba za 4 € aj so SIM kartou ako darček navyše. Táto zvýhodnená ponuka po novom platí aj pre najnovší paušál ZDIEĽANÁ SLOBODA NEKONEČNO a ZDIEĽANÁ SLOBODA NEKONEČNO+., kde cena paušálov začína od 4 € na prvých 30 dní pre jedného a zákazník môže získať až 3 SIM karty ako darček. Ponuka je dostupná len pri kúpe cez e-shop operátora.

V prípade, že si zákazník aktivuje aj niektorú zo služieb pre domácnosti, tak získa na zdieľaný nekonečný paušál ešte dodatočnú zľavu 3 €/mesačne. Zároveň majú stále noví zákazníci 4ky k dispozícii aj zľavu 2 €/mesačne za prenos čísla od iného operátora.

Zaujímavá je aj zvýhodnená ponuka v sieti predajní a kioskov Mobilonline, kde zákazník získa zadarmo Rýchlu SIMku s dátovým paušálom SLOBODA DÁTA na 30 dní pri kúpe akéhokoľvek telefónu z ponuky.

Pre každého niečo

V ponuke zariadení v rámci e-shopu na webe 4ka.sk pribudlo až 37 noviniek. Zákazníci si môžu v rámci noviniek vybrať z 26 mobilných telefónov, 1 model tabletu, 5 typov smart hodiniek, 3 herné konzoly, vrátane elektrickej kolobežky a robotického vysávača. V ponuke zákazníci nájdu najnovšie iPhony 16, Samsung Galaxy Z Flip6, Xiaomi 14T Pro, Honor 200 Pro, Motorola Edge 50 Ultra, Samsung Galaxy S24 FE a mnoho ďalších nájdu teraz zákazníci za akciové ceny priamo v e-shope 4ka.sk.

Robotický vysávač aj e-kolobežka Xiaomi

V ponuke 4ky nájde to svoje celá rodina. Novinkou v ponuke je aj výkonný roboticky vysávač Xiaomi Robot Vacuum X20+, ktorý je možné kúpiť k ktorémukoľvek paušálu SLOBODA. Do obývačky sa hodí televízor Samsung, ku ktorému si môže zákazník zobrať aj služby do domácnosti a ešte ušetriť

Pre športových nadšencov zaradila 4ka do ponuky aj viacero smart hodiek. Medzi novinkami pribudli najnovšie Apple Watch Series 10 a tiež prémiové Apple Watch Ultra 2 a pre smartfóny s Androidom sú k dispozícii Xiaomi Watch 2 v čiernej alebo striebornej farbe.

Úplnou novinkou v ponuke operátora 4ka je kvalitná elektrická kolobežka druhej generácie Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, ktorý je ideálny darček nielen pre teenagera pod vianočný stromček.

Na prácu aj na zábavu

4ka priniesla novinky aj pre hráčov, pre ktorých do ponuky zaradila najnovšie herné konzoly od Microsoftu – Xbox Series S 1 TB All-Digital a Xbox Series X 1 TB alebo prenosnú konzolu Nintendo Switch – OLED model. Pre študentov operátor nachystal zbrusu nový notebook Lenovo IdeaPad Slim 3. Pre študentov sa hodia aj refurbishované smartfóny Apple iPhone 13 a Google Pixel 7 z kategórie „Ako nové“.

Vianočná televízna zábava so 4KA TV

Bohatá nádielka zliav a zvýhodnených ponúk neobišla ani ponuku 4ky pre domácnosti. Zákazníci, ktorí sa rozhodnú pre 4KA TV a či optický internet, alebo ich kombináciu získajú zľavu 4 € z mesačného poplatku na 15 mesiacov pri 24 mesačnej viazanosti.

Zákazníci, ktorí si skombinujú najnovší nekonečný zdieľaný paušál ZDIEĽANÁ SLOBODA NEKONEČNO/+ spolu s domácim internetom alebo telkou od 4ky a získajú dodatočnú zľavu až 3 €/každý mesiac a to počas celej doby využívania služby pre domácnosť. Navyše ako darček môže dostať zákazník k mobilnému paušálu až 3 SIM karty.

HBO na mesiac zadarmo a TV kanály zadarmo počas Vianoc

Zákazníci služieb pre domácnosť môžu získať stanice HBO, HBO 2 a HBO 3 na mesiac zadarmo, prípadne využiť ponuku pre streamovaciu služby MAX a kanály HBO prvý mesiac zadarmo a neskôr so zľavou 3 € iba za 6 € mesačne na 12 mesiacov. Zákazníci 4KA TV sa môžu počas Vianoc tešiť opäť aj na rozšírenú programovú ponuku TV kanálov pre všetkých zadarmo.

TV archív za polovicu a TV až na 4 zariadenia

Digitálna 4KA TV ponúka už v základe bezplatný TV archív na 10 dní pre 14 TV kanálov. Vo vianočnej ponuke môžu zákazníci využiť 50% zľavu na rozšírený archív iba za 2 € pre všetkých viac ako 120 TV kanálov. Zákazníci môžu tiež využiť možnosť sledovania TV až na štyroch zariadeniach súčasne bez poplatku.

Foto: SWAN

Zoznam nových zariadení v ponuke 4ka:

ZARIADENIE TYP Cena za mesiac (na 24 mesiacov) *Cena nezahŕňa Zľavu na telefón až do 210 Eur Apple iPhone 15 256 GB Black Telefón 51,00€ Apple iPhone 16 256 GB Black Telefón 48,00€ Apple iPhone 16 Pro 256 GB Black Titanium Telefón 60,75€ Apple iPhone 16 Pro 512 GB Black Titanium Telefón 71,25€ Honor 200 256 GB Black Telefón 20,25€ Honor 200 Lite 256 GB Midnight Black Telefón 10,50€ Honor 200 Pro 512 GB Black Telefón 28,50€ Motorola Edge 50 512 GB Koala Grey Telefón 18,75€ Motorola Edge 50 Fusion 512 GB Forest Blue Telefón 14,25€ Motorola Edge 50 Neo 256 GB Pantone Grisaille Telefón 20,25€ Motorola Edge 50 Pro 512 GB Black Beauty Telefón 21,00€ Motorola Edge 50 Ultra 1 TB Forest Grey Telefón 35,25€ Motorola Moto G85 5G 256 GB Urban Grey Telefón 10,50€ Motorola Razr 50 256 GB Koala Grey Telefón 32,25€ Motorola Razr 50 Ultra 512 GB Midnight Blue Telefón 45,00€ Samsung Galaxy A25 5G 128 GB Blue Black Telefón 12,75€ Samsung Galaxy S24 FE 128 GB Graphite Telefón 31,50€ Samsung Galaxy Z Flip6 256 GB Silver Shadow Telefón 49,50€ Samsung Galaxy Z Fold6 256 GB Silver Shadow Telefón 82,50€ Xiaomi 14T 512 GB Titan Black Telefón 28,50€ Xiaomi 14T Pro 1 TB Titan Black Telefón 41,25€ Xiaomi Mix Flip 512 GB Black Telefón 53,25€ Xiaomi Redmi 14C 256 GB Midnight Black Telefón 6,00€ Xiaomi Redmi Pad Pro 5G 128 GB Graphite Gray Tablet 12,75€ Apple iPhone 13 128 GB Midnight (Telcos) Telefón 23,25€ Google Pixel 7 128 GB Obsidian (Telcos) Telefón 17,25€ Apple Watch Series 10 GPS 42 mm Silver Aluminum Case With Denim Sport Band Smart hodinky 20,25€ Apple Watch Series 10 GPS 46 mm Jet Black Aluminum Case With Black Sport Band Smart hodinky 21,75€ Apple Watch Ultra 2 49 mm Black Titanium Case With Black Ocean Band Smart hodinky 39,75€ Xiaomi Watch 2 Pro Black /Silver Smart hodinky 7,50€ Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB002BCK) Notebook 12,75€ Microsoft Xbox Series S 1 TB All-Digital Carbon Black Herná konzola 15,00€ Microsoft Xbox Series X 1 TB Carbon Black Herná konzola 24,00€ Nintendo Switch – OLED Model (Neon Blue / Neon Red) Herná konzola 15,00€ Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) Elektrická kolobežka 22,50€ Xiaomi Robot Vacuum X20+ Robotický vysávač 19,50€

